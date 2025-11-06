19:08 - 06 Νοε 2025

Μετασχηματισμός Metlen: Πρόεδρος ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Group CEO o Χρήστος Γαβαλάς – Οι τέσσερις στόχοι

Γιώργος Αλεξάκης
Η METLEN ανακoίνωσε την Πέμπτη (6/11) την έναρξη του τρίτου στρατηγικού μετασχηματισμού της, μπαίνοντας στην επόμενη εποχή της εξέλιξής της (The Third Era – Progress in motion), αλλά και μια νέα φάση ανάπτυξης στον τομέα της Άμυνας, με σχεδιαζόμενη εξαγορά 6ου εργοστασίου στο Βόλο, καθώς και διαχωρισμό του τομέα των κρίσιμων μετάλλων, όπου η πλευρά των ΗΠΑ αναμένεται να συνεργαστεί με τον Όμιλο για προμήθειες Γαλλίου.

"Σχεδιάζουμε τη νέα δομή έχοντας 4 στόχους" τόνισε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, πρόεδρος της Metlen, περιγράφοντας την τρίτη φάση εταιρικού μετασχηματισμού της εταρείας, που φέρνει ως Group Chief Executive Officer τον Χρ. Γαβαλά.

Όπως τόνισε Executive Chairman της METLEN «σήμερα ανοίγουμε ένα ακόμα κεφάλαιο στην πορεία μας, με τον τρίτο μετασχηματισμό, ξεκινώντας την τρίτη εποχή της εξέλιξής μας, The Third Era, στην πιο ώριμη φάση της Εταιρείας μας.

Από τον νέο μου ρόλο ως Executive Chairman, σκοπεύω να συμβάλω στρατηγικά στην υλοποίηση των δεσμεύσεών μας, όπως τις έχουμε προσδιορίσει στο μεσοπρόθεσμο επιχειρησιακό μας πλάνο, για οργανική και μη οργανική ανάπτυξη, σε συνεργασία με τον νέο Group CEO, Χρήστο Γαβαλά.

Η νέα δομή της METLEN βασίζεται σε μια ενισχυμένη εκτελεστική ηγετική ομάδα, σε ένα βελτιστοποιημένο λειτουργικό μοντέλο συνεργειών και ευθυγραμμίζεται περαιτέρω με τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης.

Στόχος μου να εστιάσω ακόμη περισσότερο στην διασφάλιση της μακροπρόθεσμης επιτυχίας της METLEN και είμαι πεπεισμένος ότι η νέα διοικητική δομή και ομάδα θα αποτελέσουν καταλύτη της επιτυχίας μας».

Ο Group CEO Χρήστος Γαβαλάς

Σύμφωνα με τον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο ο μετασχηματισμός υπηρετεί 4 στόχους:

Ενίσχυση της διοίκησης

Όπως ανέφερε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος στόχος είναι η ενίσχυση της διοικητικής μας ομάδας, “αναδεικνύοντας νέα στελέχη χτίζουμε μια νέα ισχυρή διοικητική βάση. Σε συνδυασμό με έμπειρα στελέχη που μας καθοδηγούν θα έχουμε την πλέον δυναμική ηγετική ομάδα από κάθε εταιρεία στην Ελλάδα. Με χαμηλότερο μέσο όρο ηλικίας που θα μας οδηγήσει στην υλοποίηση των στόχων μας. “

Βελτίωση της πρόσβασης σε διεθνείς αγορές

Με βάση τα όσα είπε ο κ. Μυτιληναίος στόχος της νέας φάσης εταιρικού μετασχηματισμού είναι “να κατανοήσει η επενδυτική κοινότητα τη φύση μας. Σε κάποια σημεία ήταν δύσκολο να μας καταλάβει, λόγω πολυπλοκότητας τη δράση μας. Εν μερει το καταφέραμε με τη δεύτερη φάση.”

Ενίσχυση συνεργασιών

Ο κ. Μυτιληναίος τόνισε ότι τρίτος στόχος είναι να ενισχυθεί “το λειτουργικό μας μοντέλο που βασίζεται σε συνέργειες”. Εκεί, όπως είπε, “βασίστηκε το big 2 και είναι πίσω από τους παράγοντες επιτυχίες που έχουμε. Όμως η ανάπτυξη έχει δημιουργήσει νέες προκλήσεις” σημείωσε ο κ. Μυτιληναίος. “Καλό το μοντέλο αλλά έχουμε πλέον μεγαλώσει. Σκοπεύουμε να ενισχύουμε το λειτουργικό μοντέλο των συνεργειών λαμβάνοντας υπόψη και το μέγεθος και του γεωγραφικου αποτυπώματος. Κάνουμε αναγκαίους μετασχηματισμούς” συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Metlen.

Ενίσχυση του αποτυπώματος στο Λονδίνο

Με βάση τον κ. Μυτιληναίο παράλληλος στόχος είναι “να εξυπηρετήσουμε το στόχο όπως έχει διαμορφωθεί με την εισαγωγή μας στο Λονδίνο” κι όπου, με βάση τον πρόεδρο της Metlen, αναμένεται ισχυροποίηση της εμπορευσιμότητας της μετοχής.

