Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Καλή, αλλά ανεφάρμοστή, ιδέα η τετραήμερη εργασία

Ως καλή ιδέα, αλλά ανεφάρμοστη χαρακτήρισε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τετραήμερη εργασία, υποστηρίζοντας ότι είναι «εκτός τόπου και χρόνου», ιδίως σε μία συγκυρία όπως η τωρινή που οι επιχειρήσεις ζητούν και έχουν ανάγκη από προσωπικό.

«Σαν ιδέα αν με ρωτάτε είναι καλή, αλλά δεν έχει καμία πρακτική εφαρμογή», δήλωσε ο κ. Χατζηθεοδοσίου μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ. «Άλλωστε εκεί που έχει εφαρμοστεί, μιλάμε για συγκεκριμένους κλάδους, όχι εντάσεως εργασίας. Τι θα κάνει δηλαδή το εστιατόριο, την 5η ημέρα πώς θα δουλεύει; Πώς θα δουλέψει η εμπορική επιχείρηση; Στην Ολλανδία και την Αμερική εφαρμόζεται μόνο σε ειδικούς κλάδους», συμπλήρωσε.

«Αν έχω έναν προγραμματιστή να μου κάνει κάποια δουλειά, δεν έχει νόημα να δουλεύει 3-5 μέρες, γιατί βασικά αγοράζω το μυαλό του. Στην πράξη στη χώρα μας είναι ανεφάρμοστο. Δεν μπορούμε να συζητάμε για μειωμένο ωράριο, τη στιγμή που μας λείπουν αποδεδειγμένα πάνω από 200.000 εργαζόμενοι», είπε ακόμη.