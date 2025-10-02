ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πρωτιά του ΔΑΑ στα Routes World 2025: «Καλύτερο στον Κόσμο» με ψήφο των αεροπορικών εταιρειών
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
13:53 - 02 Οκτ 2025

Πρωτιά του ΔΑΑ στα Routes World 2025: «Καλύτερο στον Κόσμο» με ψήφο των αεροπορικών εταιρειών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στην κορυφή του διεθνούς αεροπορικού χάρτη βρέθηκε το αεροδρόμιο της Αθήνας, στο πλαίσιο του θεσμού «Routes World 2025», που διεξήχθη στο Χονγκ Κονγκ από τις 24 έως τις 26 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για τη σημαντικότερη παγκόσμια συνάντηση του κλάδου των αερομεταφορών, η οποία κάθε χρόνο τιμά την αριστεία και την πρόοδο στη βελτίωση της παγκόσμιας συνδεσιμότητας.

Με τις ψήφους των ίδιων των αεροπορικών εταιρειών, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών αναδείχθηκε πρώτος μεταξύ όλων των αεροδρομίων παγκοσμίως, κερδίζοντας τον τίτλο του «Overall Winner». Επιπλέον, διακρίθηκε ως κορυφαίο στην απαιτητική κατηγορία των αεροδρομίων που εξυπηρετούν πάνω από 20 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως.

Το φετινό συνέδριο Routes συγκέντρωσε πάνω από 2.500 επαγγελματίες του κλάδου από αεροδρόμια και αεροπορικές εταιρείες. Το αεροδρόμιο της Αθήνας βραβεύτηκε για τη στρατηγική του στον τομέα του αεροπορικού μάρκετινγκ, αλλά και για τα εξαιρετικά αποτελέσματα στην αύξηση επιβατικής κίνησης και επέκταση του δικτύου δρομολογίων από και προς την Αθήνα.

Το 2024 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο για τον ΔΑΑ, καθώς εξυπηρέτησε 31,9 εκατομμύρια επιβάτες – αριθμός ρεκόρ που ξεπέρασε κατά 25% τα επίπεδα προ πανδημίας. Η ανοδική πορεία συνεχίστηκε και το 2025, με αύξηση της κίνησης κατά 6,8% στο οκτάμηνο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, χάρη στην εισαγωγή νέων συνδέσεων. Μεταξύ αυτών ξεχώρισαν οι νέες πτήσεις της American Airlines προς Charlotte και της Norse Atlantic Airways προς Los Angeles, ενώ ήδη έχουν ανακοινωθεί για το 2026 δρομολόγια προς Ινδία, μέσω συνεργασίας με τις Aegean Airlines και IndiGo.

Η Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ του ΔΑΑ, εξέφρασε τη χαρά και την υπερηφάνεια της για τις σημαντικές αυτές βραβεύσεις, δηλώνοντας: «Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι για τη διπλή αυτή κορυφαία διάκριση στα φετινά Routes World Awards! Τα βραβεία αυτά αποτελούν αναγνώριση της προσπάθειάς μας και μία σπουδαία ανταμοιβή για τη δέσμευσή μας, το όραμά μας και τη συλλογική δουλειά της ομάδας μας. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στις αεροπορικές εταιρείες που μας τίμησαν με την ψήφο εμπιστοσύνης τους στην αγορά της Αθήνας!».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΑΑ: Πρώτη θέση στην Ευρώπη στην κατηγορία των αεροδρομίων άνω των 30 εκατ. επιβατών
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΔΑΑ: Πρώτη θέση στην Ευρώπη στην κατηγορία των αεροδρομίων άνω των 30 εκατ. επιβατών

Φλόριντα: Το αεροδρόμιο μετονομάστηκε σε «President Donald J. Trump International Airport»
Ειδήσεις

Φλόριντα: Το αεροδρόμιο μετονομάστηκε σε «President Donald J. Trump International Airport»

Καθυστερήσεις στις πτήσεις: Πού οφείλεται το «ντόμινο» στα ελληνικά αεροδρόμια
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Καθυστερήσεις στις πτήσεις: Πού οφείλεται το «ντόμινο» στα ελληνικά αεροδρόμια

ΥΠΑ: Μειωμένες κατά 31,77% τον Ιούνιο οι καθυστερήσεις στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΥΠΑ: Μειωμένες κατά 31,77% τον Ιούνιο οι καθυστερήσεις στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
20/07/2026 - 14:56

Στάρμερ: Η δουλειά μου τελείωσε, φεύγω με χαμόγελο

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
20/07/2026 - 14:52

Μελέτη ΣΕΒΤ-ΙΟΒΕ: Στρατηγικός πυλώνας της οικονομίας η Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών

Πολιτική
20/07/2026 - 14:50

Μαρινάκης: «Ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε βιτρίνα» αναφέρει για ΕΛ.Α.Σ. - Ανέκδοτο να μιλάει για κοστολόγηση ο Ανδρουλάκης

