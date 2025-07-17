Μπρατάκος: Προτεραιότητα για την Ελλάδα η δίκαιη κατανομή πόρων και η στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Με αφορμή την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (2028–2034), ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, έκανε την εξής δήλωση:

«Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028–2034 ύψους 2 τρισεκατομμυρίων ευρώ αποτελεί αναμφίβολα ένα φιλόδοξο βήμα για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ενότητας, ανταγωνιστικότητας και στρατηγικής αυτονομίας. Η κατεύθυνση που δίνεται – με επενδύσεις στην καινοτομία, την άμυνα, την ασφάλεια, την ψηφιακή μετάβαση και τις παγκόσμιες ευθύνες της Ευρώπης – είναι θετική και ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις.

Ιδιαίτερη σημασία έχει για τον επιχειρηματικό κόσμο η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανταγωνιστικότητας, με σχεδόν 410 δισ. ευρώ για τεχνολογίες αιχμής και διπλασιασμό του “Horizon Europe”. Πρόκειται για μια σημαντική ώθηση στην καινοτομία, τη βιομηχανική αναγέννηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ωστόσο, για χώρες όπως η Ελλάδα, υπάρχουν σημεία που απαιτούν προσοχή, διαβούλευση και βελτιώσεις, ώστε να διασφαλιστεί η ισορροπία ανάμεσα στις κοινές ευρωπαϊκές φιλοδοξίες και στις εθνικές και περιφερειακές ανάγκες:

Το ύψος των πόρων για την Πολιτική Συνοχής (218 δισ. ευρώ) κινείται σε οριακά επίπεδα, ενώ δεν είναι σαφής η κατανομή τους προς τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της ΕΕ.

Η σημαντική αύξηση των δαπανών για Άμυνα και Διάστημα – πενταπλάσια σε σχέση με σήμερα – δεν πρέπει να οδηγήσει σε υποβάθμιση κοινωνικών και αναπτυξιακών πολιτικών, που είναι κρίσιμες για την ευημερία των πολιτών.

Δεν υπάρχει ρητή μέριμνα για τις νησιωτικές και ορεινές περιοχές, όπως συμβαίνει με την Ελλάδα, που αντιμετωπίζουν ειδικές προκλήσεις κόστους, υποδομών και ενεργειακής ασφάλειας.

Απουσιάζουν στοχευμένα εργαλεία ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν την πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και χρειάζονται στήριξη στην πράσινη και ψηφιακή τους μετάβαση.

Η έλλειψη σαφούς σχεδίου για τους νέους ίδιους πόρους της ΕΕ δημιουργεί αβεβαιότητα για τη χρηματοδότηση του νέου ΠΔΠ, αλλά και ανησυχία για ενδεχόμενη μετακύλιση βαρών στα κράτη-μέλη.

Τέλος, είναι κρίσιμο να διασφαλιστεί ότι το νέο ΠΔΠ δε θα έρθει σε αντίθεση με τους περιορισμούς του Συμφώνου Σταθερότητας, αλλά ότι θα υποστηρίζει ουσιαστικά τις δημόσιες επενδύσεις.

Το ΕΒΕΑ χαιρετίζει τον ευρωπαϊκό ορίζοντα αυτής της πρότασης, αλλά ταυτόχρονα επισημαίνει ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει ενεργή παρουσία στον διάλογο που ξεκινά, διασφαλίζοντας ότι ο νέος προϋπολογισμός θα είναι δίκαιος, ισορροπημένος και προσαρμοσμένος στις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Η Ευρώπη χρειάζεται έναν ισχυρό προϋπολογισμό. Αλλά χρειάζεται και μια δίκαιη γεωγραφική και κοινωνική κατανομή των πόρων της ανάπτυξης. Αυτό είναι και το μήνυμα που οφείλει να μεταφέρει η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα και η χώρα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».