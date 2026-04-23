AEGEAN: Επανέναρξη πτήσεων για τη Μέση Ανατολή

Η AEGEAN, έπειτα από προσεκτική αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, προχωρά με βάση ενημέρωση, στην επανέναρξη ορισμένων πτήσεων που είχαν ακυρωθεί λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα: Οι πτήσεις από την Αθήνα προς το Τελ Αβίβ επανεκκινούν στις 28 Απριλίου

προς το επανεκκινούν στις 28 Απριλίου Οι πτήσεις από το Ηράκλειο προς το Τελ Αβίβ επανεκκινούν στις 30 Απριλίου

προς το επανεκκινούν στις 30 Απριλίου Οι πτήσεις από τη Λάρνακα προς το Τελ Αβίβ επανεκκινούν στις 21 Μαΐου

προς το επανεκκινούν στις 21 Μαΐου Οι πτήσεις από τη Ρόδο προς το Τελ Αβίβ επανεκκινούν στις 21 Μαΐου

προς το επανεκκινούν στις 21 Μαΐου Οι πτήσεις από την Αθήνα προς το Ριάντ επανεκκινούν στις 21 Μαΐου

προς το επανεκκινούν στις 21 Μαΐου Οι πτήσεις από την Αθήνα προς το Αμάν επανεκκινούν στις 21 Μαΐου Όπως αναφέρει η αεροπορική, η AEGEAN αξιολογεί διαρκώς τις συνθήκες και θα επανέλθει με όποια νεότερη ενημέρωση, σχετικά με την επανέναρξη πρόσθετων πτήσεων προς άλλους προορισμούς.