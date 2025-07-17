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Eurobank Factors: Νέα παγκόσμια διάκριση από την FCI – Σταθερή παρουσία στην ελληνική αγορά factoring
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
11:05 - 17 Ιουλ 2025

Eurobank Factors: Νέα παγκόσμια διάκριση από την FCI – Σταθερή παρουσία στην ελληνική αγορά factoring

Reporter.gr Newsroom
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Η Eurobank Factors, 100% θυγατρική της Τράπεζας Eurobank ΑΕ, διατήρησε για 17η συνεχόμενη χρονιά την κορυφαία θέση στην ελληνική αγορά factoring, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Factoring για το 2024. Παράλληλα, κατέκτησε για ακόμα μία χρονιά διεθνή αναγνώριση από την FCI, αναδεικνυόμενη ως ένας από τους ισχυρότερους παρόχους εξαγωγικού factoring παγκοσμίως.
  • Με μερίδιο αγοράς 29%, η Eurobank Factors σημείωσε το 2024 ιστορικό υψηλό στον κύκλο εργασιών, με συνολικές εκχωρημένες απαιτήσεις ύψους €7,85 δισ., έναντι 7,45 δισ. το 2023.
  • Η κερδοφορία ανήλθε σε €26,4 εκατ., παραμένοντας σε υψηλά επίπεδα παρά τις πιέσεις στα περιθώρια, αποτέλεσμα του εντεινόμενου ανταγωνισμού.
  • Τα χρηματοδοτικά υπόλοιπα στις 31/12/2024 διαμορφώθηκαν σε €964 εκατ., αποτελώντας την υψηλότερη επίδοση στην ιστορία της Εταιρείας.

Σε διεθνές επίπεδο, η Eurobank Factors απέσπασε τη 2η θέση παγκοσμίως στις υπηρεσίες εξαγωγικού factoring από την FCI – τον κορυφαίο διεθνή οργανισμό της βιομηχανίας factoring με πάνω από 400 μέλη σε 90+ χώρες και ιστορία άνω των 50 ετών. Η διάκριση ανακοινώθηκε στο 57ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο του οργανισμού, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Πρόκειται για τη 10η συνολικά παγκόσμια αναγνώριση που έχει λάβει η Eurobank Factors από την FCI, κατατάσσοντάς την σταθερά ανάμεσα στις πλέον αναγνωρίσιμες εταιρείες του κλάδου διεθνώς.

Η Εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στρατηγικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο αυτοματοποιημένων λύσεων μαζικής εξυπηρέτησης, όπως το Reverse Factoring (Suppliers’ Financing), όπου διατηρεί την πρωτοκαθεδρία στην ελληνική αγορά._

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