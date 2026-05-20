ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Politico: «Το καλοκαίρι θα είναι εντάξει» - Συγκρατημένη αισιοδοξία στην ΕΕ για επάρκεια στα καύσιμα αεροσκαφών
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
13:05 - 20 Μάι 2026

Politico: «Το καλοκαίρι θα είναι εντάξει» - Συγκρατημένη αισιοδοξία στην ΕΕ για επάρκεια στα καύσιμα αεροσκαφών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ευρώπη θεωρείται πλέον απίθανο να αντιμετωπίσει κρίση όσον αφορά την τροφοδοσία σε καύσιμα αεροσκαφών ή ακόμη και σοβαρές διαταραχές στις πτήσεις τις επόμενες εβδομάδες. Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με τις δυσοίωνες προειδοποιήσεις που είχαν έρθει στο φως της δημοσιότητας το προηγούμενο διάστημα.        

Όπως επισημαίνει το Politico, ο βασικός λόγος αυτής της μεταβολής είναι η αύξηση των τιμών, η οποία ενθάρρυνε διυλιστήρια και εμπόρους να κατευθύνουν φορτία καυσίμων προς την Ευρώπη, βοηθώντας να αντισταθμιστούν τα χαμένα εφοδιαστικά φορτία από τον Κόλπο ταχύτερα από όσο είχαν αρχικά εκτιμήσει οι αρμόδιοι φορείς.

Παρ' όλα αυτά να σημειωθεί ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες για την επάρκεια καυσίμων στις αρχές του φθινοπώρου, εάν συνεχιστεί ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν και αν οι αποστολές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ δεν επιστρέψουν σε φυσιολογικά επίπεδα.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Michael O’Leary, είχε δηλώσει τη Δευτέρα:

«Οι προμηθευτές καυσίμων μας, ακόμη και μέσα σε αυτή την εβδομάδα, επιβεβαίωσαν ότι δεν αναμένουν καμία διαταραχή στην τροφοδοσία έως τα μέσα Ιουλίου και η κατάσταση συνεχίζει να βελτιώνεται».

Στο ίδιο φόντο, ο επικεφαλής της αεροπορικής εταιρείας ανέφερε ότι πλέον είναι βέβαιος πως οι αυξημένες εισαγωγές καυσίμων από τη Δυτική Αφρική, τις ΗΠΑ και τη Νορβηγία καλύπτουν τις μειωμένες ποσότητες από τη Μέση Ανατολή, οι οποίες προκλήθηκαν από τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

Αύξηση στην παραγωγή σε ΗΠΑ και Δυτική Αφρική

Να σημειωθεί εδώ ότι το αισιόδοξο αυτό κλίμα έρχεται σε έντονη αντίθεση με την προειδοποίηση που είχε εκδώσει πριν από έναν μήνα ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), Φατίχ Μπιρόλ, ο οποίος είχε δηλώσει ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ελλείψεις καυσίμου αεροσκαφών μέχρι τα τέλη Μαΐου.

Ωστόσο, η πιο πρόσφατη έκθεση της αγοράς πετρελαίου του οργανισμού, που δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, σημειώνει πλέον σημαντική αύξηση στην παραγωγή καυσίμου αεροσκαφών στις ΗΠΑ και στη Δυτική Αφρική.

«Οι εναλλακτικοί προμηθευτές έχουν καλύψει το κενό», ανέφερε ο IEA. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες μετατράπηκαν από καθαρό εισαγωγέα τον Απρίλιο του 2025 σε καθαρό εξαγωγέα στις αρχές του 2026, καθώς η ισχυρή λειτουργία των διυλιστηρίων οδήγησε την παραγωγή καυσίμου αεροσκαφών σε υψηλά πολλών ετών».

