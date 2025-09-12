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ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια μείωση 2,1% για τον δείκτη τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιούλιο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
12:35 - 12 Σεπ 2025

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια μείωση 2,1% για τον δείκτη τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιούλιο

Reporter.gr Newsroom
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Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία υποχώρησε τον Ιούλιο 2025 κατά 2,1% σε ετήσια βάση, με τη μείωση να αποδίδεται κυρίως στις εισαγωγές από χώρες εκτός Ευρωζώνης (-3,2%), ενώ οι εισαγωγές από την Ευρωζώνη κατέγραψαν οριακή πτώση (-0,4%).

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη Ιουλίου 2024, παρουσίασε μείωση 2,1% έναντι μείωσης 1,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2024 με το 2023.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη Ιουνίου 2025, παρουσίασε αύξηση 1,5% έναντι μείωσης 1,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2024 - Ιουλίου 2025, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2023 - Ιουλίου 2024, παρουσίασε μείωση 3,6% έναντι μείωσης 5,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

1. Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Ιουλίου 2025, σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2024

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 2,1%, τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2024, οφείλεται:

α. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 3,2%.

β. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,4%.

Στη μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών (σύνολο αγοράς) κατά 2,1% συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

ELSTAT-1_5114a.jpg

2. Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Ιουλίου 2025, σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2025

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 1,5%, τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025, οφείλεται:

α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 2,7%.

β. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,03%.

Στην αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών (σύνολο αγοράς) κατά 1,5%, συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:

ELSTAT-2_55d69.jpg

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