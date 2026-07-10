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Δήμος Αθηναίων: Κορυφώνεται το Φεστιβάλ «Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026»
Magazino
13:32 - 10 Ιουλ 2026

Δήμος Αθηναίων: Κορυφώνεται το Φεστιβάλ «Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026»

Reporter.gr Newsroom
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Από τις 13 έως τις 20 Ιουλίου 2026, το Φεστιβάλ «Καλοκαίρι στην Αθήνα» του Δήμου Αθηναίων φτάνει στην κορύφωσή του, παρουσιάζοντας ένα πλούσιο πρόγραμμα, με ελεύθερή είσοδο για όλους, που φέρνει τον πολιτισμό, την τέχνη και τη διασκέδαση σε ολόκληρη την πόλη.

Το πρόγραμμα των δράσεων σε 50 σημεία στις επτά Δημοτικές Κοινότητες επιμελήθηκε ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), καλώντας το κοινό να βιώσει την τέχνη και να διασκεδάσει στη γειτονιά του.

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της πόλης, μικροί και μεγάλοι, την τελευταία εβδομάδα του φεστιβάλ θα ζήσουν άλλη μία πλούσια, γεμάτη ενέργεια, γιορτή πολιτισμού. Μουσική, θέατρο, χορός, αφήγηση και κωμωδία κάνουν την τελευταία - για φέτος - καλοκαιρινή τους στάση στις πλατείες και τα θέατρα στις γειτονιές της Αθήνας.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων της εβδομάδας 13 - 20.07:

Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026

21:00 | Πλατεία Αγίου Παντελεήμονα

Συναυλία με τον Νίκο Χριστόπουλο και την Εύα Πολιτάκη
Ο Νίκος Χριστόπουλος και η Εύα Πολιτάκη συναντιούνται για πρώτη φορά επί σκηνής, ενώνουν μπάντες και τραγούδια και δημιουργούν μια καλοκαιρινή παράσταση που καθρεφτίζει τη ζωή των νέων στην πόλη. Από την αστική καθημερινότητα και τους έρωτες μέχρι τον ρομαντισμό, τα social και την Άνοιξη.

Τρίτη 14 Ιουλίου 2026

21:00 | Γήπεδο Μ. Σαρκουδίνου και Μουραίη, Νέος Κόσμος

Stand - up Comedy στις γειτονιές της Αθήνας

Η stand‑up κωμωδία βγαίνει στις γειτονιές της Αθήνας, με τον Στέλιο Ανατολίτη σε μια καλοκαιρινή παράσταση γεμάτη έξυπνα, κρύα και ανατρεπτικά αστεία, ένα ραντεβού γέλιου στις πλατείες της πόλης.
Συμμετέχουν: Μελίνα Κόλλια, Κωσταντής Μπίτσης, Χάρη Νταρζάνος, Σαββούλα Οικονόμου

21:00 | Πλατεία Μεσολογγίου

Συναυλία LEON OF ATHENS Live + Special Guests

Ο Leon of Athens μάς οδηγεί σε ένα live‑ταξίδι από το σκοτάδι στο φως, όπου η διαχρονική τραγουδοποιία συναντά τη σύγχρονη εναλλακτική ποπ και τα συναισθήματα αλλάζουν με φυσικότητα όπως και οι ιστορίες των τραγουδιών του.

Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026

20:30 | Προαύλιος χώρος Ιδρύματος Β & Ε Γουλανδρή (Ερατοσθένους 13, Παγκράτι)
ECHOES

Μια χοροθεατρική παράσταση που βλέπει τον άνθρωπο ως «λευκό καμβά», όπου ίχνη, εμπειρίες και κληρονομημένα μοτίβα εγγράφονται στο σώμα, ενώ street και club styles συναντούν τον σύγχρονο χορό σε μια σκηνή‑χώρο συνάντησης και αναμέτρησης με την ταυτότητα.

Σύλληψη / Χορογραφία: Χριστίνα Ζουλιανίτη
Χορεύτριες / Performers: Βικτώρια Βάιου, Γιούλη Γκόγκα, Μαρία Μαυρογιάννη, Χριστίνα Ζουλιανίτη
Μουσική: Χρήστος Χουβαρδάς (Headweller)

20:30 | Προπύλαια Πανεπιστημίου Αθηνών

The Metropolitan Youth Orchestra of New York in Concert: An Evening of Music, Friendship, and Cultural Exchange
Ζήστε τη δύναμη της μουσικής, της παγκόσμιας γλώσσας που ενώνει τους ανθρώπους, σε μια ξεχωριστή βραδιά όπου η Metropolitan Youth Orchestra της Νέας Υόρκης, υπό τους Scott Stickley (Ορχήστρα) και Louise O’Hanlon (Χορωδία), παρουσιάζει ένα εμπνευσμένο πρόγραμμα που αναδεικνύει τη μουσική ως γέφυρα επικοινωνίας και φιλίας μεταξύ των λαών.

Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026


21:00 | Άλσος Προμπονά (Γήπεδο Μπάσκετ)
Δημήτρης Δημόπουλος - Best Of
Stand - up comedy
Ο Δημήτρης Δημόπουλος παρουσιάζει μια επιλογή από τα καλύτερα κείμενά της 30χρονης πορείας του στο stand - up.

