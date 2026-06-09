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Μπρατάκος: Σχεδιάζουμε με ορίζοντα 15ετίας μια βιώσιμη, ανταγωνιστική και παραγωγική οικονομία για την Ελλάδα
Επιχειρήσεις
14:39 - 09 Ιουν 2026

Μπρατάκος: Σχεδιάζουμε με ορίζοντα 15ετίας μια βιώσιμη, ανταγωνιστική και παραγωγική οικονομία για την Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
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Στις καίριες προκλήσεις και τις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, μιλώντας στο  συνέδριο «Ελλάδα 2030» και συγκεκριμένα στο πάνελ με θέμα «Μετά το RRF: Το Νέο Αναπτυξιακό Μοντέλο και Προοπτικές».

Κατά την τοποθέτησή του, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα του σήμερα δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν της κρίσης, σημειώνοντας τη σταθερή τροχιά ανόδου από το 2019, τη μείωση της ανεργίας στο μισό και τη σημαντική τόνωση των επενδύσεων. Ωστόσο, εξέφρασε τη συγκρατημένη ανησυχία του για τις πρόσφατες προβλέψεις των διεθνών οργανισμών και της Ε.Ε., οι οποίες τοποθετούν τον ρυθμό ανάπτυξης κοντά στο 2% για φέτος και στο 1,8% και 1,6% για τα επόμενα έτη. Όπως επεσήμανε, αν και οι επιδόσεις αυτές κινούνται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, παραμένουν χαμηλές για τις πραγματικές ανάγκες ουσιαστικής σύγκλισης της ελληνικής οικονομίας με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης. Για τον λόγο αυτό, πρότεινε να μετατοπιστεί ο εθνικός σχεδιασμός με ορίζοντα 15ετίας, δηλαδή προς το 2040, καθώς οι βάσεις για τη νέα οικονομία πρέπει να τεθούν από τώρα. «Οι μεγάλες αλλαγές στο παραγωγικό μοντέλο δεν ολοκληρώνονται σε μία τριετία. Οφείλουμε από σήμερα να θέσουμε τις βάσεις και να σχεδιάσουμε με ορίζοντα 15ετίας, κοιτάζοντας την Ελλάδα του 2040, ώστε να διασφαλίσουμε μια βιώσιμη, ανταγωνιστική και παραγωγική οικονομία για τις επόμενες γενιές», είπε ο κ. Μπρατάκος.

Ο κ. Μπρατάκος έθεσε ως πρώτο αναγκαίο ζητούμενο την ενίσχυση της βιομηχανίας και την αύξηση της συμμετοχής της στο ΑΕΠ. Όπως εξήγησε, απαιτούνται γενναίες αλλαγές στο δίκτυο των κρατικών και ευρωπαϊκών ενισχύσεων, ώστε να στηριχθούν έμπρακτα οι ελληνικές επιχειρήσεις που προτίθενται να εισφέρουν σημαντικά ίδια κεφάλαια.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με τον Πρόεδρο του ΕΒΕΑ να ζητά την εθνική και ευρωπαϊκή αναθεώρηση του πλαισίου και του ορίου των ενισχύσεων de minimis. Παράλληλα, ανέδειξε το μεγάλο εμπόδιο της πρόσβασης στον τραπεζικό δανεισμό, επισημαίνοντας ότι, παρά τους θετικούς δείκτες έγκρισης δανείων που παρουσιάζουν οι τράπεζες, η πραγματικότητα είναι ότι πολλές ΜμΕ δυσκολεύονται ή αποτρέπονται από το να αιτηθούν χρηματοδότηση. Αυτό οφείλεται στο τεράστιο γραφειοκρατικό κόστος και στα άκαμπτα κριτήρια, τα οποία αποτυγχάνουν να αξιολογήσουν ορθά τα βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια.

Αναφερόμενος στην αγορά εργασίας, ο κ. Μπρατάκος ξεκαθάρισε ότι η ανεργία έχει υποχωρήσει σημαντικά και ότι η πραγματική πρόκληση που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις είναι η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε ένα «μεταρρυθμιστικό σοκ» στην Παιδεία με ριζική στροφή προς τη δευτεροβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, στον τομέα αυτό η Ελλάδα οφείλει «να κοιτάξει στο παρελθόν της» και να αναβιώσει τα επιτυχημένα μοντέλα των σχολών μαθητείας, οι οποίες παρήγαγαν άρτια καταρτισμένους τεχνίτες, αποτελώντας διαχρονικά βασικό πυλώνα για την ενίσχυση της παραγωγικής ισχύος της βιομηχανίας.

Εστιάζοντας στην αγροδιατροφή, τόνισε ότι η χώρα διαθέτει μοναδικά πλεονεκτήματα, αλλά ο πρωτογενής τομέας παραμένει σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό που θα μπορούσε. Υποστήριξε ότι πρέπει να ξεφύγουμε από το ξεπερασμένο μοντέλο της χειρωνακτικής εργασίας και να επενδύσουμε στις νέες τεχνολογίες. Επιπρόσθετα, ο κ. Μπρατάκος επεσήμανε ότι ανασχεδιασμό χρειάζεται και το μοντέλο του τουρισμού. Στόχος της χώρας δεν πρέπει να είναι πλέον η απλή αύξηση του όγκου των τουριστών, αλλά η προσέλκυση επισκεπτών υψηλής δαπάνης που θα διαμένουν περισσότερο. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη διάχυσης του τουριστικού προϊόντος από τα νησιά προς την ηπειρωτική Ελλάδα, ώστε να αναβαθμιστεί συνολικά η αλυσίδα αξίας της ελληνικής οικονομίας.

Τέλος, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ τόνισε ότι βασική προϋπόθεση για την ευόδωση όλων των παραπάνω είναι η επενδυτική ασφάλεια, η οποία υπονομεύεται σοβαρά όσο οι ρυθμοί απονομής της Δικαιοσύνης στη χώρα δε συμβαδίζουν με τους ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας.

Στη συζήτηση, την οποία συντόνισε ο δημοσιογράφος κ. Μπάμπης Παπαδημητρίου, συμμετείχαν επίσης ο Προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού κ. Μιχάλης Αργυρού, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο Οικονομολόγος και πρώην Υφυπουργός κ. Δημήτρης Λιάκος, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής του «Τειρεσία», Δρ. Πέτρος Καπασούρης.

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