Το νέο οργανόγραμμα

Με βάση όσα τόνισε ο κ. Μυτιληναίος,ο μετασχηματισμός είναι απαραίτητος λόγω των δεδομένων που φέρνει στην εταιρεία η παρουσία στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Ο ρόλος του Δ.Σ. στην Αγγλία έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από ό,τι στην Ελλάδα. Για πρώτη φόρά στην ιστορία διαχωρίζουμε τον Group Chief Executive Officer από τη θέση του προέδρου. Μου επιτρέπει, αυτό, να επικεντρωθώ στις μεγάλες προκλήσεις και να επικεντρωθώ στις εξαγορές.

Ως Group CEO ορίζουμε τον Χρήστο Γαβαλά αξιοποιώντας την άνω των 30 ετών εμπειρία του σε χρηματοοικονομικά θέματα και στις διεθνείς αγορές” ανέφερε ο κ. Μυτιληναίος

Όπως ανέφερε ανακοίνωση, "ο μετασχηματισμός αυτός αποτελεί ένα ακόμα κεφάλαιο της Εταιρείας, στο πλαίσιο της στρατηγικής που θα οδηγήσει στην επόμενη ημέρα και τον διπλασιασμό των μεγεθών της μεσοπρόθεσμα, όπως παρουσιάστηκε στο Capital Markets Day, στο Λονδίνο τον Απρίλιο.

Ο τρίτος αυτός μετασχηματισμός βασίζεται στην επιτυχημένη εμπειρία των προηγούμενων μετασχηματισμών (2017, 2022), στη σταθερή οικονομική βάση της Εταιρείας και στο στρατηγικό της πλάνο.

Αναλυτικές οι βασικές αλλαγές και σημαντικές τοποθετήσεις στην ηγετική ομάδα και τη δομή της METLEΝ έχουν ως εξής:

  • Ευάγγελος Μυτιληναίος, ως Executive Chairman
  • Χρήστος Γαβαλάς, ως Group Chief Executive Officer
  • Φωτεινή Ιωάννου, ως Group Chief Financial Officer
  • Λουκάς Ζιώμας, ως Chief of Staff.

Η νέα οργανωτική δομή του Κλάδου Ενέργειας διαρθρώνεται πλέον σε δύο πυλώνες:

  • Τον πυλώνα Renewables & Energy Transition Platform του οποίου ηγείται ο Νίκος Παπαπέτρου, ως Chief Executive Director.
  • Τον πυλώνα Fully Integrated Energy Utility που αποτελείται από:
    • Το Integrated Utility του οποίου ηγείταιο Γιάννης Γιαννακόπουλος,ως Chief Executive Director.
  • Το International Energy Supply & Trading του οποίου ηγείται ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος,ως Chief Executive Director.

Στον Κλάδο των Μετάλλων συνεχίζει να ηγείται ο Δημήτρης Στεφανίδης ως Chief Executive Director, εποπτεύοντας τις δραστηριότητες Integrated Aluminum Value Chain, Critical Raw Materials & Circular Metals.

Της M Technologies, του πυλώνα αμυντικού μεταλλουργικού εξοπλισμού, θα ηγηθεί ο Βασίλης Τσιάμης, ως νέος Chief Executive Director.

Επιπλέον, ο Κλάδος των Υποδομών και Παραχωρήσεων παραμένει στρατηγική προτεραιότητα υπό την ηγεσία του Ευάγγελου Χρυσάφη ως Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της METLEN ΑΕ και Προέδρου της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, του Ντίνου Μπενρουμπή ως CEO της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ και του Έλενου Καραΐνδρου ως Προέδρου και CEO της Μ Παραχωρήσεις.

Η ανώτατη εκτελεστική ομάδα, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πορείας της Εταιρείας μέχρι σήμερα, πλαισιώνεται και από τους:

  • Έλενος Καραΐνδρος, ως Chief Strategy and M&A Officer
  • Σάρα Φιδέλη, ως Chief People Officer
  • Βίβιαν Μπουζάλη, ως Chief Corporate Affairs & Communications Officer
  • Πέτρος Σελέκος, ως Chief Legal Officer.

Η ανώτατη ομάδα της Εταιρείας ενισχύεται με τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, ο οποίος αναλαμβάνει νέο ρόλο ως Executive Senior Advisor για θέματα του Executive Chairman και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τεχνική η πτώση στη μετοχή - Η CITI επιβεβαίωσε τη σύσταση Βuy

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές του ομίλου η σημερινή πτώση της μετοχής δεν τους ανησυχεί, καθώς ήταν τεχνική και αποδίδεται στην αναδιάρθρωση των δεικτών.

Σημειώνεται, άλλωστε, ότι η CITI επιβεβαίωσε την Πέμπτη (6/11) τη σύσταση “Βuy” για τη METLEN , με τιμή-στόχο τα €52, αμέσως μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων 9μήνου της εταιρείας.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/11/2025 - 23:37
