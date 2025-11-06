ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Θεοδωρόπουλος: Μη χαθεί η ευκαιρία για ανασυγκρότηση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας
Ράνια Αικατερινάρη, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Νίκος Δένδιας, Ιωάννης Μπούρας, Γεώργιος Πανούσης, Παντελής Τζωρτζάκης
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
18:06 - 06 Νοε 2025

Θεοδωρόπουλος: Μη χαθεί η ευκαιρία για ανασυγκρότηση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε μια εποχή αυξανόμενων προκλήσεων για την άμυνα και ασφάλεια της Ευρώπης –και της Ελλάδας–  η ενίσχυση των παραγωγικών δυνατοτήτων της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας αποτελεί πλέον στρατηγική αναγκαιότητα. 

«Οι τεκτονικές αλλαγές που συντελούνται στα θέματα άμυνας δεν μπορούν να αφήσουν ανεπηρέαστη τη χώρα μας, αλλά αντίθετα πρέπει να ωθήσουν την εγχώρια αμυντική βιομηχανία να ανασυγκροτηθεί, τόσο για να αναβαθμίσει την εθνική αποτρεπτική ικανότητα και την ασφάλεια εφοδιασμού άμυνας, όσο και για να ενσωματωθεί στις υπό διαμόρφωση ευρωπαϊκές αλυσίδες Άμυνας», τόνισε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ανοίγοντας τη συζήτηση.

«Είναι επιθυμία όλων η Ελλάδα να στηριχθεί κατά το δυνατόν σε εγχώρια παραγωγή αμυντικού εξοπλισμού με ενεργό ρόλο στη συμπαραγωγή σύγχρονων αμυντικών συστημάτων», υπογράμμισε ο κ. Θεοδωρόπουλος, προσθέτοντας πως «πολλές ελληνικές επιχειρήσεις συμμετέχουν σε διεθνείς συμπράξεις, δραστηριοποιούνται σε τεχνολογικά πεδία αιχμής, ειδικά μέσω συνεργασιών, ενώ κατέχουν και αξιοσημείωτο μερίδιο συμμετοχής σε ευρωπαϊκά και ΝΑΤΟϊκά προγράμματα R&D». Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε την ανάγκη συντονισμένης δράσης Πολιτείας και επιχειρήσεων για να αξιοποιηθούν ταχύτερα οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που δημιουργούν νέες ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις, και να δοθούν πρακτικές λύσεις στα χρόνια προβλήματα που κρατούσαν πίσω το παραγωγικό δυναμικό της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.

Τέλος, υπογράμμισε ότι «η Άμυνα είναι υπόθεση όλων μας», αναφέροντας πως οι επιχειρήσεις στηρίζουν έμπρακτα τους ανθρώπους των Ενόπλων Δυνάμεων μέσω της Ενεργού Εφεδρείας, καταβάλλοντας τα ημερομίσθια των Εφέδρων καθ’ όλη τη διάρκεια της μετεκπαίδευσής τους.

Απευθυνόμενος στο Γενικό Συμβούλιο του ΣΕΒ, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκος Δένδιας επισήμανε ότι στις σημερινές γεωπολιτικές προκλήσεις η Ελλάδα απαντά με την «Ατζέντα 2030» — τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. «Μια μεταρρύθμιση που συνδέει, για πρώτη φορά, τη στρατιωτική ισχύ με την τεχνολογική και βιομηχανική της βάση. Που μετατρέπει την Άμυνα σε μοχλό ανάπτυξης και την καινοτομία σε παράγοντα εθνικής ισχύος. Μια στρατηγική που θεμελιώνει τη Νέα Ελλάδα της αποτρεπτικής αξιοπιστίας, της τεχνολογικής αυτοδυναμίας και της δημιουργικής εξωστρέφειας» ανέφερε ο κ. Υπουργός.

