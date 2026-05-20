Politico: «Το καλοκαίρι θα είναι εντάξει» - Συγκρατημένη αισιοδοξία στην ΕΕ για επάρκεια στα καύσιμα αεροσκαφών

Η Ευρώπη θεωρείται πλέον απίθανο να αντιμετωπίσει κρίση όσον αφορά την τροφοδοσία σε καύσιμα αεροσκαφών ή ακόμη και σοβαρές διαταραχές στις πτήσεις τις επόμενες εβδομάδες. Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με τις δυσοίωνες προειδοποιήσεις που είχαν έρθει στο φως της δημοσιότητας το προηγούμενο διάστημα.

Όπως επισημαίνει το Politico, ο βασικός λόγος αυτής της μεταβολής είναι η αύξηση των τιμών, η οποία ενθάρρυνε διυλιστήρια και εμπόρους να κατευθύνουν φορτία καυσίμων προς την Ευρώπη, βοηθώντας να αντισταθμιστούν τα χαμένα εφοδιαστικά φορτία από τον Κόλπο ταχύτερα από όσο είχαν αρχικά εκτιμήσει οι αρμόδιοι φορείς.

Παρ' όλα αυτά να σημειωθεί ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες για την επάρκεια καυσίμων στις αρχές του φθινοπώρου, εάν συνεχιστεί ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν και αν οι αποστολές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ δεν επιστρέψουν σε φυσιολογικά επίπεδα.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair, Michael O’Leary, είχε δηλώσει τη Δευτέρα:

«Οι προμηθευτές καυσίμων μας, ακόμη και μέσα σε αυτή την εβδομάδα, επιβεβαίωσαν ότι δεν αναμένουν καμία διαταραχή στην τροφοδοσία έως τα μέσα Ιουλίου και η κατάσταση συνεχίζει να βελτιώνεται».

Στο ίδιο φόντο, ο επικεφαλής της αεροπορικής εταιρείας ανέφερε ότι πλέον είναι βέβαιος πως οι αυξημένες εισαγωγές καυσίμων από τη Δυτική Αφρική, τις ΗΠΑ και τη Νορβηγία καλύπτουν τις μειωμένες ποσότητες από τη Μέση Ανατολή, οι οποίες προκλήθηκαν από τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

Αύξηση στην παραγωγή σε ΗΠΑ και Δυτική Αφρική

Να σημειωθεί εδώ ότι το αισιόδοξο αυτό κλίμα έρχεται σε έντονη αντίθεση με την προειδοποίηση που είχε εκδώσει πριν από έναν μήνα ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), Φατίχ Μπιρόλ, ο οποίος είχε δηλώσει ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ελλείψεις καυσίμου αεροσκαφών μέχρι τα τέλη Μαΐου.

Ωστόσο, η πιο πρόσφατη έκθεση της αγοράς πετρελαίου του οργανισμού, που δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, σημειώνει πλέον σημαντική αύξηση στην παραγωγή καυσίμου αεροσκαφών στις ΗΠΑ και στη Δυτική Αφρική.

«Οι εναλλακτικοί προμηθευτές έχουν καλύψει το κενό», ανέφερε ο IEA. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες μετατράπηκαν από καθαρό εισαγωγέα τον Απρίλιο του 2025 σε καθαρό εξαγωγέα στις αρχές του 2026, καθώς η ισχυρή λειτουργία των διυλιστηρίων οδήγησε την παραγωγή καυσίμου αεροσκαφών σε υψηλά πολλών ετών».

Ευρωπαίοι διυλιστές, όπως η ισπανική Repsol, έχουν επίσης αυξήσει την παραγωγή, με την εταιρεία να δηλώνει ότι σχεδιάζει να ενισχύσει την παραγωγή καυσίμου αεροσκαφών κατά 15% έως 20% και ότι «θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσει βασικούς τομείς όπως ο τουρισμός, μια δραστηριότητα μεγάλης σημασίας για την ισπανική οικονομία».

Ωστόσο, ο IEA τόνισε ότι η αύξηση των εξαγωγών και της παραγωγής καυσίμου αεροσκαφών δεν έχει ακόμη αντικαταστήσει πλήρως τις προπολεμικές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ.

