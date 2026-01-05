Aegean για μπλακ άουτ: Τηρήθηκε ο κανονισμός για τους επιβάτες – Τι αποζημιώσεις έλαβαν

Όπως προβλέπει ο Κανονισμός (ΕΚ) 261/2004, σε τέτοιες περιπτώσεις οι αεροπορικές εταιρείες οφείλουν να παρέχουν φροντίδα και εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης στους επιβάτες. Σύμφωνα με την Aegean, τα μέτρα αυτά εφαρμόστηκαν πλήρως, με όλους τους επηρεασμένους επιβάτες – τόσο σε ακυρώσεις όσο και σε μεγάλες καθυστερήσεις – να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν:

Δωρεάν μεταφορά με εναλλακτικές πτήσεις, όπου υπήρχε διαθεσιμότητα, ή

Πλήρη επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου, για όσους αποφάσισαν να μην ταξιδέψουν, ή

Πίστωση σε μορφή voucher.

Παράλληλα, η εταιρεία κάλυψε εξ ολοκλήρου πρόσθετες παροχές, προσφέροντας: