Aegean: Το πέρασμα στην Ινδία και τα νέα «όπλα» ύψους €4 δισ. για την ανάπτυξη αγορών

Σε ανάπτυξη ανατολικά σε δυναμικά ανερχόμενα και ευκατάστατα κοινωνικά στρώματα που «ανακαλύπτουν» την Ευρώπη και την αντιμετωπίζουν ως σημείο πιστοποίησης της κοινωνικής τους επιφάνειας, αλλά και στην προσφορά πολύ καλής υπηρεσίας ποντάρει η Aegean, ώστε να ανταγωνιστεί τους μεγάλους αερομεταφορείς, ειδικά από την περιοχή του Κόλπου.

Έτσι, χθες, κατά την παρουσίαση στο φρέσκο και μοναδικό NYNN του The Ilissian – πρώην Χίλτον – της έναρξης των δρομολογίων της στην Ινδία, τον Μάρτιο του 2026 με όχημα τα νέα αεροσκάφη – τα δυο αεροσκάφη Α321 neo XLR και των τεσσάρων των Α321neo LR – η διοίκηση τόνισε ότι με την προσθήκη των νέων αεροσκαφών η εταιρεία αποκτά σημαντικές δυνατότητας για πιο μακρινά ταξίδια έως και τον Ινδικό και την Αφρική ή ακόμη και την Κεντρική Ασία.

Να σημειωθεί ότι η συνολική επένδυση από το 2020, μέχρι το 2031 με τα 60 τελικά αεροσκάφη, που σταδιακά έχουν παραγγελθεί θα φτάσει σε αξία τα 4 δισ. δολάρια όπως ανέφερε χθες στη σχετική παρουσίαση ο πρόεδρος της AEGEAN κ. Ευτύχης Βασιλάκης

Όπως, δε, τόνισε σχετικά με την αξία της νέας συμφωνίας για τα δύο Α321neo XLR αεροσκαφών, χθες ο κ. Βασιλάκης το κόστος κάθε αεροσκάφους είναι κατά 35% περίπου υψηλότερο σε σχέση με τα 321neo. Τα 60 αεροσκάφη της παραγγελίας έχουν ένα κόστος με ένα εύρος από 65 έως έως 80 εκατ. ευρώ και από αυτά, μέχρι σήμερα έχουν ήδη παραληφθεί τα 36.

Μιλώντας, επίσης, ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης στην ίδια εκδήλωση αναφέρθηκε στην μέχρι τώρα πορεία της Aegean υπογραμμίζοντας ουσιαστικά τα προσεκτικά και καλά μελετημένα βήματα που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια η εταιρεία αναπτυσσόμενη διαρκώς με ελεγχόμενο ρίσκο. Όπως είπε ο κ. Γερογιάννης το δίκτυο της εταιρείας σήμερα περιλαμβάνει 250 δρομολόγια σε 162 προορισμούς και 47 χώρες, με έμφαση στην προσπάθεια για ισχυρή παρουσία σε δίκτυα τόσο εσωτερικού όσο και εξωτερικού.

Νέες δυνατότητες

Πλέον οι δυνατότητες άλλα και τα χαρακτηριστικά άνεσης των Α321neo XLR που παρουσιάστηκαν δημιουργούν νέες δυνατότητες για επιλογές νέων προορισμών (+ 2,5 ώρες πάνω από τα Α321neo LR, + 4,5 ώρες πάνω από τα Α321neo) αλλά και ένα νέο επίπεδο άνεσης και υπηρεσιών, με μόλις 138 θέσεις συνολικά και 24 Business Class Suites με πλήρως ανακλινόμενα καθίσματα (lie-flat) και αυξημένη ιδιωτικότητα.

