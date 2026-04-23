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AEGEAN: Επανέναρξη πτήσεων για τη Μέση Ανατολή
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16:45 - 23 Απρ 2026

AEGEAN: Επανέναρξη πτήσεων για τη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Η AEGEAN, έπειτα από προσεκτική αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, προχωρά με βάση ενημέρωση,  στην επανέναρξη ορισμένων πτήσεων που είχαν ακυρωθεί λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα:

  • Οι πτήσεις από την Αθήνα προς το Τελ Αβίβ επανεκκινούν στις 28 Απριλίου
  • Οι πτήσεις από το Ηράκλειο προς το Τελ Αβίβ επανεκκινούν στις 30 Απριλίου
  • Οι πτήσεις από τη Λάρνακα προς το Τελ Αβίβ επανεκκινούν στις 21 Μαΐου
  • Οι πτήσεις από τη Ρόδο προς το Τελ Αβίβ επανεκκινούν στις 21 Μαΐου
  • Οι πτήσεις από την Αθήνα προς το Ριάντ επανεκκινούν στις 21 Μαΐου
  • Οι πτήσεις από την Αθήνα προς το Αμάν επανεκκινούν στις 21 Μαΐου
Όπως αναφέρει η αεροπορική, η AEGEAN αξιολογεί διαρκώς τις συνθήκες και θα επανέλθει με όποια νεότερη ενημέρωση, σχετικά με την επανέναρξη πρόσθετων πτήσεων προς άλλους προορισμούς.
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