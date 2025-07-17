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Τα δικαιώματα των καταναλωτών σε περίπτωση καθυστέρησης της πτήσης
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
11:48 - 17 Ιουλ 2025

Τα δικαιώματα των καταναλωτών σε περίπτωση καθυστέρησης της πτήσης

Reporter.gr Newsroom
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Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας ενημερώνει τους καταναλωτές που ετοιμάζονται να κλείσουν το επόμενο αεροπορικό τους ταξίδι για τα δικαιώματα τους σε περίπτωση καθυστέρησης της πτήσης. Ως επιβάτες αεροπορικών εταιρειών προστατεύουμε τα συμφέροντας μας και απολαμβάνουμε το ταξίδι μας με ενημέρωση και υπευθυνότητα.

Πότε ισχύουν τα δικαιώματά μας;

Τα δικαιώματά μας, ισχύουν σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ε.Ε., μόνο εάν:

  • Η πτήση μας εκτελείται από και προς χώρα κράτος μέλος της Ε.Ε., από αερομεταφορέα οποιασδήποτε χώρας, εντός ή εκτός Ε.Ε.
  • Η πτήση μας εκτελείται από τρίτη χώρα, εκτός Ε.Ε., προς χώρα της Ε.Ε., από αερομεταφορέα χώρας της Ε.Ε.
  • Η πτήση μας, εκτελείται από χώρα της Ε.Ε., προς τρίτη χώρα εκτός Ε.Ε., από αερομεταφορέα χώρας εντός ή εκτός Ε.Ε.

Καθυστέρηση πτήσης

Η καθυστέρηση, θα πρέπει να είναι, σύμφωνα με εκτίμηση της εταιρείας, μεγαλύτερη των 2 ωρών. Διακρίνεται σε 3 περιπτώσεις και συγκεκριμένα:

  • 2 ώρες ή περισσότερο για όλες τις πτήσεις έως 1.500 χλμ.,
  • 3 ώρες ή περισσότερο για πτήσεις μεταξύ κρατών- μελών της Ε.Ε. άνω των 1.500 χλμ. και για όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1.500 χλμ. και 3.500 χλμ.,
  • 4 ώρες ή περισσότερο για τις υπόλοιπες πτήσεις, που δεν εμπίπτουν στις 2 προηγούμενες κατηγορίες.

Για όσο χρόνο διαρκεί η αναμονή, δικαιούμαστε επιπρόσθετες παροχές από την εταιρεία, όπως:

  • δωρεάν γεύµατα και αναψυκτικά ανάλογα του χρόνου αναµονής,
  • διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο, όταν είναι αναγκαία η παραµονή μας για μία ή περισσότερες νύκτες, ή για διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που σχεδιάζαμε,
  • μεταφορά μεταξύ αεροδρομίου και καταλύματος,
  • δυνατότητα πραγματοποίησης τηλεφωνημάτων ή αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Όταν η καθυστέρηση φτάνει ή ξεπερνά τις 5 ώρες, έχουμε δικαίωμα να ζητήσουμε την επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου μας, στην περίπτωση που αποφασίσουμε ότι δεν θέλουμε να πετάξουμε έστω και καθυστερημένα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των ταξιδιωτών μπορείτε να δείτε στο Αλφαβητάρι του Ταξιδιώτη

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