Ευρωπαίοι διυλιστές, όπως η ισπανική Repsol, έχουν επίσης αυξήσει την παραγωγή, με την εταιρεία να δηλώνει ότι σχεδιάζει να ενισχύσει την παραγωγή καυσίμου αεροσκαφών κατά 15% έως 20% και ότι «θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσει βασικούς τομείς όπως ο τουρισμός, μια δραστηριότητα μεγάλης σημασίας για την ισπανική οικονομία».

Ωστόσο, ο IEA τόνισε ότι η αύξηση των εξαγωγών και της παραγωγής καυσίμου αεροσκαφών δεν έχει ακόμη αντικαταστήσει πλήρως τις προπολεμικές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ.

«Χωρίς μια άμεση επίλυση της κατάστασης στο Ορμούζ, η επαναεξισορρόπηση θα πάρει χρόνο», προειδοποίησε χαρακτηριστικά ο οργανισμός.

Ο πόλεμος στο Ιράν «απογείωσε» τις τιμές καυσίμου αεροσκαφών

Στις πρώτες εβδομάδες του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν και της απάντησης της Τεχεράνης μέσω αποκλεισμού του μεγαλύτερου μέρους της ναυσιπλοΐας από τα Στενά, οι τιμές του καυσίμου αεροσκαφών εκτινάχθηκαν πάνω από τα 200 δολάρια το βαρέλι - περισσότερο από το διπλάσιο της προπολεμικής τιμής. Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες οι τιμές έχουν υποχωρήσει περίπου στα 162 δολάρια το βαρέλι.

Υπενθυμίζεται ότι η αρχική άνοδος των τιμών και οι ανησυχίες για την τροφοδοσία οδήγησαν ορισμένες αεροπορικές εταιρείες, όπως η SAS της Σκανδιναβίας και η Lufthansa, να περικόψουν χιλιάδες πτήσεις μικρών αποστάσεων που δεν ήταν πλέον κερδοφόρες.

Ωστόσο, αυτή την εβδομάδα η Ryanair ανακοίνωσε ότι προσθέτει νέες πτήσεις.

Ο διαχειριστής εναέριας κυκλοφορίας Eurocontrol αναθεώρησε πρόσφατα την καλοκαιρινή του πρόβλεψη, εκτιμώντας αύξηση της κίνησης περίπου 2% έως 2,5% σε σχέση με το προηγούμενο καλοκαίρι, αν και αυτό είναι ελαφρώς χαμηλότερο από την αύξηση 3,3% που είχε εκτιμηθεί νωρίτερα μέσα στο έτος.

Συγκρατημένη αισιοδοξία στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμφανίζεται από την πλευρά της «συγκρατημένα αισιόδοξη».

Η υπηρεσία ενέργειας της Επιτροπής δήλωσε ότι «δεν υπάρχουν ελλείψεις καυσίμων στην ΕΕ αυτή τη στιγμή».

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι «θα μπορούσαν να προκύψουν τοπικοί περιορισμοί στην τροφοδοσία τις επόμενες εβδομάδες, εάν ο αποκλεισμός των προμηθειών πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ δεν επιλυθεί - με το καύσιμο αεροσκαφών να αποτελεί την κύρια ανησυχία».

Η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ πρόσθεσε ότι τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης καυσίμων που διαχειρίζονται τα κράτη-μέλη «μπορούν να αποδεσμευτούν εάν χρειαστεί».

Όπως τονίζεται, κάθε τέτοιο μέτρο θα πρέπει να συνδυάζεται με μέτρα εξοικονόμησης καυσίμων, ώστε να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή διάρκεια εφαρμογής του.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν ευάλωτο σε ελλείψεις, καθώς πριν από τον πόλεμο εισήγαγε τα μισά καύσιμα αεροσκαφών του από τον Κόλπο. Ένας κυβερνητικός αξιωματούχος του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε πλέον ότι οι προοπτικές για το καλοκαίρι φαίνονται «εντάξει», προσθέτοντας ότι, αν προκύψει έλλειψη, «ενδέχεται να εμφανιστεί τον Σεπτέμβριο».

