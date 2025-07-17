Eurobank Factors: Νέα παγκόσμια διάκριση από την FCI – Σταθερή παρουσία στην ελληνική αγορά factoring

- Με μερίδιο αγοράς 29%, η Eurobank Factors σημείωσε το 2024 ιστορικό υψηλό στον κύκλο εργασιών, με συνολικές εκχωρημένες απαιτήσεις ύψους €7,85 δισ., έναντι 7,45 δισ. το 2023.
- Η κερδοφορία ανήλθε σε €26,4 εκατ., παραμένοντας σε υψηλά επίπεδα παρά τις πιέσεις στα περιθώρια, αποτέλεσμα του εντεινόμενου ανταγωνισμού.
- Τα χρηματοδοτικά υπόλοιπα στις 31/12/2024 διαμορφώθηκαν σε €964 εκατ., αποτελώντας την υψηλότερη επίδοση στην ιστορία της Εταιρείας.
Σε διεθνές επίπεδο, η Eurobank Factors απέσπασε τη 2η θέση παγκοσμίως στις υπηρεσίες εξαγωγικού factoring από την FCI – τον κορυφαίο διεθνή οργανισμό της βιομηχανίας factoring με πάνω από 400 μέλη σε 90+ χώρες και ιστορία άνω των 50 ετών. Η διάκριση ανακοινώθηκε στο 57ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο του οργανισμού, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Πρόκειται για τη 10η συνολικά παγκόσμια αναγνώριση που έχει λάβει η Eurobank Factors από την FCI, κατατάσσοντάς την σταθερά ανάμεσα στις πλέον αναγνωρίσιμες εταιρείες του κλάδου διεθνώς.
Η Εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στρατηγικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο αυτοματοποιημένων λύσεων μαζικής εξυπηρέτησης, όπως το Reverse Factoring (Suppliers’ Financing), όπου διατηρεί την πρωτοκαθεδρία στην ελληνική αγορά._