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EFA GROUP: Επενδύει στη Superior Air, ανοίγοντας δρόμο σε MRO, εκπαίδευση και εξειδικευμένες αεροπορικές υπηρεσίες
Επιχειρήσεις
08:21 - 28 Απρ 2026

EFA GROUP: Επενδύει στη Superior Air, ανοίγοντας δρόμο σε MRO, εκπαίδευση και εξειδικευμένες αεροπορικές υπηρεσίες

Reporter.gr Newsroom
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Ο όμιλος EFA GROUP ανακοινώνει την υλοποίηση επένδυσης στρατηγικής σημασίας, μέσω της εξαγοράς πλειοψηφικού ποσοστού ύψους 90% της Superior Air, σηματοδοτώντας τη δυναμική είσοδο του ομίλου στους τομείς της συντήρησης, επισκευής και ανακατασκευής ιπτάμενων μέσων (MRO), της εκπαίδευσης και  της παροχής εξειδικευμένων αεροπορικών υπηρεσιών σε ελικόπτερα και αεροπλάνα.

Η Superior Air παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Γενικής Αεροπορίας στην Ελλάδα και διεθνώς. Αποτελεί ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο συντήρησης, επισκευής και ανακατασκευής ελικοπτέρων και αεροπλάνων. Διαθέτει διεθνείς και εγχώριες πιστοποιήσεις, απαραίτητες για την εκτέλεση σημαντικών τεχνικών εργασιών, καθώς και για την πλήρη ανακατασκευή συγκεκριμένων τύπων ελικοπτέρων και αεροπλάνων. Επιπλέον, η εταιρία παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και διαχείρισης της αξιοπλοΐμότητας για ευρύ φάσμα ελικοπτέρων και αεροπλάνων.

Παράλληλα, η Superior Air δραστηριοποιείται δυναμικά στον τομέα της εκπαίδευσης ιπτάμενων χειριστών, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα του τομέα, από την αρχική έως και την πιο σύνθετη εκπαίδευση. Η πολυετής εμπειρία της στη διενέργεια πτήσεων αποτελεί σημαντικό άξονα ανάπτυξης για εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Η στρατηγική επένδυση του ομίλου EFA GROUP στη Superior Air ενισχύει καθοριστικά το επιχειρησιακό αποτύπωμα του ομίλου ιδιαίτερα στους τομείς της τεχνικής υποστήριξης και αναβάθμισης στρατιωτικών ιπτάμενων μέσων, δημιουργώντας παράλληλα αναβαθμισμένες δυνατότητες και στον πολιτικό τομέα.

Η επένδυση αυτή θα προσδώσει στον όμιλο EFA GROUP τη δυνατότητα να αναλάβει και να υλοποιήσει σύνθετα έργα υποστήριξης, αναβάθμισης ιπτάμενων μέσων, αλλά και να παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης στο χώρο της Άμυνας και της Ασφάλειας συνδυάζοντας τις υπάρχουσες λύσεις και τα προϊόντα του ομίλου με τις προσφερόμενες λύσεις της Superior Air.

Η επιχειρησιακή της παρουσία εκτείνεται σε πέντε στρατηγικές βάσεις, στα Μέγαρα (Αεροδρόμιο Μεγάρων), στο Κορωπί (ελικοδρόμιο), στη Μύκονο (ελικοδρόμιο), στη Σαντορίνη (ελικοδρόμιο) και στη Σπάρτη (Αεροδρόμιο Σπάρτης), εξασφαλίζοντας ευρεία γεωγραφική κάλυψη και υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας σε εθνικό επίπεδο.

O Δρ. Γρηγόρης Κουτσογιάννης, CEO του EFA GROUP, δήλωσε: «Η επένδυσή μας εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό μας για την ενίσχυση της παρουσίας του EFA GROUP στον αεροπορικό και αμυντικό τομέα, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών που καλύπτει όλο το φάσμα, από τη συντήρηση και υποστήριξη έως την εκπαίδευση και τις εξειδικευμένες αεροπορικές υπηρεσίες. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την επιχειρησιακή υποδομή της Superior Air, ο Όμιλος στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη μέσω εθνικών και διεθνών συμβάσεων υποστήριξης, προγραμμάτων κύκλου ζωής και αεροπορικών υπηρεσιών σε νέες αγορές.»

O Νίκος Καλογιάννης, CEO της EFA VENTURES (μέλος του EFA GROUP), δήλωσε: «Η επένδυση στη Superior Air αντικατοπτρίζει τη στρατηγική μας στόχευση για την ανάπτυξη ισχυρών δυνατοτήτων στον τομέα της άμυνας, με έμφαση στην τεχνική υποστήριξη και αναβάθμιση αεροπορικών μέσων. Επενδύουμε σε υποδομές και τεχνογνωσία που ενισχύουν την αυτονομία και την ανθεκτικότητα των αμυντικών δυνατοτήτων, δημιουργώντας παράλληλα προστιθέμενη αξία μέσα από συνέργειες με το υφιστάμενο οικοσύστημα του ομίλου.»

Ο Κωνσταντίνος Σοφιανός, CEO της Superior Air, πρόσθεσε: «Η ένταξή μας στο EFA GROUP σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για τη Superior Air και την έναρξη μιας νέας αναπτυξιακής φάσης. Αξιοποιώντας τη διεθνή παρουσία του EFA GROUP, δίνονται οι προϋποθέσεις για την ενίσχυση των δυνατοτήτων μας και τη διεθνοποίηση των υπηρεσιών μας, αλλά και την είσοδό μας στον τομέα της άμυνας. Με τη στήριξή του, φιλοδοξούμε να εξελιχθούμε σε έναν ολοκληρωμένο και ανταγωνιστικό πάροχο υπηρεσιών MRO, εκπαίδευσης και εξειδικευμένης αεροπορικής υποστήριξης, με έμφαση στην ασφάλεια, την ποιότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.»

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