Με την προσθήκη των 2 (δύο) Α321neo XLR αεροσκαφών, που παραλαμβάνονται άμεσα τον Δεκέμβριο του 2025 και τον Ιανουάριο του 2026 αντίστοιχα, στην υφιστάμενη παραγγελία των 4 (τεσσάρων) A321neo LR που ανακοινώθηκε τον Απρίλιο του 2024 και παραλαμβάνονται το 2027 και το 2028, μεγαλώνει ο αριθμός αλλά και οι δυνατότητες του στόλου «ειδικού τύπου» της AEGEAN, με αναβαθμισμένο επίπεδο άνεσης και διαφοροποιημένη ταξιδιωτική εμπειρία, που δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει προορισμούς εκτός ΕΕ και με απόσταση μεγαλύτερη από 4 ώρες πτήσης.

Σημειώνεται ότι και στα 6 αεροσκάφη Α321neo LR και XLR και οι επιβάτες της Οικονομικής θέσης απολαμβάνουν υψηλό επίπεδο άνεσης καθώς όλες οι θέσεις διαθέτουν σημαντικά μεγαλύτερο προσωπικό χώρο, σύστημα ατομικής ψυχαγωγίας με οθόνες 4K, δορυφορικό Wi-Fi, θύρες USB και φόρτισης συσκευών, και μεγαλύτερους αποθηκευτικούς χώρους καθώς έχουν σχεδιαστεί ειδικά για πτήσεις μεγάλης διάρκειας.

Τα νέα δρομολόγια

Δυο μήνες μετά την παραλαβή των νέων αεροσκαφών Α321neoXLR τον Μάρτιο του 2026 θα ξεκινήσουν οι πτήσεις προς το Νέο Δελχί (5 εβδομαδιαίες πτήσεις) και αμέσως μετά, τον Μάϊο του ίδιου χρόνου, θα ξεκινήσουν και τα δρομολόγια προς τη Μουμπάι (3 εβδομαδιαίες πτήσεις), το 2ο προορισμό του δικτύου της εταιρείας στην Ινδία.

Οι ακριβείς ημέρες και ώρες πτήσεων καθώς και τα δρομολόγια θα ανακοινωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου, οπότε και θα ξεκινήσουν και οι πωλήσεις των εισιτήριων προς το επιβατικό κοινό. Με τη σταδιακή προσθήκη στο στόλο και των αεροσκαφών Α321neo LR από το 2027 και το 2028 θα εξεταστεί και η δυνατότητα πραγματοποίησης περισσότερων, νέων, μακρινών δρομολογίων προς προορισμούς, όπως η Μπανγκαλόρ στην Ινδία, οι Σεϋχέλλες, οι Μαλδίβες, το Ναϊρόμπι, το Αλμάτι και το Λάγος διαφοροποιώντας ενδεχομένως εποχικά τις επιλογές για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν επιχειρησιακά.

«Το ζήτημα είναι να χτίσουμε την εμπειρία της μεγαλύτερης απόστασης. Τους νέους προορισμούς θα τους δούμε από το 2027- 2028, έχοντας ήδη την εμπειρία της Ινδίας, δεδομένου ότι μέχρι τώρα δεν έχουμε δουλέψει προϊόν πάνω από 5 ώρες», σχολίασε ο κ. Βασιλάκης, προσθέτοντας ότι «εκτός από τις προσπάθειες τις δικές μας χρειάζεται η συνδρομή από το υπουργείο Τουρισμού, από το υπουργείο Εξωτερικών σε ό,τι έχει να κάνει με τις βίζες, όπως και στο κομμάτι των υποδομών και των υπηρεσιών των αεροδρομίων.

Όπως αναφέρθηκε ο επένδυση αυτή συνιστά μια ακόμη στρατηγική επιλογή της AEGEAN που προσθέτει επιλογές στους επιβάτες, αναβαθμίζει την εμπειρία πτήσης και ενισχύει περαιτέρω τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της εταιρείας αλλά και της χώρας ενισχύοντας την παρουσία της Ελλάδας στον χάρτη των απευθείας διασυνδέσεων μεγαλύτερων αποστάσεων.

