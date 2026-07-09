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ΕΣΠ για διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο: Προτείνει εθνικούς ελέγχους και αυστηρές κυρώσεις για προϊόντα από τρίτες χώρες
Επιχειρήσεις
12:08 - 09 Ιουλ 2026

ΕΣΠ για διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο: Προτείνει εθνικούς ελέγχους και αυστηρές κυρώσεις για προϊόντα από τρίτες χώρες

Reporter.gr Newsroom
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Μία εβδομάδα μετά την εφαρμογή του ειδικού τέλους των 3 ευρώ στις εισαγωγές μικροδεμάτων από τρίτες χώρες, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς εκτιμά ότι πρόκειται για ένα θετικό πρώτο βήμα προς την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που προκαλεί το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο.        

Ωστόσο, το συγκεκριμένο μέτρο δεν αρκεί από μόνο του για να διασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων και των μεγάλων διεθνών ηλεκτρονικών πλατφορμών.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς καλεί την ελληνική Πολιτεία να προχωρήσει άμεσα στη δημιουργία ενός Εθνικού Μηχανισμού Ελέγχου Εισαγόμενων Προϊόντων, με συστηματικούς και στοχευμένους ελέγχους σε όλα τα προϊόντα που εισέρχονται στη χώρα από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών.

Οι έλεγχοι πρέπει να διασφαλίζουν ότι κάθε προϊόν που διατίθεται στην ελληνική αγορά συμμορφώνεται πλήρως με την ευρωπαϊκή νομοθεσία ως προς:

  • την ασφάλεια των προϊόντων,
  • την προστασία της υγείας των καταναλωτών,
  • τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές,
  • την ορθή επισήμανση και ιχνηλασιμότητα,
  • τις απαιτήσεις ποιότητας και πιστοποίησης που ισχύουν για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Δεν μπορεί οι ελληνικές επιχειρήσεις να επωμίζονται καθημερινά το κόστος συμμόρφωσης με δεκάδες ευρωπαϊκούς κανονισμούς, ενώ προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες να φτάνουν στον καταναλωτή χωρίς ουσιαστικό έλεγχο.

Η εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών αποδεικνύει ότι η αποτελεσματική εποπτεία είναι εφικτή. Η Γαλλία έχει ήδη υιοθετήσει αυστηρότερη πολιτική απέναντι στις πλατφόρμες εξαιρετικά χαμηλού κόστους, προβλέποντας σημαντικές οικονομικές κυρώσεις και μέτρα για την αντιμετώπιση αθέμιτων πρακτικών και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς θεωρεί, ότι η Ελλάδα οφείλει να ακολουθήσει αντίστοιχη κατεύθυνση, ενισχύοντας τους τελωνειακούς και εποπτικούς μηχανισμούς, πραγματοποιώντας συστηματικούς δειγματοληπτικούς και στοχευμένους ελέγχους και επιβάλλοντας αυστηρές κυρώσεις όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Η προστασία του καταναλωτή, η διασφάλιση της δημόσιας υγείας, ο θεμιτός ανταγωνισμός και η βιωσιμότητα του ελληνικού εμπορίου δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο εκπτώσεων.

Το τέλος των 3 ευρώ ήταν η αρχή. Το επόμενο αναγκαίο βήμα είναι η αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων. Μόνο έτσι θα διασφαλιστεί, ότι κάθε προϊόν που πωλείται στην ελληνική αγορά υπόκειται στους ίδιους κανόνες, ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσής του ή την πλατφόρμα μέσω της οποίας διακινείται.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/07/2026 - 12:08
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