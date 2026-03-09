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Space Hellas: Τρεις αριστούχοι φοιτητές επιλέχθηκαν για την έβδομη απονομή της υποτροφίας «Δημήτρης Μανωλόπουλος»
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
18:14 - 09 Μαρ 2026

Space Hellas: Τρεις αριστούχοι φοιτητές επιλέχθηκαν για την έβδομη απονομή της υποτροφίας «Δημήτρης Μανωλόπουλος»

Reporter.gr Newsroom
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Η Space Hellas με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει τους υπότροφους του προγράμματος «Δημήτρης Μανωλόπουλος» για το ακαδημαϊκό έτος 2025–2026.

Οι τρεις αριστούχοι φοιτητές που επιλέχθηκαν για την έβδομη απονομή της υποτροφίας, η οποία έχει θεσπιστεί προς τιμήν του αείμνηστου ιδρυτή της εταιρείας Δημήτρη Μανωλόπουλου, είναι η Μαριάννα Καραμήτρου, μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Π.Μ.Σ. “Βιοπληροφορική-Υπολογιστική Βιολογία” του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Φοίβος Τιμόθεος Προεστάκης, μεταπτυχιακός φοιτητής στο Π.Μ.Σ. “Επιστήμη Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση” του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και η Μαρία Σχοινάκη, μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Π.Μ.Σ. “Επιστήμη Υπολογιστών” του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η Space Hellas συγχαίρει θερμά τους υποτρόφους της, καθώς και όλους τους αξιόλογους υποψηφίους που συμμετείχαν στη διαδικασία, ευχόμενη σε όλους καλή συνέχεια και επιτυχία στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους πορεία.

Οι υποτροφίες «Δημήτρης Μανωλόπουλος» αποτελούν μέρος του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Space Hellas και έχουν ως στόχο να στηρίξουν νέους επιστήμονες στην εξέλιξη των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε τομείς αιχμής της τεχνολογίας, όπως τα δίκτυα επικοινωνιών, η κυβερνοασφάλεια (Cyber Security) και η τεχνητή νοημοσύνη (AI), συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της νέας γενιάς εξειδικευμένων επαγγελματιών.

Η απονομή των υποτροφιών πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026 από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και την Επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφίων. Περισσότερες πληροφορίες για τις υποτροφίες «Δημήτρης Μανωλόπουλος» είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: www.space.gr/el/scholarships

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