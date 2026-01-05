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Aegean για μπλακ άουτ: Τηρήθηκε ο κανονισμός για τους επιβάτες – Τι αποζημιώσεις έλαβαν
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
17:41 - 05 Ιαν 2026

Aegean για μπλακ άουτ: Τηρήθηκε ο κανονισμός για τους επιβάτες – Τι αποζημιώσεις έλαβαν

Reporter.gr Newsroom
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Σε συνέχεια της χθεσινοβραδινής (4/1) ενημέρωσης της Aegean σχετικά με τις αποζημιώσεις που συνδέονται με το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών, πηγές της εταιρείας διευκρινίζουν ότι οι ακυρώσεις πτήσεων και οι εκτεταμένες καθυστερήσεις που σημειώθηκαν προκλήθηκαν από λόγους ανωτέρας βίας, καθώς η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) εξέδωσε σχετική NOTAM.

Όπως προβλέπει ο Κανονισμός (ΕΚ) 261/2004, σε τέτοιες περιπτώσεις οι αεροπορικές εταιρείες οφείλουν να παρέχουν φροντίδα και εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης στους επιβάτες. Σύμφωνα με την Aegean, τα μέτρα αυτά εφαρμόστηκαν πλήρως, με όλους τους επηρεασμένους επιβάτες – τόσο σε ακυρώσεις όσο και σε μεγάλες καθυστερήσεις – να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν:

  • Δωρεάν μεταφορά με εναλλακτικές πτήσεις, όπου υπήρχε διαθεσιμότητα, ή
  • Πλήρη επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου, για όσους αποφάσισαν να μην ταξιδέψουν, ή
  • Πίστωση σε μορφή voucher.

Παράλληλα, η εταιρεία κάλυψε εξ ολοκλήρου πρόσθετες παροχές, προσφέροντας:

  • Διαμονή σε ξενοδοχεία, με τη διάθεση 1.682 δωματίων στην Αθήνα και 619 σε ξενοδοχεία του υπόλοιπου δικτύου,
  • Μεταφορές από και προς τα ξενοδοχεία,
  • Γεύματα και σνακ για τους επιβάτες.
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