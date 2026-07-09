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Γερμανία: Περισσότεροι από 5000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω ακραίων θερμοκρασιών
Ειδήσεις
12:01 - 09 Ιουλ 2026

Γερμανία: Περισσότεροι από 5000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω ακραίων θερμοκρασιών

Reporter.gr Newsroom
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Περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γερμανία από τις αρχές του έτους εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο Robert Koch (RKI), το οποίο προειδοποιεί ότι η χώρα εισέρχεται σε μια νέα κλιματική πραγματικότητα, με τα κύματα καύσωνα να γίνονται ολοένα και συχνότερα.

Σύμφωνα με το RKI, από την αρχή του 2025 έχουν καταγραφεί συνολικά 5.120 θάνατοι που αποδίδονται, άμεσα ή έμμεσα, στις ακραίες θερμοκρασίες. Από αυτούς, οι 4.310 σημειώθηκαν την εβδομάδα από τις 22 έως τις 28 Ιουνίου, όταν η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με έντονο κύμα καύσωνα, ενώ άλλοι 800 θάνατοι καταγράφηκαν κατά την προηγούμενη εβδομάδα.

«Η Γερμανία βρίσκεται σήμερα σε μια μεταβατική φάση. Η συχνή εμφάνιση κυμάτων καύσωνα αποτελεί ένα νέο φαινόμενο. Ούτε τα κτίριά μας ούτε οι καθημερινές μας συνήθειες έχουν προσαρμοστεί ακόμη επαρκώς στις νέες συνθήκες και αυτό αποτυπώνεται στα στοιχεία της θνησιμότητας», δήλωσε ο ερευνητής του Ινστιτούτου, Ματίας αν ντερ Χάιντεν.

Όπως εξήγησε, παρότι υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η θερμοπληξία προκαλεί άμεσα το θάνατο, στις περισσότερες περιπτώσεις οι απώλειες ζωής οφείλονται στον συνδυασμό προϋπαρχουσών παθήσεων και παρατεταμένης έκθεσης στην έντονη ζέστη.

Ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι άνω των 85 ετών, οι οποίοι συγκαταλέγονται στις πιο ευάλωτες ομάδες απέναντι στις επιπτώσεις των ακραίων θερμοκρασιών, τόνισε ο Ματίας αν ντερ Χάιντεν.

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