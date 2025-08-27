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ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 31,6% στις οικοδομικές άδειες το Μάιο – Πτώση στο πεντάμηνο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
12:37 - 27 Αυγ 2025

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 31,6% στις οικοδομικές άδειες το Μάιο – Πτώση στο πεντάμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Το Μάιο του 2025 καταγράφηκε σημαντική άνοδος στην οικοδομική δραστηριότητα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Οι οικοδομικές άδειες αυξήθηκαν κατά 31,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, ενώ ανοδική πορεία σημειώθηκε και στους βασικούς δείκτες: η επιφάνεια ενισχύθηκε κατά 23,5% και ο όγκος κατά 15,7%.

Συγκεκριμένα, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής - Δημόσιας), κατά το μήνα Μάιο 2025, στο σύνολο της Χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 2.717 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 569.587 m2 επιφάνειας και 2.598.199 m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 31,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 23,5% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 15,7% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

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Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά το μήνα Μάιο 2025 ανήλθαν σε 2.690 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 559.910 m2 επιφάνειας και 2.546.487 m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 30,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 22,4% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 14,4% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά το μήνα Μάιο 2025, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 27 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 9.677 m2 επιφάνειας και 51.712 m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Μάιο 2025, είναι 2,0%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Ιούνιο 2024 έως το Μάιο 2025, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 28.642 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 6.346.153 m2 επιφάνειας και 28.828.485 m3 όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουνίου 2023 - Μαΐου 2024 παρατηρήθηκε μείωση κατά 3,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 8,3% στην επιφάνεια και μείωση κατά 8,3% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Ιουνίου 2024 - Μαΐου 2025, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 4,2% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 9,0% στην επιφάνεια και μείωση κατά 9,3% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουνίου 2023 - Μαΐου 2024. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 3,4%.

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Το πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου 2025, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 17,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 30,8% στην επιφάνεια και μείωση κατά 24,7% στον όγκο,σε σχέση με το αντίστοιχο πεντάμηνο του έτους 2024.

Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2025, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 17,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, μείωση κατά 30,9% στην επιφάνεια και μείωση κατά 24,4% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2024.

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