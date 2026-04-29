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Briq Properties: Σε τροχιά επενδύσεων €34 εκατ. με «πράσινο» αποτύπωμα
Επιχειρήσεις
09:32 - 29 Απρ 2026

Briq Properties: Σε τροχιά επενδύσεων €34 εκατ. με «πράσινο» αποτύπωμα

Γιώργος Αλεξάκης
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Με επίκεντρο ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 34 εκατ. ευρώ, η Briq Properties ενισχύει τη στρατηγική της για περαιτέρω ανάπτυξη και ποιοτική αναβάθμιση του χαρτοφυλακίου της, επιβεβαιώνοντας τη μετάβασή της από εταιρεία διαχείρισης σε ενεργό developer ακινήτων με έμφαση στη βιωσιμότητα και τις σύγχρονες προδιαγραφές.  

Όπως σημείωσε ο πρόεδρος της εταιρείας, Θεόδωρος Φέσσας, στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης της Τρίτης, η Briq, δέκα χρόνια μετά την ίδρυσή της, υλοποιεί πλέον συστηματικά έργα ανάπτυξης με υψηλά περιβαλλοντικά standards, διευρύνοντας τον ρόλο της στην αγορά επαγγελματικών ακινήτων.

Ενδεικτική της στρατηγικής αυτής είναι η ανάπτυξη του νέου κτιρίου γραφείων «Aenora Offices» στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στην Καλλιθέα, το οποίο φέρει πιστοποίηση LEED Gold και ενσωματώνει προηγμένες ενεργειακές και βιοκλιματικές λύσεις.

Από την πλευρά της, η διευθύνουσα σύμβουλος Άννα Αποστολίδου ανέδειξε τη συγκεκριμένη επένδυση ως χαρακτηριστικό παράδειγμα δημιουργίας υπεραξίας: το ακίνητο αποκτήθηκε το 2017 έναντι 1,1 εκατ. ευρώ και, μετά από επένδυση 6 εκατ. ευρώ, μετατράπηκε πλήρως σε ένα σύγχρονο κτίριο έξι ορόφων με ανωδομή 1.542 τ.μ. και δύο υπόγεια συνολικής επιφάνειας 850 τ.μ. Το μίσθωμα από 7.000 ευρώ στην προγενέστερη μορφή του ακινήτου διαμορφώνεται πλέον σε επίπεδα της τάξης των 45.000 ευρώ, διατηρώντας ελκυστική απόδοση.

Επενδύσεις και ανάπτυξη χαρτοφυλακίου

Το επενδυτικό πλάνο των 34 εκατ. ευρώ περιλαμβάνει σειρά νέων projects, μεταξύ των οποίων η ανάπτυξη μονάδας παραγωγής τροφίμων στις Αχαρνές με διάρκεια μίσθωσης 25 ετών. Παράλληλα, η εταιρεία εξετάζει επενδυτικές ευκαιρίες εκτός Ελλάδας, κυρίως στην Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζεται η ενεργή διαχείριση των υφιστάμενων ακινήτων, με επαναμισθώσεις και αλλαγές χρήσης, όπως η μετατροπή ακινήτου στην πλατεία Σαρόκο στην Κέρκυρα σε ξενοδοχειακή μονάδα («Sarocco Hotel»), αλλά και η δρομολόγηση νέου ξενοδοχειακού έργου στον Πειραιά.

Έμφαση στον ξενοδοχειακό κλάδο

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στον τομέα των φιλοξενίας. Σε φάση ωρίμανσης βρίσκεται η επέκταση του υφιστάμενου ξενοδοχείου στην Πάρο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028 και συνολικό προϋπολογισμό 6 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, προχωρά ο σχεδιασμός για το νέο ξενοδοχείο στην παλιά πόλη της Κέρκυρας («Sarocco Hotel»), επένδυσης 7,4 εκατ. ευρώ, με στόχο παράδοσης επίσης στο τέλος του 2028.

Επιπλέον, στις αρχές του 2028 αναμένεται η ολοκλήρωση βιομηχανικού ακινήτου στις Αχαρνές, συνολικής επένδυσης 6,6 εκατ. ευρώ, το οποίο βρίσκεται σήμερα στο στάδιο αδειοδότησης. Όσον αφορά τον Πειραιά, το ακίνητο που συνδέεται με το brand “Modernist” θα μετατραπεί σε ξενοδοχείο με δαπάνες του μισθωτή.

Οικονομικά μεγέθη και αποδόσεις

Σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, η Briq διαθέτει 51 ακίνητα συνολικής αξίας 282 εκατ. ευρώ, με εκτιμώμενα έσοδα από μισθώματα 21,6 εκατ. ευρώ για το 2025. Κατά την προηγούμενη χρήση, η εταιρεία προχώρησε σε πωλήσεις ακινήτων ύψους 25 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας συνολικά κέρδη 7,7 εκατ. ευρώ και μειώνοντας τον δείκτη δανεισμού (LTV) στο 36%.

Η διοίκηση προτείνει τη διανομή μερίσματος 0,20 ευρώ ανά μετοχή, που μεταφράζεται σε απόδοση 6,5%, υπερβαίνοντας αισθητά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του κλάδου. Από το 2019, οι συνολικές αποδόσεις για τους μετόχους διαμορφώνονται στο 13%, ενώ η μετοχή έχει ενισχυθεί κατά 38% τους τελευταίους 12 μήνες, παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με έκπτωση έναντι της εσωτερικής της αξίας.

Προοπτικές αγοράς

Σε ό,τι αφορά την αγορά επαγγελματικών ακινήτων, η διοίκηση εκτιμά ότι δεν διαφαίνεται πτώση τιμών, αλλά μια φάση σταδιακής ωρίμανσης μετά από περίοδο έντονης ανόδου. Σύμφωνα με τον κ. Φέσσα, η αύξηση του κόστους κατασκευής λειτουργεί ως βασικός παράγοντας ενίσχυσης των μισθωμάτων, ενώ περιοχές όπως η παραλιακή ζώνη της Αθήνας συνεχίζουν να συγκεντρώνουν αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον.

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