Ειδήσεις
20/07/2026 - 14:46

Κομισιόν: Πρόστιμο-ρεκόρ ύψους 550 εκατ. ευρώ στην AliExpress για παράνομα και επικίνδυνα προϊόντα

Ειδήσεις
20/07/2026 - 14:30

Ουκρανία: Ρωσική πυραυλική επίθεση σε φορτηγό πλοίο στην Οδησσό - Δέκα νεκροί

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 14:30

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Παράταση στη διαβούλευση για τις δεσμεύσεις της Booking.com

Οικονομία
20/07/2026 - 14:19

Απάντηση Στουρνάρα σε Αποστολάκη: Η τιμολόγηση στα ασφάλιστρα υγείας είναι ελεύθερη

Πολιτική
20/07/2026 - 14:16

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση έχει ταυτιστεί με μια ασύδοτη αγορά που προσφέρει πολλά στους λίγους

Υγεία
20/07/2026 - 14:15

Εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας για τον καύσωνα – Αναλυτικές οδηγίες

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 14:04

Στρατηγική συνεργασία Grant Thornton και ECHMES για την ενίσχυση των υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
20/07/2026 - 14:02

Σχοινάς: Ενισχύεται ο ΕΦΕΤ με 40 νέα στελέχη – Προτεραιότητα η ασφάλεια των τροφίμων

Εμπορεύματα
20/07/2026 - 13:50

Πετρέλαιο: Ήπια πτώση μετά το «παράθυρο» διαλόγου ΗΠΑ – Ιράν

Νομίσματα
20/07/2026 - 13:42

Κολλημένο στα $64.000 το Bitcoin – Ελπίδες για επιστροφή των θεσμικών επενδυτών

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
20/07/2026 - 13:37

Γέλιο, δοκιμασίες και απρόβλεπτες ατάκες στο event της Allwyn για τις 5 κορυφαίες ομοσπονδίες: Ο ορισμός pick n’ rol και η θέση libero

Πολιτική
20/07/2026 - 13:26

Θεοδωρικάκος: Με τον Αναπτυξιακό Νόμο στηρίζουμε έμπρακτα με 150 εκατ. ευρώ τον πρωτογενή τομέα

Ναυτιλία
20/07/2026 - 13:21

Celestyal: Εισάγει tablets στις καμπίνες του Celestyal Discovery

Εμπορεύματα
20/07/2026 - 13:17

CNBC: Πώς τα ακραία θερμικά φαινόμενα «αναστατώνουν» τις αγορές εμπορευμάτων - Οι επιπτώσεις στη γεωργία

Πολιτική
20/07/2026 - 13:15

Ηχηρό μήνυμα Αθήνας για την Κύπρο: «Δεν ξεχνάμε» - Τασούλας και Μητσοτάκης ζητούν λύση στο Κυπριακό

Ειδήσεις
20/07/2026 - 12:58

Ιράν: Πώς ο «σκιώδης στόλος» διοχέτευσε εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στην Κίνα

Εργασιακά
20/07/2026 - 12:55

Πτώση-ρεκόρ στην ανεργία: 672.293 εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Ιούνιο – Μείωση κατά 10,9% σε έναν χρόνο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
20/07/2026 - 12:49

Elxis - At Home in Greece: Η Κρήτη πρώτη στις προτιμήσεις των ξένων αγοραστών εξοχικών κατοικιών

Ανεμοδείκτης
20/07/2026 - 12:47

Το μη-κόμμα με τα πολλά λεφτά

Πολιτική
20/07/2026 - 12:44

Ανδρουλάκης: Οι πολίτες να επιλέξουν αλλαγή σελίδας με αξιοπιστία, πολιτικό ήθος και χωρίς εξαρτήσεις

Οικονομία
20/07/2026 - 12:38

Ελληνική οικονομία: Μείωση χρέους στα €360,1 δισ. το α τρίμηνο & αύξηση εσόδων στα €26,37 δισ.

Το σκίτσο του ΚΥΡ
20/07/2026 - 12:32

Αλλαγή χρήσης

Ανακοινώσεις
20/07/2026 - 12:28

Metlen: Νέες αγορές 113.190 ιδίων μετοχών

Υγεία
20/07/2026 - 12:25

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Τρόποι προστασίας από τον καύσωνα

Αναλύσεις
20/07/2026 - 12:20

Goldman Sachs «ψηφίζει» ελληνικές τράπεζες: Νέες αυξημένες τιμές στόχοι και ισχυρότερο story κερδοφορίας

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
20/07/2026 - 12:16

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 14,1% στον κύκλο εργασιών της βιομηχανίας τον Μάιο

Εργασιακά
20/07/2026 - 12:02

ΔΥΠΑ: Άνοιξαν οι αιτήσεις για τις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας στον τουρισμό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