21:00 | Πλατεία Δουρούτη (έναντι Πλατείας Αυδή)
Συναυλία με το συγκρότημα Dalkance
Ήρθε το καλοκαιράκι και είσαι στην Αθήνα και δουλεύεις? Μην ανησυχείς, μην καταριέσαι τη μοίρα σου, μην το βάζεις κάτω. Οι Dalkance βγαίνουν επιτέλους για πρώτη φορά έξω και θα το κάνουν καλοκαιρινό!

Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026

21:00 | Θέατρο Κολωνού

Νικόλας Φραγκιουδάκης - Κοσμική Αγάπη
Stand - Up Comedy & Music Show
Η «Κοσμική Αγάπη» έρχεται! Ο Νικόλας Φραγκιουδάκης, γνωστός από τα viral βίντεο του στα social media για τα ζώδια και τις ξεκαρδιστικές θεματικές του, ανεβαίνει ξανά στη σκηνή με ένα ολοκαίνουργιο stand - up comedy show γεμάτο χιούμορ, μουσική και συναστρίες.

21:00 | Πλατεία Πλυτά
Το ροκ σε μια κόντρα με το έντεχνο
Συναυλία με τον Νίκο Βασιλικό
Ο λαϊκός τενόρος Νίκος Βασιλικός, με το σχήμα του «Μουσική Σχεδία», που αποτελείται από σολίστες έγχορδων και κρουστών, ακροβατεί και ακροπατεί σε λεπτές ισορροπίες συναισθημάτων και μας ταξιδεύει σε όλο το φάσμα του ελληνικού τραγουδιού.
Πιάνο: Τσεκούρα Μαγδαληνή

Μπουζούκι: Ντεγιρμεντζόγλου Κώστας

Κιθάρα: Λάρδης Γιάννης

Τύμπανα: Φιλιμέγκας Βασίλης

Σάββατο 18 Ιουλίου 2026

20:00 | Παιδική Χαρά Νορντάου, Γκύζη

Παραμύθια της Πόλης των Αθηνών
Αφήγηση αθηναϊκών λαϊκών παραμυθιών του 19ου αιώνα με ζωντανή συνοδεία κρουστών, σε μια συμμετοχική εμπειρία για παιδιά και ενήλικες από τους Παραμύθια Τούμπανα (Γεωργία Ματσούκα & Χρήστος Αδαμίδης), όπου οι ιστορίες ζωντανεύουν με σύγχρονη γλώσσα και φρέσκια ματιά.

21:00 | Πλατεία Μητροπόλεως

encardia - ponti dell’ amore
Μουσικό‑χορευτικό αφιέρωμα στις ελληνόφωνες περιοχές της Νότιας Ιταλίας. Τραγούδια στη διάλεκτο Grico και ο εκστατικός χορός της «Αράχνης» συναντούνται στο κέντρο της Αθήνας, σε μια βραδιά που ενώνει δύο πολιτισμούς, Ελλάδα και Ιταλία, μέσα από ρυθμό, παράδοση και κοινές μνήμες.

Κυριακή 19 Ιουλίου 2026

20:30 | Θέατρο Γκράβας

Ο Λούκυ Λουκ φοβάται
Εφηβικό musical
Ένα pocket μιούζικαλ που, μέσα από την ιστορία δύο εφήβων, φωτίζει με νεανική γλώσσα θέματα όπως bullying, ηλεκτρονικός τζόγος και ανώνυμες online επαφές.

Κείμενο, στίχοι και σκηνοθεσία: Ταξιάρχης Δεληγιάννης & Βασίλης Τσιουβάρας
Μουσική: Βαγγέλης Φάμπας.
Παίζουν: Χρήστος Καραβέβας και Δάφνη Νικητάκη

20:30 | Πλατεία Αγίου Παύλου

Ο Καραγκιόζης στις Γειτονιές της Αθήνας
Ο θίασος του Σωτήρη Χαρίδημου, με Καραγκιοζοπαίχτη τον Κωνσταντίνο Κουτσουμπλή, στήνει τον μπερντέ στις γειτονιές της Αθήνας και παρουσιάζει μια οικογενειακή παράσταση θεάτρου σκιών με σκαλιστές φιγούρες, σύγχρονα τεχνάσματα και ζωντανό λόγο που φέρνει τη σάτιρα και τα διαχρονικά θέματα στο σήμερα.

*Στην παράσταση παρέχονται υπηρεσίες προσβασιμότητας.

Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026


21:00 | Θέατρο Κολωνού
Ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα

Συναυλία - αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση
Ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, ο συνονόματος γιος και άξιος συνεχιστής του Σερ του ελληνικού τραγουδιού, παρουσιάζει ένα βιωματικό μουσικό αφιέρωμα με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του αείμνηστου πατέρα του. Ένα ταξίδι μέσα από τα εμβληματικά τραγούδια που σημάδεψαν την ελληνική δισκογραφία.


*Είσοδος ελεύθερη.
**Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί.

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