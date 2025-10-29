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Ολλανδικές εκλογές: Υποχωρεί ο ακροδεξιός Βίλντερς – Ελπίδες για σταθερότητα στις Βρυξέλλες
Ειδήσεις
16:28 - 29 Οκτ 2025

Ολλανδικές εκλογές: Υποχωρεί ο ακροδεξιός Βίλντερς – Ελπίδες για σταθερότητα στις Βρυξέλλες

Reporter.gr Newsroom
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Μετά από μήνες πολιτικής αβεβαιότητας, οι ψηφοφόροι στην Ολλανδία προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για να εκλέξουν τη νέα τους κυβέρνηση. Όπως πάντα στην ολλανδική πολιτική σκηνή, πρόκειται για μια περίπλοκη υπόθεση. Συνολικά 27 κόμματα διεκδικούν έδρες στο κοινοβούλιο των 150 μελών, γεγονός που καθιστά αναπόφευκτες τις δύσκολες διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό συνασπισμού μόλις αρχίσουν να καταφθάνουν τα αποτελέσματα απόψε.

Όπως μας υπενθυμίζει το Bloomberg, έχουν περάσει σχεδόν πέντε μήνες από τότε που ο ακροδεξιός πολιτικός Γκεερτ Βίλντερς απέσυρε το αντιμεταναστευτικό του Κόμμα της Ελευθερίας από την κυβέρνηση τον Ιούνιο, προκαλώντας τις σημερινές εκλογές.

Ο Βίλντερς, που αποτελεί εδώ και δεκαετίες σταθερή παρουσία στην ακροδεξιά πολιτική σκηνή της Ευρώπης, προσελκύει για ακόμη μια φορά μεγάλο μέρος της προσοχής.

Ανοιχτό το αποτέλεσμα

Ωστόσο, το πολιτικό πεδίο έχει ξαφνικά γίνει πολύ πιο συνωστισμένο. Η Ίνγκριντ Κούνραντι, μια σχετικά άγνωστη πολιτικός και πρώην μέλος του Κόμματος της Ελευθερίας, έχει αρχίσει να κερδίζει μέρος της ακροδεξιάς ψήφου, ενισχυμένη εν μέρει από μια σύγκρουσή της με τον Βίλντερς νωρίτερα φέτος. Το κόμμα της, JA1, ενδέχεται ακόμη και να κρατήσει το κλειδί για τον σχηματισμό μιας δεξιάς κυβέρνησης συνασπισμού χωρίς τον Βίλντερς, αν προκύψει τέτοιο σενάριο.

Η τελική δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε χθες δείχνει το κόμμα του Βίλντερς να χάνει έδαφος και να βρίσκεται στήθος με στήθος με τη συμμαχία των Πρασίνων–Εργατικών και τους Προοδευτικούς Δημοκράτες 66, με καθένα από τα τρία κόμματα να αναμένεται να εξασφαλίσει 23 έδρες.

Τι ελπίζουν στις Βρυξέλλες

Στις Βρυξέλλες, αξιωματούχοι ελπίζουν διακριτικά ότι η κάμψη της στήριξης προς τον Βίλντερς – ο οποίος έχει χτίσει την πολιτική του καριέρα πάνω σε αντιμουσουλμανικές και αντιμεταναστευτικές θέσεις – δείχνει πως οι Ολλανδοί ψηφοφόροι επιστρέφουν στο κέντρο. Η νίκη του Βίλντερς στις εκλογές του 2023 –παρότι δεν ανέλαβε τελικά την πρωθυπουργία – αποτέλεσε ένα καμπανάκι αφύπνισης για την Ευρώπη.

Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι πολιτικοί γνωρίζουν καλά ότι οι δυνάμεις που ενισχύουν προσωπικότητες όπως ο Βίλντερς και η Μαρίν Λεπέν στη Γαλλία είναι υπαρκτές. Είναι χαρακτηριστικό ότι, παρά το φορτωμένο πρόγραμμά τους την περασμένη εβδομάδα, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέλεξαν να επικεντρωθούν σε θέματα όπως η μετανάστευση και η στέγαση κατά τη διάρκεια της μονοήμερης συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες – δύο από τα πιο καίρια ζητήματα για τους ψηφοφόρους στις ολλανδικές εκλογές, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι δυσκολίες δεν καλύπτονται με ωραία λόγια

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχει καταστήσει σαφές ότι αντιλαμβάνεται την ανάγκη της ΕΕ να δώσει απτά αποτελέσματα σε ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες –

από το κόστος ζωής έως την υπερβολική ρύθμιση για το κλίμα.

«Δεν μπορούμε να καλύψουμε με ωραία λόγια τις δυσκολίες που βιώνουν οι Ευρωπαίοι κάθε μέρα. Νιώθουν το έδαφος να μετακινείται κάτω από τα πόδια τους. Νιώθουν πως τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα, την ώρα που οι ίδιοι εργάζονται σκληρότερα», δήλωσε στην ετήσια ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Σεπτέμβριο.

Οι σημερινές εκλογές στην Ολλανδία, ένα από τα ιδρυτικά μέλη της ΕΕ, θα αποτελέσουν ένα τεστ για το αν οι ψηφοφόροι πιστεύουν ότι το υπάρχον σύστημα αποδίδει.

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