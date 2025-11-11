Δένδιας: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει υπαρκτή απειλή - Οι νέοι πόλεμοι δεν κερδίζονται με παλιά μέσα

Την ανάγκη ριζικής μεταρρύθμισης των Ενόπλων Δυνάμεων και προσαρμογής τους στις απαιτήσεις ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου και απρόβλεπτου γεωπολιτικού περιβάλλοντος υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά τη διάρκεια συζήτησης στο πλαίσιο του Athens Security Forum 2025, που πραγματοποιείται στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Μιλώντας με τον διευθυντή και πρόεδρο του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ), καθηγητή Κώστα Υφαντή, ο κ. Δένδιας ανέδειξε τη στρατηγική πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα: την ανάγκη να διατηρήσει αποτρεπτική ισχύ και επιχειρησιακή ετοιμότητα, παρά τις οικονομικές πιέσεις και τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις.

«Αντιμετωπίζουμε υπαρκτή απειλή πολλαπλάσια του μεγέθους μας»

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με υπαρκτή και διαρκή απειλή, «πολλαπλάσια του δικού μας μεγέθους», όπως είπε χαρακτηριστικά, γεγονός που επιβάλλει ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων και αναπροσαρμογή της στρατηγικής μας σκέψης.

Παρά το μέγεθος της χώρας, η Ελλάδα, σημείωσε, δεν θεωρείται μικρή στρατιωτική δύναμη στην ευρωπαϊκή ήπειρο, κυρίως επειδή πολλές χώρες της Ε.Ε. έχουν μειώσει την αμυντική τους ισχύ.

«Η Ελλάδα διαθέτει περισσότερα βαρέα τεθωρακισμένα από τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Βρετανία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και τη Δανία μαζί. Αυτό δεν είναι υπερβολή, είναι ανάγκη», σημείωσε ο κ. Δένδιας, εξηγώντας ότι η ισχυρή αμυντική θωράκιση είναι αποτέλεσμα της αντιμετώπισης πραγματικών απειλών στην περιοχή.

Η δεκαετής κρίση και η χαμένη δεκαετία των επενδύσεων

Αναφερόμενος στην οικονομική κρίση της περιόδου 2010–2020, ο υπουργός επεσήμανε πως η Ελλάδα έχασε πάνω από 25 δισεκατομμύρια ευρώ σε αμυντικές επενδύσεις, καθώς οι προτεραιότητες εκείνη την εποχή ήταν άλλες.

Αυτό, όπως είπε, είχε ως αποτέλεσμα τη γήρανση κρίσιμων υποδομών, την καθυστέρηση στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και την απώλεια επιχειρησιακής ευελιξίας.

«Τώρα οφείλουμε να καλύψουμε το χαμένο έδαφος, επενδύοντας έξυπνα σε τεχνολογίες αιχμής και στην αναδιοργάνωση των δομών μας», ανέφερε, τονίζοντας τη σημασία των drones, των ψηφιακών συστημάτων μάχης και της κυβερνοάμυνας.

«Οι νέοι πόλεμοι δεν κερδίζονται με τα παλιά μέσα»

Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε και στις παγκόσμιες συγκρούσεις, όπως στην Ουκρανία και το Ναγκόρνο Καραμπάχ, λέγοντας ότι η φύση του πολέμου έχει αλλάξει ριζικά.

«Οι σύγχρονες επιχειρήσεις δεν βασίζονται πια σε μεγάλες μηχανοκίνητες μονάδες, αλλά σε ευέλικτες δυνάμεις που αξιοποιούν την τεχνολογία. Αν δεν προσαρμοστούμε, θα μείνουμε πίσω», προειδοποίησε.

Παράλληλα, επαίνεσε το ανθρώπινο δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο, όπως είπε, «παραμένει εξαιρετικό και στηρίζει τη μεταρρύθμιση, ακόμη και υπό δύσκολες συνθήκες», τονίζοντας ωστόσο πως πρέπει να υπάρχει σεβασμός στα δημοσιονομικά όρια.

Η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας και οι προτεραιότητες

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η γεωπολιτική σημασία της Ελλάδας εκτείνεται πέρα από τα στενά όρια της Ανατολικής Μεσογείου, καλύπτοντας μια ζώνη από το Γιβραλτάρ έως τον Ινδικό Ωκεανό.

Αναφέρθηκε ειδικά στη στρατηγική σημασία της Διώρυγας του Σουέζ για τα ελληνικά λιμάνια και τη ναυτιλία, σημειώνοντας ότι τα εθνικά συμφέροντα δεν μπορούν να περιοριστούν «στη γειτονιά μας».

Ευρωπαϊκή άμυνα και στρατηγική αυτονομία

Ο κ. Δένδιας στάθηκε κριτικά απέναντι στην αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποκτήσει ουσιαστική αμυντική αυτάρκεια.

«Η Ευρώπη παραμένει χωρίς στρατιωτικό επιτελείο, χωρίς ενιαία διοίκηση, χωρίς κοινή στρατηγική κουλτούρα. Έχει πρόεδρο Επιτροπής, όχι αρχηγό Ενόπλων Δυνάμεων», είπε χαρακτηριστικά.

Εκτίμησε ότι η Ε.Ε. θα χρειαστεί τουλάχιστον δύο δεκαετίες για να αποκτήσει πραγματικές αμυντικές δυνατότητες, τονίζοντας πως προϋπόθεση είναι η ανάπτυξη αμυντικής βιομηχανίας, η αλλαγή νοοτροπίας και η επιστροφή στο αίσθημα ευθύνης και αυτοθυσίας των ευρωπαϊκών κοινωνιών.

Ο υπουργός άσκησε έντονη κριτική στην ευρωπαϊκή πολιτική για το μεταναστευτικό, σημειώνοντας ότι η Ε.Ε. έχει εγκαταλείψει την υποσαχάρια Αφρική, επιτρέποντας να εξελιχθεί σε «παράδεισο τζιχαντιστών».

«Αυτό έχει άμεσες συνέπειες για την Ελλάδα, που δέχεται αυξανόμενες ροές από τη Λιβύη προς την Κρήτη και τη Γαύδο», προειδοποίησε.

«Η σχέση με τις ΗΠΑ είναι θεμέλιο ασφάλειας»

Κλείνοντας, ο Νίκος Δένδιας εξέφρασε εμπιστοσύνη στη στρατηγική σχέση Ελλάδας - ΗΠΑ, απορρίπτοντας τον λεγόμενο «ευρω-απομονωτισμό».

«Ο ευρωατλαντικός δεσμός παραμένει κρίσιμος για την ασφάλεια και τη σταθερότητα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παγκόσμιο ρόλο και εμείς πρέπει να διατηρήσουμε στενή συνεργασία μαζί τους», τόνισε.