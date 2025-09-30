Η απάντηση των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στην κυβέρνηση για τις προσλήψεις

Αναρωτιόμαστε αν με την κίνησή του αυτή ο κύριος Δήμας, θεώρησε ότι μπορεί να επιλύσει τα προβλήματα της ΥΠΑ, μιας και από την 1η Σεπτεμβρίου δεν μας έχει απαντήσει καν στο αίτημα μας για συνάντηση, ενώ γνωρίζει το σοβαρότατο πρόβλημα επικοινωνίας με τη Διοίκηση της Υ.Π.Α.. Φαίνεται ότι περιμένει τον Διοικητή της Υ.Π.Α. να επιστρέψει από το Μόντρεαλ, όπου βρίσκεται τις τελευταίες 10 ημέρες για να μας παραπέμψει σε αυτόν. Προφανώς και δεν πρόκειται πλέον να συναντηθούμε με υφιστάμενους και συμβούλους του Υπουργού. Το μόνο που επιτυγχάνει ο Υπουργός είναι να αναβάλλει τη λύση του προβλήματος, που ο ίδιος άφησε να δημιουργηθεί, εις βάρος του επιβατικού κοινού. Καλό θα ήταν να αντιληφθεί, έστω και τώρα, ότι το πρόβλημα ξεκίνησε από τους χειρισμούς της Διοίκησης της Υ.Π.Α., η οποία τώρα παρακολουθεί τις συνέπειες από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και τον αφήνει να διαχειριστεί μόνος του το πρόβλημα.

Οι 80 νέοι συνάδελφοι που θα προσληφθούν τις επόμενες ημέρες, μετά από χρόνια πιέσεων από την Ε.Ε.Ε.Κ.Ε., θα είναι επιχειρησιακά διαθέσιμοι από το καλοκαίρι του 2027 το νωρίτερο και προορίζονται κυρίως για μονάδες της περιφέρειας. Όσοι δε τοποθετηθούν στην Αθήνα θα διαμοιραστούν μεταξύ των μονάδων του Πύργου Ελέγχου του «Ελευθέριος Βενιζέλος», της προσέγγισης Αθηνών και του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας. Ακόμα και η κατανομή των προσλήψεων ήταν μια αστοχία της Διοίκησης της Υ.Π.Α., την οποία όταν είχαμε καταγγείλει μας απάντησαν ότι «έχουμε προσωπικές διαφορές με τη Διοίκηση». Στις τωρινές μας καταγγελίες φταίνε «οι οικονομικές μας απαιτήσεις». Τελικά το πρόβλημα διαιωνίζεται, αφού υπάρχει ανεξάντλητη πηγή δικαιολογιών ώστε να μην χρειαστεί να παραδεχτεί το Υπουργείο και η Υ.Π.Α. το πρόβλημα.

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας κάνουν την δουλειά τους και μάλιστα με το παραπάνω και εξαιτίας της υπερεργασίας μας το σύστημα στέκεται όρθιο από το 2022 μέχρι σήμερα. Χωρίς αυτή την υπερεργασία οι καθυστερήσεις εδώ και τρία χρόνια θα ήταν πολλαπλάσιες των σημερινών. Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας όσο καλύτερα γίνεται, με αδιαπραγμάτευτη την ασφάλεια των πτήσεων. Για να λυθεί το πρόβλημα όμως και να μην έχουμε ακόμα μεγαλύτερες καθυστερήσεις ήδη από το 2026, πρέπει το Υπουργείο και η Υ.Π.Α. να κάνουν τη δική τους δουλειά. Αν την έκαναν τα τελευταία 20 χρόνια, δεν θα βρισκόμασταν στην κατάσταση να διασύρεται η χώρα διεθνώς και να κινδυνεύει με πολλαπλές παραπομπές στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο. Η κατάσταση δεν πρόκειται να βελτιωθεί σίγουρα πριν το 2028 και ίσως γίνει ακόμα χειρότερη, παρόλα όσα «διαβεβαιώνει» το Υπουργείο, προφανώς πιστεύοντας όσα λέει η Διοίκηση της Υ.Π.Α.. Δεν θέλουμε να φανούμε επιζήμιοι στην Υπηρεσία, ούτε στο επιβατικό κοινό. Θέλουμε όμως επιτέλους οι επιβάτες στην Ελλάδα να απολαμβάνουν υπηρεσίες αεροναυτιλίας ίδιες και καλύτερες από τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Το επιβάλλουν οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί, όχι μια ομάδα εργαζομένων.