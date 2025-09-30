Η απάντηση των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στην κυβέρνηση για τις προσλήψεις

Οι καθυστερήσεις στις πτήσεις στο Ελ. Βενιζέλος τις τελευταίες ημέρες οφείλεται ασφαλώς στην επιλογή των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας να ρίξουν ρυθμούς, ζητώντας προσλήψεις, καθώς θεωρούν πως οι βάρδιες τους δεν βγαίνουν με τον σωστό τρόπο.
Όπως λένε στην αιχμή της τουριστικής σεζόν καλύπτουν έως και 40 πτήσεις την ώρα, ενώ το πρωτόκολλο προβλέπει να μην ξεπερνούν τις 22 πτήσεις την ώρα. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε προσλήψεις, ωστόσο, οι ίδιοι λένε πως δεν αρκούν. Πρώτον γιατί οι νέοι ελεγκτές θα μπουν στις βάρδιες το 2027 και δεύτερον γιατί οι περισσότεροι θα απασχοληθούν στα περιφερειακά αεροδρόμια.
Η Ένωση κατηγορεί την κυβέρνηση και τη Διοίκηση της ΥΠΑ για καθυστερήσεις στην επίλυση κρίσιμων ζητημάτων του συστήματος εναέριας κυκλοφορίας, ελλείψεις σε προσωπικό και προβλήματα επικοινωνίας με τη διοίκηση, επισημαίνοντας ότι οι 80 νέοι υπάλληλοι που πρόκειται να προσληφθούν θα είναι επιχειρησιακά διαθέσιμοι μόνο από το καλοκαίρι του 2027.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΕΕΚΕ:
«Προφανώς καμία εντύπωση δεν προκάλεσε η κήρυξη της συμμετοχής μας στην αυριανή απεργία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. παράνομη. Πώς άλλωστε να προκαλέσει εντύπωση, όταν συστηματικά οι συμμετοχές μας σε απεργίες της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κρίνονται ως τέτοιες. Η μοναδική περίπτωση που προσφυγή κατά της απεργίας μας απορρίφθηκε, προκάλεσε τη δημόσια διαπόμπευση και μάλιστα ονομαστικά της δικαστικού που τόλμησε να μην κηρύξει την απεργία μας παράνομη. Αναρωτιόμαστε, σε αυτό το δημοκρατικό πολίτευμα, αν τελικά ισχύει το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της απεργίας για τον κλάδο μας ή αν θεωρεί η Κυβέρνηση ότι δεν επιτρέπεται να απεργούμε, αλληλέγγυοι στα αιτήματα των άλλων Δημοσίων Υπαλλήλων, ιδιαίτερα όσον αφορά το πειθαρχικό νομοσχέδιο. Να ενημερώσουμε, ότι ο Διοικητής της Υ.Π.Α., όπως πολύ καλά γνωρίζει το Υπουργείο, έχει επιχειρήσει να διώξει και να φιμώσει μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.
Βέβαια, δεν ξέρουμε τι προσδοκίες μπορεί κάποιος εργαζόμενος να έχει, από έναν Υπουργό που η μόνη απάντηση που έχει στις καταγγελίες που από τον Μάιο του έχουμε κοινοποιήσει για την κατάσταση του εξοπλισμού του συστήματος εναέριας κυκλοφορίας και στις τεκμηριωμένες ενστάσεις που από τον Ιούλιο έχουμε διατυπώσει για το σχέδιο νόμου που παρουσιάστηκε, είναι να δηλώνει ανακρίβειες για τις αποδοχές μια ομάδας εργαζομένων, χρησιμοποιώντας την παλαιάς κοπής τακτική του κοινωνικού αυτοματισμού.