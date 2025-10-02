Πρωτιά του ΔΑΑ στα Routes World 2025: «Καλύτερο στον Κόσμο» με ψήφο των αεροπορικών εταιρειών

Στην κορυφή του διεθνούς αεροπορικού χάρτη βρέθηκε το αεροδρόμιο της Αθήνας, στο πλαίσιο του θεσμού «Routes World 2025», που διεξήχθη στο Χονγκ Κονγκ από τις 24 έως τις 26 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για τη σημαντικότερη παγκόσμια συνάντηση του κλάδου των αερομεταφορών, η οποία κάθε χρόνο τιμά την αριστεία και την πρόοδο στη βελτίωση της παγκόσμιας συνδεσιμότητας.

Με τις ψήφους των ίδιων των αεροπορικών εταιρειών, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών αναδείχθηκε πρώτος μεταξύ όλων των αεροδρομίων παγκοσμίως, κερδίζοντας τον τίτλο του «Overall Winner». Επιπλέον, διακρίθηκε ως κορυφαίο στην απαιτητική κατηγορία των αεροδρομίων που εξυπηρετούν πάνω από 20 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως.

Το φετινό συνέδριο Routes συγκέντρωσε πάνω από 2.500 επαγγελματίες του κλάδου από αεροδρόμια και αεροπορικές εταιρείες. Το αεροδρόμιο της Αθήνας βραβεύτηκε για τη στρατηγική του στον τομέα του αεροπορικού μάρκετινγκ, αλλά και για τα εξαιρετικά αποτελέσματα στην αύξηση επιβατικής κίνησης και επέκταση του δικτύου δρομολογίων από και προς την Αθήνα.

Το 2024 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο για τον ΔΑΑ, καθώς εξυπηρέτησε 31,9 εκατομμύρια επιβάτες – αριθμός ρεκόρ που ξεπέρασε κατά 25% τα επίπεδα προ πανδημίας. Η ανοδική πορεία συνεχίστηκε και το 2025, με αύξηση της κίνησης κατά 6,8% στο οκτάμηνο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, χάρη στην εισαγωγή νέων συνδέσεων. Μεταξύ αυτών ξεχώρισαν οι νέες πτήσεις της American Airlines προς Charlotte και της Norse Atlantic Airways προς Los Angeles, ενώ ήδη έχουν ανακοινωθεί για το 2026 δρομολόγια προς Ινδία, μέσω συνεργασίας με τις Aegean Airlines και IndiGo.

Η Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ του ΔΑΑ, εξέφρασε τη χαρά και την υπερηφάνεια της για τις σημαντικές αυτές βραβεύσεις, δηλώνοντας: «Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι για τη διπλή αυτή κορυφαία διάκριση στα φετινά Routes World Awards! Τα βραβεία αυτά αποτελούν αναγνώριση της προσπάθειάς μας και μία σπουδαία ανταμοιβή για τη δέσμευσή μας, το όραμά μας και τη συλλογική δουλειά της ομάδας μας. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στις αεροπορικές εταιρείες που μας τίμησαν με την ψήφο εμπιστοσύνης τους στην αγορά της Αθήνας!».