Ο κ. Δένδιας πρόσθεσε ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αντιμετωπίζει την εγχώρια αμυντική βιομηχανία ως μοχλό ανάπτυξης και τεχνολογικής υπεροχής, με δύο κεντρικούς στόχους: Την αύξηση της συμμετοχής της ελληνικής βιομηχανίας στα εξοπλιστικά προγράμματα και την ανάπτυξη ενός αξιόπιστου οικοσυστήματος καινοτομίας. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επισήμανε ότι σε αντίθεση με το παρελθόν, «σήμερα υιοθετούμε ένα μοντέλο επενδύσεων με σταθερή εθνική συμμετοχή και μετρήσιμη απόδοση, επιδιώκοντας τουλάχιστον 25% συμμετοχή της ελληνικής βιομηχανίας στα εξοπλιστικά προγράμματα». Ο κ. Υπουργός τόνισε επίσης: «Η οικοδόμηση ενός ισχυρού, αυτάρκους και καινοτόμου αμυντικού οικοσυστήματος αποτελεί εθνική αναγκαιότητα. Απαιτεί σύμπραξη Πολιτείας, θεσμών, βιομηχανίας και ακαδημαϊκής κοινότητας, με συνέπεια και ανθεκτικότητα. Οι αμυντικές δαπάνες, όταν σχεδιάζονται ορθά, μοχλεύουν ανάπτυξη, δημιουργούν πλούτο και θέσεις υψηλής εξειδίκευσης. Αυτός είναι ο δρόμος της εθνικής επιβίωσης. Δρόμος ευθύνης, σχεδίου και αποτελέσματος. Η Ελλάδα διαθέτει τη γνώση, τα μέσα και τη βούληση να το πετύχει».

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν σύντομες παρουσιάσεις από τον Υποστράτηγο Ιωάννη Μπούρα, Γενικό Διευθυντή ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ, τον Υποστράτηγο Γεώργιο Πανούση, Διευθυντή ΣΤ’ Κλάδου ΓΕΕΘΑ, και τον κ. Παντελή Τζωρτζάκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας.

Ακολούθησε ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ του Υπουργού και των μελών του ΣΕΒ για τις προοπτικές της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Η συνεδρίαση ανέδειξε τη σημασία ενός σταθερού πλαισίου συνεργασίας Πολιτείας και επιχειρήσεων, προκειμένου η άμυνα και η ασφάλεια να αποτελέσουν μοχλό βιομηχανικής ανάπτυξης και καινοτομίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/11/2025 - 19:53
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανάμεσα σε άμυνα και κοινωνική δικαιοσύνη: Το μεγάλο στοίχημα της Ευρώπης
Γιώργος Ραυτόπουλος

Ανάμεσα σε άμυνα και κοινωνική δικαιοσύνη: Το μεγάλο στοίχημα της Ευρώπης

Πούτιν, Τραμπ και το στοίχημα της ευρωπαϊκής αποτροπής
Ειδήσεις

Πούτιν, Τραμπ και το στοίχημα της ευρωπαϊκής αποτροπής

Η Ρωσία δοκιμάζει τα όρια του ΝΑΤΟ – Η Ευρώπη «τρέχει» να στήσει αντι-drone άμυνα
Ειδήσεις

Η Ρωσία δοκιμάζει τα όρια του ΝΑΤΟ – Η Ευρώπη «τρέχει» να στήσει αντι-drone άμυνα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΣΕΒ: Άλμα έως και 8% στο ΑΕΠ αν υιοθετήσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη
Οικονομία

ΣΕΒ: Άλμα έως και 8% στο ΑΕΠ αν υιοθετήσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη

Mission 2030: Ο κλάδος της Αεροδιαστημικής και Άμυνας εισέρχεται σε νέα εποχή ανάπτυξης - Οι προκλήσεις
ΑΜΥΝΑ

Mission 2030: Ο κλάδος της Αεροδιαστημικής και Άμυνας εισέρχεται σε νέα εποχή ανάπτυξης - Οι προκλήσεις

Συνέδριο ΝΔ: Μηνύματα ενότητας, πατριωτισμού και σταθερότητας – Τι είπαν τα πρωτοκλασάτα στελέχη
Πολιτική

Συνέδριο ΝΔ: Μηνύματα ενότητας, πατριωτισμού και σταθερότητας – Τι είπαν τα πρωτοκλασάτα στελέχη

Μέγεθος επιχειρήσεων και τεχνητή νοημοσύνη: Η «συνταγή» για παραγωγικότητα και υψηλότερους μισθούς
Οικονομία

Μέγεθος επιχειρήσεων και τεχνητή νοημοσύνη: Η «συνταγή» για παραγωγικότητα και υψηλότερους μισθούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 20:05

Βερνίκος (ΙΝΣΕΤΕ): «Δυστοπικό» το περιβάλλον στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρά τη βελτίωση σε ορισμένους οικονομικούς δείκτες

Magazino
19/05/2026 - 20:00

Συναυλίες, παραστάσεις, αφιέρωμα στον Μίνω Βολανάκη: Το καλοκαιρινό πρόγραμμα του Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων 202

Πολιτική
19/05/2026 - 19:53

Φλωρίδης: Οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας παραμένουν πλήρως σε ισχύ

