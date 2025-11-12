Η SKY express για μία ακόμη χρονιά τιμά την Πολεμική Αεροπορία
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
17:45 - 12 Νοε 2025

Η SKY express για μία ακόμη χρονιά τιμά την Πολεμική Αεροπορία

Reporter.gr Newsroom
Για μία ακόμη χρονιά, η SKY express όπως αναφέρει ανακοίνωση, συμμετείχε σε ένα μοναδικό πτητικό υπερθέαμα που πρόσφερε στον ελληνικό ουρανό η Πολεμική Αεροπορία, στο πλαίσιο του εορτασμού προς τιμήν του Προστάτη της, Αρχαγγέλου Μιχαήλ, την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, στην παραλία του Φλοίσβου, στο Παλαιό Φάληρο.

Οπως σημειώνει η εταιρεία:

«Με αίσθημα υπερηφάνειας, η SKY express άνοιξε το airshow από πλευράς Πολιτικής Αεροπορίας με ένα υπερσύγχρονο Airbus A320neo. Το πλήρωμα του αεροσκάφους πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή διέλευση σε χαμηλό ύψος με μια χαρακτηριστική κίνηση των φτερών του, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο την Πολεμική Αεροπορία αλλά και το πλήθος του κόσμου που παρευρέθηκε.

Από πλευράς της εταιρείας το παρών έδωσαν ο ιδιοκτήτης της SKY express, κ. Ιωάννης Γρύλος μαζί με στελέχη της εταιρείας.

Η SKY express στηρίζει ενεργά την Πολεμική Αεροπορία, η οποία καθημερινά διασφαλίζει τον εθνικό μας εναέριο χώρο. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία συνέβαλε σημαντικά στην οργάνωση και υλοποίηση της φετινής εντυπωσιακής εκδήλωσης, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την αμέριστη στήριξή της στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ταυτόχρονα, η εταιρεία υπήρξε χορηγός αερομεταφορών για μαθητές Β' Λυκείου από τις απομακρυσμένες περιοχές του Διδυμότειχου και των Ανωγείων, οι οποίοι προσκλήθηκαν από την Πολεμική Αεροπορία σε ένα τριήμερο εντυπωσιακών εκδηλώσεων. Η SKY express, με την υποστήριξή της, στέκεται δίπλα στην εκπαίδευση και προσφέρει στη νέα γενιά την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τους “αφανείς” ήρωες της πατρίδας μας, τους πιλότους που καθημερινά μας κρατούν ασφαλείς, ενισχύοντας ταυτόχρονα το ενδιαφέρον τους για την αεροπορία.»

