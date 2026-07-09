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Μπρατάκος: Σημαντικές δυνατότητες για την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας - Πορτογαλίας
Επιχειρήσεις
14:12 - 09 Ιουλ 2026

Μπρατάκος: Σημαντικές δυνατότητες για την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας - Πορτογαλίας

Reporter.gr Newsroom
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Με τον Πρέσβη της Πορτογαλίας στην Ελλάδα, κ. Rui Macieira, συναντήθηκε σήμερα (9/7) ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, με αντικείμενο την περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών και επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Πορτογαλίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων και η κοινή βούληση για την αξιοποίηση των σημαντικών περιθωρίων συνεργασίας που υπάρχουν μεταξύ των δύο χωρών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε τομείς με αμοιβαίο ενδιαφέρον, όπως η ενέργεια, οι ανανεώσιμες πηγές, οι υποδομές, τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα τρόφιμα και τα ιχθυηρά, καθώς και οι νέες τεχνολογίες.

Συζητήθηκαν, επίσης, οι προοπτικές ενίσχυσης των επιχειρηματικών επαφών, με έμφαση στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, στη διασύνδεση επιχειρήσεων και στη διοργάνωση στοχευμένων δράσεων ενημέρωσης και δικτύωσης. Στο πλαίσιο αυτό εξετάστηκε η δυνατότητα πραγματοποίησης εκδήλωσης με επίκεντρο τη διευκόλυνση επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Πορτογαλία, καθώς και η προοπτική διοργάνωσης επιχειρηματικής αποστολής, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα και η Πορτογαλία, ως δύο χώρες με ισχυρούς δεσμούς, κοινές ευρωπαϊκές προτεραιότητες και συμπληρωματικά πλεονεκτήματα, μπορούν να αναπτύξουν ακόμη πιο στενή επιχειρηματική συνεργασία. Όπως σημείωσε, «υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες για κοινές πρωτοβουλίες σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας, από την ενέργεια και την πράσινη μετάβαση έως τη φαρμακοβιομηχανία, τα τρόφιμα και την καινοτομία. Το ΕΒΕΑ είναι έτοιμο να στηρίξει κάθε προσπάθεια που φέρνει πιο κοντά τις επιχειρήσεις των δύο χωρών και δημιουργεί νέες ευκαιρίες ανάπτυξης».

Από την πλευρά του, ο Πρέσβης της Πορτογαλίας επισήμανε τη δυναμική που καταγράφεται στις σχέσεις των δύο χωρών, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στην αύξηση της τουριστικής κίνησης, στην ενίσχυση των απευθείας αεροπορικών συνδέσεων και στις δυνατότητες συνεργασίας σε τομείς όπου οι δύο οικονομίες διαθέτουν σημαντική εμπειρία και εξωστρέφεια.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να βρίσκονται σε στενή επικοινωνία, με στόχο την προώθηση συγκεκριμένων πρωτοβουλιών που θα ενισχύσουν τις επαφές μεταξύ ελληνικών και πορτογαλικών επιχειρήσεων.

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