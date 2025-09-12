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Δύο χρόνια μετά τον Daniel: Φυγή κατοίκων, λειψές αποζημιώσεις, καθυστερήσεις στις υποδομές
Ειδήσεις
12:25 - 12 Σεπ 2025

Δύο χρόνια μετά τον Daniel: Φυγή κατοίκων, λειψές αποζημιώσεις, καθυστερήσεις στις υποδομές

Reporter.gr Newsroom
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Δύο χρόνια μετά την κακοκαιρία Daniel, οι πληγές στη Θεσσαλία είναι ακόμα ανοιχτές. Το περίφημο σχέδιο ανάταξης της περιοχής έχει σοβαρές καθυστερήσεις.

Το πρωτοφανές στα μετεωρολογικά χρονικά φαινόμενο, μετέτρεψε τον κάμπο της Θεσσαλίας σε μια απέραντη λίμνη λάσπης, σπέρνοντας τον θάνατο και την καταστροφή.

Οι αρχές κινητοποιήθηκαν αμέσως και υποσχέθηκαν λύσεις, αποζημιώσεις και υποδομές που θα είναι ανθεκτικές σε ανάλογα φαινόμενα. Φαίνεται, όμως, πως η γραφειοκρατία έχει βάλει πολλά εμπόδια. Η αργή αντίδραση έχει φέρει σε απόγνωσεις πολλούς κατοίκους, ενώ την ώρα που υποτίθεται πασχίζουμε να κρατήσουμε τον κόσμο στην επαρχία, η Θεσσαλία έχει απώλειες.

Στο K Report διαβάζουμε έναν απολογισμό με συγκεκριμένα και διασταυρωμένα στοιχεία που προκαλούν αρνητική εντύπωση.

Άδειασαν τα χωριά

Σύμφωνα με τα στοιχεία, αρκετά χωριά που είχαν πλημμυρίσει εγκαταλείφθηκαν και σε ορισμένα υπολογίζεται ότι έχει φύγει το 30% των ανθρώπων τους, σε άλλα ακόμη περισσότεροι. Στη Φαρκαδόνα, για παράδειγμα, έχουν απομείνει μόνο 800 από τους 2.500 κατοίκους και στα δημοτικά σχολεία, από τα 120 παιδιά προ Daniel, φέτος θα πάνε μόνο 50. Στη Μεταμόρφωση του Παλαμά, έχουν απομείνει οι 60 από τις 120 οικογένειες, ενώ η πολυδιαφημισμένη μετεγκατάστασή της έχει μείνει στα χαρτιά.

Αποζημιώσεις

Και όσοι έμειναν, όμως, ακόμα περιμένουν τις αποζημιώσεις. Από τους 1.000 δενδροκαλλιεργητές δεν έχει αποζημιωθεί κανείς, το 50% των επιχειρήσεων που υπέστησαν ζημιές έχουν πάρει μόνο προκαταβολή κι από τους 2.000 και πλέον κτηνοτρόφους που έχασαν τα ζώα τους, μόλις 400 κατάφεραν να ενταχθούν στο πρόγραμμα αντικατάστασης ζωικού κεφαλαίου, καθώς οι προϋποθέσεις είναι, σκόπιμα, σχεδόν απαγορευτικές.

Όσοι είδαν τα σπίτια τους να καταστρέφονται ή έπαθαν μεγάλες ζημιές, παραμένουν μόνο με τις προκαταβολές, καθώς μόλις προχθές τους θυμήθηκαν και τους ειδοποίησαν να καταθέσουν τα χαρτιά τους για εκκαθάριση, στον μοναδικό αρμόδιο υπάλληλο της Περιφέρειας.

Υποδομές

Φράγματα, γέφυρες, οδοποιία, έχουν απομείνει με τις προσωρινές πρόχειρες παρεμβάσεις που έγιναν αμέσως μετά τις πλημμύρες. Μόλις στις 29 Απριλίου υπογράφηκαν συμβάσεις για τα έργα αποκατάστασης των υποδομών. Προς το παρόν δεν έχουν ξεκινήσει ούτε τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα που είχαν ανακοινωθεί.

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