Να σημειωθεί ότι η εταιρεία ποντάρει στην υψηλής στάθμης μερίδα επιβατών καθώς έτσι κρίνει ότι μπορεί να ανταγωνιστεί τους μεγάλους αερομεταφορείς ειδικά από την περιοχή του Κόλπου.

Αναφερόμενος μάλιστα στις προοπτικές της Ινδικής αγοράς ο κ. Βασιλάκης περιέγραψε της προοπτικες της Ινδικής αγοράς. Όπως είπε χαρακτηριστικά «»με βάση τις φορολογικές δηλώσεις το 0,5% των Ινδών έχει εισόδημα πάνω από 53.000 δολ . Στην Ελλάδα είναι περίπου 2% το ποσοστό που είναι πάνω από 50.000 δολ. Η διαφορά είναι ότι εμείς είμαστε δέκα εκατομμύρια. Αυτοί είναι 1,5 δισεκατομύρια. Άρα αυτό σημαίνει ότι έχουμε περίπου 40 φορές περισσότεροι που μπορούν να κάνουν δυνητικά ταξίδια, στο εξωτερικό. Αν λάβουμε υπόψη τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι έλληνες κάνουν 6 εκατομμύρια ταξίδια το χρόνο. Θεωρητικά οι Ινδοί μπορούν να κάνουν 240 εκατομμύρια ταξίδια. Σήμερα κάνουνε λιγότερο από 30 εκατ. ταξίδια. Σε αυτή την μεγάλη αγορά στοχεύει η Aegean για να «πετάξει» ακόμη πιο ψηλά διευρύνοντας περαιτέρω το μεταφορικό της έργο και πετώντας ακόμη ψηλότερα.

Υψηλές παρουσίες

Να σημειωθεί ότι στη χθεσινή παρουσίαση έδωσαν το παρών, μεταξύ άλλων, η υπουργός Τουρισμού κ. Ολγα Κεφαλογιάννη, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρις Θεοχάρης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και διευθύνων σύμβουλος του Διεθνή Αερολιμένα της Αθήνας κ. Γιάννης Παράσχης, ο διευθύνων σύμβουλος της Fraport Greece κ. Αλεξάντερ Τσινέλ, ο πρόεδρος της ΤΕΜΕΣ Α.Ε. κ. Aχιλλέας Κωνσταντακόπουλος κ.α..

Η γεωπολιτική

Στο πλαίσιο της χθεσινής παρουσίασης, ετέθη και το ζήτημα της γεωποκιτιξησ Αναταραχής αλλά και των πράσινων ρυθμιστικών δεσμεύσεων που προωθεί η ΕΕ με ρύπους και νέα καύσιμα. : «Οι προκλήσεις υπάρχουν και εμείς από την πλευρά μας, όταν υπάρχουν λακκούβες ή χαράδρες θα πρέπει να δημιουργούμε τις αντοχές στην εταιρεία για την επόμενη ημέρα, να έχει τη δύναμη να τις ξεπεράσει. Το ίδιο συνέβη και με την πολύ δύσκολη περίοδο του κορωνοϊού και έχουμε βγεί τώρα πιο δυνατοί», ανέφερε ο κ. Βασιλάκης.

Σε σχέση με την πορεία του τουρισμού, η τουριστική περίοδος παραμένει ανοδική, όχι όμως με τους ρυθμούς των προηγούμενων ετών: «Δεν μπορούμε κάθε χρόνο να έχουμε ανάπτυξη της τάξεως του 7- 10%», σχολίασε ο πρόεδρος της Aegean. «Επιπλέον σε κάποια αεροδρόμια της χώρας στην αιχμή της σεζόν το καλοκαίρι μπορώ να πω ότι υπάρχουν περιορισμένες δυνατότητες. Προσδοκούμε να υπάρχει επέκταση της περιόδου, να αναπτυχθούν παράλληλα νέοι προορισμοί και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε καλύτερες υποδομές σε όλα τα επίπεδα».