«Χωρίς μια άμεση επίλυση της κατάστασης στο Ορμούζ, η επαναεξισορρόπηση θα πάρει χρόνο», προειδοποίησε χαρακτηριστικά ο οργανισμός.

Ο πόλεμος στο Ιράν «απογείωσε» τις τιμές καυσίμου αεροσκαφών

Στις πρώτες εβδομάδες του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν και της απάντησης της Τεχεράνης μέσω αποκλεισμού του μεγαλύτερου μέρους της ναυσιπλοΐας από τα Στενά, οι τιμές του καυσίμου αεροσκαφών εκτινάχθηκαν πάνω από τα 200 δολάρια το βαρέλι - περισσότερο από το διπλάσιο της προπολεμικής τιμής. Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες οι τιμές έχουν υποχωρήσει περίπου στα 162 δολάρια το βαρέλι.

Υπενθυμίζεται ότι η αρχική άνοδος των τιμών και οι ανησυχίες για την τροφοδοσία οδήγησαν ορισμένες αεροπορικές εταιρείες, όπως η SAS της Σκανδιναβίας και η Lufthansa, να περικόψουν χιλιάδες πτήσεις μικρών αποστάσεων που δεν ήταν πλέον κερδοφόρες.

Ωστόσο, αυτή την εβδομάδα η Ryanair ανακοίνωσε ότι προσθέτει νέες πτήσεις.

Ο διαχειριστής εναέριας κυκλοφορίας Eurocontrol αναθεώρησε πρόσφατα την καλοκαιρινή του πρόβλεψη, εκτιμώντας αύξηση της κίνησης περίπου 2% έως 2,5% σε σχέση με το προηγούμενο καλοκαίρι, αν και αυτό είναι ελαφρώς χαμηλότερο από την αύξηση 3,3% που είχε εκτιμηθεί νωρίτερα μέσα στο έτος.

Συγκρατημένη αισιοδοξία στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμφανίζεται από την πλευρά της «συγκρατημένα αισιόδοξη».

Η υπηρεσία ενέργειας της Επιτροπής δήλωσε ότι «δεν υπάρχουν ελλείψεις καυσίμων στην ΕΕ αυτή τη στιγμή».

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι «θα μπορούσαν να προκύψουν τοπικοί περιορισμοί στην τροφοδοσία τις επόμενες εβδομάδες, εάν ο αποκλεισμός των προμηθειών πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ δεν επιλυθεί - με το καύσιμο αεροσκαφών να αποτελεί την κύρια ανησυχία».

Η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ πρόσθεσε ότι τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης καυσίμων που διαχειρίζονται τα κράτη-μέλη «μπορούν να αποδεσμευτούν εάν χρειαστεί».

Όπως τονίζεται, κάθε τέτοιο μέτρο θα πρέπει να συνδυάζεται με μέτρα εξοικονόμησης καυσίμων, ώστε να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή διάρκεια εφαρμογής του.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν ευάλωτο σε ελλείψεις, καθώς πριν από τον πόλεμο εισήγαγε τα μισά καύσιμα αεροσκαφών του από τον Κόλπο. Ένας κυβερνητικός αξιωματούχος του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε πλέον ότι οι προοπτικές για το καλοκαίρι φαίνονται «εντάξει», προσθέτοντας ότι, αν προκύψει έλλειψη, «ενδέχεται να εμφανιστεί τον Σεπτέμβριο».

Η χώρα διαθέτει σχέδια για προτεραιοποίηση της χρήσης καυσίμων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης αντί για κανονικές τουριστικές πτήσεις, εάν χρειαστεί, αλλά ο αξιωματούχος σημείωσε: «Είμαστε πολύ μακριά από αυτό το σημείο και δεν πιστεύω ότι θα φτάσουμε εκεί».

Η αλλαγή του κλίματος αποτυπώνεται και στις νέες εκτιμήσεις αναλυτών ενέργειας για τις επόμενες εβδομάδες.

«Το καλοκαίρι θα είναι εντάξει», δήλωσε ο αναλυτής πετρελαίου της Kpler, Homayoun Falakshahi, στο Politico.