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ΕΛΣΤΑΤ: Οριακή αύξηση του τζίρου της ελληνικής βιομηχανίας τον Οκτώβριο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
12:49 - 19 Δεκ 2025

ΕΛΣΤΑΤ: Οριακή αύξηση του τζίρου της ελληνικής βιομηχανίας τον Οκτώβριο

Reporter.gr Newsroom
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Σε σχετική στασιμότητα κινήθηκε ο κύκλος εργασιών στη βιομηχανία της χώρας τον Οκτώβριο του 2025 σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ ήταν μειωμένος τόσο επίπεδο μηνιαίας σύγκρισης όσο και δωδεκάμηνων. 

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τον Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Οκτώβριο 2025, η εξέλιξη του οποίου σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Οκτωβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 0,3% έναντι αύξησης 0,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 με το 2023.

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Οκτωβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025, παρουσίασε μείωση 2,4%.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2024 – Οκτωβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2023 – Οκτωβρίου 2024, παρουσίασε μείωση 0,3%, έναντι αύξησης 1,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Εξέλιξη Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Οκτωβρίου 2025

Ι. Σύγκριση Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Οκτωβρίου 2025, με τον αντίστοιχο δείκτη Οκτωβρίου 2024

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 0,3% τον μήνα Οκτώβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2024, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

  • Αύξηση κατά 5,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων, λοιπών ορυχείων και λατομείων.
  • Αύξηση κατά 0,3% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, κατασκευής ειδών ένδυσης.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

  • Αύξηση κατά 4,4% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς.
  • Μείωση κατά 1,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εσωτερικής Αγοράς.

ΙΙ. Σύγκριση Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς, μηνός Οκτωβρίου 2025, με τον αντίστοιχο δείκτη Οκτωβρίου 2024

Η μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 1,8% τον μήνα Οκτώβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2024, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

  • Μείωση κατά 2,0% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, ποτοποιίας.
  • Αύξηση κατά 14,5% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση προήλθε από την μεταβολή του δείκτη του διψήφιου κλάδου: λοιπών ορυχείων και λατομείων.

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ΙΙΙ. Σύγκριση Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς, μηνός Οκτωβρίου 2025, με τον αντίστοιχο δείκτη Οκτωβρίου 2024

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 4,4% τον μήνα Οκτώβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2024, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

  • Αύξηση κατά 4,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, κατασκευής επίπλων, χαρτοποιίας και κατασκευής χάρτινων προϊόντων, κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.
  • Μείωση κατά 5,0% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Στη μείωση αυτή συνέβαλε η μεταβολή του δείκτη του διψήφιου κλάδου: λοιπών ορυχείων και λατομείων.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

  • Αύξηση κατά 12,4% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς Ευρωζώνης.
  • Μείωση κατά 0,6% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς εκτός Ευρωζώνης.

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IV. Σύγκριση Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, μηνός Οκτωβρίου 2025, με τον αντίστοιχο δείκτη Σεπτεμβρίου 2025

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 2,4% τον μήνα Οκτώβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

  • Μείωση κατά 2,4% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης.
  • Μείωση κατά 0,01 % του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων - Λατομείων.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

  • Μείωση κατά 2,7% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εσωτερικής Αγοράς.
  • Μείωση κατά 1,9% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς.
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