Η χώρα διαθέτει σχέδια για προτεραιοποίηση της χρήσης καυσίμων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης αντί για κανονικές τουριστικές πτήσεις, εάν χρειαστεί, αλλά ο αξιωματούχος σημείωσε: «Είμαστε πολύ μακριά από αυτό το σημείο και δεν πιστεύω ότι θα φτάσουμε εκεί».

Η αλλαγή του κλίματος αποτυπώνεται και στις νέες εκτιμήσεις αναλυτών ενέργειας για τις επόμενες εβδομάδες.

«Το καλοκαίρι θα είναι εντάξει», δήλωσε ο αναλυτής πετρελαίου της Kpler, Homayoun Falakshahi, στο Politico.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τουρισμός: Μικρή πτώση σε αφίξεις και διανυκτερεύσεις τον Μάρτιο
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τουρισμός: Μικρή πτώση σε αφίξεις και διανυκτερεύσεις τον Μάρτιο

Κατρίνης για απομάκρυνση συστοιχιών Patriot: Η κυβέρνηση να διατηρήσει το απαραίτητο επίπεδο εθνικής σοβαρότητας
Πολιτική

Κατρίνης για απομάκρυνση συστοιχιών Patriot: Η κυβέρνηση να διατηρήσει το απαραίτητο επίπεδο εθνικής σοβαρότητας

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 27,4% στον τζίρο της βιομηχανίας τον Μάρτιο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 27,4% στον τζίρο της βιομηχανίας τον Μάρτιο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μυτιληναίος: Η ακριβή ενέργεια τρώει τα σωθικά της οικονομίας στην Ευρώπη
Οικονομία

Μυτιληναίος: Η ακριβή ενέργεια τρώει τα σωθικά της οικονομίας στην Ευρώπη

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε
Πολιτική

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Le Monde: Η Ευρώπη «επαναχαράσσει» τη μεταναστευτική πολιτική υπό την πίεση των «σκληρότερων»
Ειδήσεις

Le Monde: Η Ευρώπη «επαναχαράσσει» τη μεταναστευτική πολιτική υπό την πίεση των «σκληρότερων»

Κούβα: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση, η ενεργειακή κρίση όμως παραμένει
Ειδήσεις

Κούβα: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση, η ενεργειακή κρίση όμως παραμένει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
20/05/2026 - 14:51

ΠΑΣΟΚ: Το να αρνείσαι να εφαρμόσεις δικαστική απόφαση δεν είναι συνταγματική εκτροπή, κύριε Υπουργέ Δικαιοσύνης;

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
20/05/2026 - 14:46

Η Lepas, μάρκα του Ομίλου Chery, έρχεται στην Ελλάδα από την Italian Motion

Πολιτική
20/05/2026 - 14:45

Ανδρουλάκης κατά Δεμίρη και Τζαβέλλα για τις υποκλοπές: Ο έντονος διάλογος με τον διοικητή της ΕΥΠ

Ειδήσεις
20/05/2026 - 14:35

Συναγερμός στη Λιθουανία για drone: Σε καταφύγια πολίτες και πρωθυπουργός - Κινητοποίηση ΝΑΤΟ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
20/05/2026 - 14:34

Ο αφθώδης πυρετός σβήνει κοπάδια και απειλεί τη φέτα Λέσβου

Πολιτική
20/05/2026 - 14:29

Ερώτηση Φαραντούρη στην Κομισιόν για την επίσκεψη του Επιτρόπου Μάικλ ΜακΓκράθ στην Ελλάδα

Νομίσματα
20/05/2026 - 14:23

Bitcoin στα $77.500 – Μικρή ανάσα στην αγορά, διψήφια ράλι σε VVV και XDC

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/05/2026 - 14:06

Εθνική Τράπεζα: Συμμετέχει στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σχήμα Qivalis για την έκδοση ψηφιακού σταθερού νομίσματος

