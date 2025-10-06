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Με ελληνική συμμετοχή η Διεθνής Έκθεση για την Ηλιακή Βιομηχανία, Intersolar Mexico 2025
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
10:55 - 06 Οκτ 2025

Με ελληνική συμμετοχή η Διεθνής Έκθεση για την Ηλιακή Βιομηχανία, Intersolar Mexico 2025

Reporter.gr Newsroom
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Με τη συμμετοχή δύο εταιρειών από την Ελλάδα ολοκληρώθηκε η Διεθνής Έκθεση για την Ηλιακή Βιομηχανία, Intersolar Mexico 2025, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Πόλη του Μεξικού και διοργανώνεται από τον Εκθεσιακό Οργανισμό Solar Promotion GmbH, με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο επίσημο αντιπρόσωπο του φορέα στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Η Intersolar Mexico διεξήχθη παράλληλα με τις εκθέσεις The GREEN EXPO και Aquatech Mexico, συγκεντρώνοντας πάνω από 400 εθνικές και διεθνείς εταιρείες – ανάμεσά τους οι ελληνικές DIMAS SOLAR και THERMIC SPLLC – και προσελκύοντας περίπου 9.000 επισκέπτες, αριθμός-ρεκόρ που επιβεβαιώνει τη διεθνή δυναμική της διοργάνωσης.

Η φετινή, έκτη κατά σειρά, διοργάνωση επικεντρώθηκε στις τεχνολογίες φωτοβολταϊκών, ηλιακής θερμικής ενέργειας και αποθήκευσης ενέργειας, ενισχύοντας τον ρόλο της Intersolar Mexico ως κορυφαίας B2B πλατφόρμας για λύσεις και δικτύωση στη μεξικανική αγορά ηλιακής ενέργειας.

Η επόμενη Intersolar Mexico έχει προγραμματιστεί από 1 έως 3 Σεπτεμβρίου 2026 στο Centro Banamex της Πόλης του Μεξικού. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τις εκθέσεις The GREEN EXPO, που επικεντρώνεται σε βιώσιμες λύσεις, όπως η κυκλική οικονομία και η διαχείριση αποβλήτων, και την Aquatech Mexico, την κορυφαία έκθεση για τον κλάδο της τεχνολογίας και της διαχείρισης νερού.

Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί για πληροφορίες αναφορικά με την Intersolar Mexico, να απευθύνεται στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στο τηλ.: 210 64 19 018, E-Mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή να ανατρέξει στην ειδική ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου για τις εκθέσεις https://www.german-fairs.gr/ καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της έκθεσης https://www.intersolar.mx/home.

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