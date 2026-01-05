Aegean για μπλακ άουτ: Τηρήθηκε ο κανονισμός για τους επιβάτες – Τι αποζημιώσεις έλαβαν

Όπως προβλέπει ο Κανονισμός (ΕΚ) 261/2004, σε τέτοιες περιπτώσεις οι αεροπορικές εταιρείες οφείλουν να παρέχουν φροντίδα και εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης στους επιβάτες. Σύμφωνα με την Aegean, τα μέτρα αυτά εφαρμόστηκαν πλήρως, με όλους τους επηρεασμένους επιβάτες – τόσο σε ακυρώσεις όσο και σε μεγάλες καθυστερήσεις – να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν:
- Δωρεάν μεταφορά με εναλλακτικές πτήσεις, όπου υπήρχε διαθεσιμότητα, ή
- Πλήρη επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου, για όσους αποφάσισαν να μην ταξιδέψουν, ή
- Πίστωση σε μορφή voucher.
Παράλληλα, η εταιρεία κάλυψε εξ ολοκλήρου πρόσθετες παροχές, προσφέροντας:
- Διαμονή σε ξενοδοχεία, με τη διάθεση 1.682 δωματίων στην Αθήνα και 619 σε ξενοδοχεία του υπόλοιπου δικτύου,
- Μεταφορές από και προς τα ξενοδοχεία,
- Γεύματα και σνακ για τους επιβάτες.