Εργασιακά
20/05/2026 - 13:55

ΔΥΠΑ: Μείωση κατά 9,1% των εγγεγραμμένων ανέργων τον Απρίλιο

Επιχειρήσεις
20/05/2026 - 13:52

Όμιλος Active: Ενοποιημένα καθαρά κέρδη €5,7 εκατ. το 2025

Πολιτική
20/05/2026 - 13:52

Ο Τσίπρας ψάχνει όνομα για το κόμμα: Ιδέες, συμβολισμοί και μια δόση… «Λάουρα»

Εμπορεύματα
20/05/2026 - 13:48

«Ανάσα» στις τιμές του πετρελαίου εν μέσω προσδοκιών για αποκλιμάκωση στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
20/05/2026 - 13:43

Μαρτυρίες από την Κούβα: Άλλοι ελπίζουν σε αλλαγή, άλλοι είναι έτοιμοι να πολεμήσουν

Ειδήσεις
20/05/2026 - 13:40

Πεκίνο: Σι και Πούτιν επιτίθενται στις ΗΠΑ – Προειδοποιούν για «επιστροφή στον νόμο της ζούγκλας»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/05/2026 - 13:32

Η Πειραιώς εντάσσεται στην κοινοπραξία Qivalis

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
20/05/2026 - 13:28

Γιατί το 70% χάνει τη μάχη για «αλλαγή» από το 25%

Ειδήσεις
20/05/2026 - 13:27

Ασντόντ: Άφιξη των Ελλήνων του στολίσκου – Επίσπευση διαδικασιών επαναπατρισμού από το ΥΠΕΞ

Πολιτική
20/05/2026 - 13:19

Χρυσοχοΐδης: Το «ελληνικό FBI» έχει εξαρθρώσει 200 εγκληματικές οργανώσεις

Πολιτική
20/05/2026 - 13:08

Παππάς: Ο Φάμελλος να μιλήσει στα όργανα του κόμματος - Να βρεθεί λύση με τον Πολάκη

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
20/05/2026 - 13:05

Politico: «Το καλοκαίρι θα είναι εντάξει» - Συγκρατημένη αισιοδοξία στην ΕΕ για επάρκεια στα καύσιμα αεροσκαφών

Αναλύσεις
20/05/2026 - 13:04

HSBC: «Ψηφίζει» ελληνικές τράπεζες - Αναβαθμίσεις, υψηλά μερίσματα και νέες τιμές στόχοι

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
20/05/2026 - 12:44

Τουρισμός: Μικρή πτώση σε αφίξεις και διανυκτερεύσεις τον Μάρτιο

Πολιτική
20/05/2026 - 12:37

Κατρίνης για απομάκρυνση συστοιχιών Patriot: Η κυβέρνηση να διατηρήσει το απαραίτητο επίπεδο εθνικής σοβαρότητας

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
20/05/2026 - 12:35

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 27,4% στον τζίρο της βιομηχανίας τον Μάρτιο

Πολιτική
20/05/2026 - 12:30

ΠΑΣΟΚ για εξεταστική υποκλοπών: Τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθείσας θεσμικής εκτροπής

Ναυτιλία
20/05/2026 - 12:22

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 1,6% στη δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου το Μάρτιο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
20/05/2026 - 12:17

Νέο πλαίσιο για τις ΑΠΕ: Πού απαγορεύονται οι ανεμογεννήτριες - Τι θα ισχύσει για τα φωτοβολταϊκά

Ειδήσεις
20/05/2026 - 12:11

Guardian: Η Βρετανία χαλαρώνει τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω της εντεινόμενης ενεργειακής κρίσης

Ειδήσεις
20/05/2026 - 12:03

Τουρκικό σχέδιο-μαμούθ προς ΝΑΤΟ: Αγωγός καυσίμων $1,2 δισ. ως «ασπίδα» απέναντι στο Ορμούζ

Πολιτική
20/05/2026 - 12:00

Εμφύλιος στον ΣΥΡΙΖΑ με φόντο το κόμμα Τσίπρα – Το παρασκήνιο και τα ανοιχτά ερωτήματα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