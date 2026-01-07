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ΔΑΑ: Αυξημένη κατά 8,4% η επιβατική κίνηση τον Δεκέμβριο
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
10:38 - 07 Ιαν 2026

ΔΑΑ: Αυξημένη κατά 8,4% η επιβατική κίνηση τον Δεκέμβριο

Reporter.gr Newsroom
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Θετικό πρόσημο κατέγραψαν τόσο οι πτήσεις εσωτερικού όσο και εξωτερικού στο Ελευθέριος Βενιζέλος, με την επιβατική κίνηση να υπερβαίνει τα επίπεδα του 2024 κατά 5,5% και 9,6% αντίστοιχα. Ως αποτέλεσμα, τον Δεκέμβριο του 2025 το αεροδρόμιο της Αθήνας διακίνησε συνολικά 2,31 εκατ. επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 8,4% σε σχέση με τον ίδιο μήνα της προηγούμενης χρονιάς.

Τόσο η εγχώρια, όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση παρουσίασαν άνοδο, υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2024 κατά 5,5% και 9,6% αντίστοιχα.

Συνολικά, σε ετήσια βάση, η κίνηση του αεροδρομίου έφθασε τους 34 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 6,7%. Η επιβατική κίνηση, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού, παρουσίασε αύξηση της τάξης του 2,2% και 8,6% αντίστοιχα.

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Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών για το έτος 2025 ανήλθε σε 283.589, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 5,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Τόσο οι πτήσεις εσωτερικού όσο και οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν άνοδο κατά 1,3% και 8,7% σε σχέση με το 2024.

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