Πολιτική
19/05/2026 - 19:40

Καλαφάτης: Στόχος μας να καταστήσουμε την Ελλάδα έναν αναδυόμενο κόμβο βιοτεχνολογίας

Υγεία
19/05/2026 - 19:34

Το μέλλον της υγείας των γυναικών είναι υπόθεση όλης της κοινωνίας

Χρηματιστήρια
19/05/2026 - 19:20

Μικτές τάσεις στις ευρωαγορές με το βλέμμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
19/05/2026 - 19:04

Έφτασε στην Κίνα ο Πούτιν για τη συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ

Ειδήσεις
19/05/2026 - 19:00

ΔΥΠΑ: Ξεκινούν αύριο 20/5 οι αιτήσεις για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων

Πολιτική
19/05/2026 - 18:53

Πηγές υπουργείου Δικαιοσύνης: Απάντηση στην Κοβέσι για την τροπολογία για τα πολιτικά πρόσωπα

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:53

Global Sumud Flotilla: Άγνωστη παραμένει η τύχη του στολίσκου - Για απαγωγές μιλούν οι ακτιβιστές

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:43

Τραμπ: Βλέπει ως ιδιαίτερα πιθανή διπλωματική συμφωνία με την Κούβα

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:38

Τραμπ: Οι ΗΠΑ ίσως χρειαστεί να προχωρήσουν σε νέο πλήγμα κατά του Ιράν

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
19/05/2026 - 18:25

ΔΕΗ: Οι τιμές στην υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας (Add On) από το ΔΕΗ Fiber

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:25

Κομισιόν: Νέο σχέδιο δράσης για τα λιπάσματα με στόχο την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής

Ανακοινώσεις
19/05/2026 - 18:15

Fourlis: Σημαντική αύξηση πωλήσεων κατά 12,6% το α’ τρίμηνο του 2026

Αυτοδιοίκηση
19/05/2026 - 18:10

Φαρμάκης: Η περιφερειακή ανάπτυξη βασική προϋπόθεση για την κοινωνική συνοχή

Ειδήσεις
19/05/2026 - 18:08

«Ασπίδα» της ΕΕ στη χαλυβουργία: Θεσπίζει αυστηρότερα μέτρα κατά των φθηνών εισαγωγών χάλυβα

Ανακοινώσεις
19/05/2026 - 17:56

Aegean: Βελτίωση EBITDA στα €46,6 εκατ. το α΄ τρίμηνο

Ακίνητα
19/05/2026 - 17:52

Δ. Ανδριόπουλος (Dimand): Η συνταγή για ένα σοκ προσφοράς στο στεγαστικό

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:50

Ιράν: Επαναλειτουργεί το Χρηματιστήριο μετά το μεγαλύτερο σε διάρκεια κλείσιμο λόγω του πολέμου

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:49

Άγκυρα για τη Γενοκτονία των Ποντίων: Κατηγορεί την Ελλάδα για «διαστρέβλωση της ιστορίας»

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:46

ΗΠΑ: Ισχυρή σύσταση προς τους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν ταξίδια σε αφρικανικές χώρες λόγω Έμπολα

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:46

Σουδάν: Επίθεση με drone σε αγορά – 28 νεκροί και 23 τραυματίες

Ομόλογα
19/05/2026 - 17:42

Αμερικανικά ομόλογα: Νέο ράλι στις αποδόσεις – Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007 το 30ετές

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:40

Η κρίση στη Μέση Ανατολή «χτυπά» την Ευρωζώνη: Κατέρρευσε το εμπορικό πλεόνασμα τον Μάρτιο

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:36

Ιταλία: Ζητά από την ΕΕ μεγαλύτερη ευελιξία στους δημοσιονομικούς κανόνες

Σχόλια Αγοράς
19/05/2026 - 17:35

Χρηματιστήριο: Πώς εξηγείται η τριήμερη βουτιά, κόντρα στις... ανεβασμένες ευρωαγορές

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
19/05/2026 - 17:32

«Εξωστρεφής Γεωργία»: Ψηφιακά εργαλεία για μια πιο δυναμική και ανταγωνιστική ελληνική αγροδιατροφή

Οικονομία
19/05/2026 - 17:32

Στουρνάρας: Η ανεξαρτησία της ΤτΕ μας επιτρέπει να υπηρετούμε τους μακροχρόνιους στόχους της οικονομικής ανάπτυξης

Ειδήσεις
19/05/2026 - 17:30

NATO: Οι ΗΠΑ αποσύρουν 5.000 στρατιώτες από την Ευρώπη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