ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
DIMAND: Τα γραφεία της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου πιστοποιήθηκαν με LEED Platinum
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
13:08 - 19 Δεκ 2025

DIMAND: Τα γραφεία της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου πιστοποιήθηκαν με LEED Platinum

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωσή τους, τα νέα ιδιόκτητα γραφεία της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου (ΤΕΑΕΠ ή Παρευξείνια Τράπεζα), στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης, έλαβαν την ανώτατη πιστοποίηση Platinum του διεθνούς προτύπου αειφόρου ανάπτυξης LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Πρόκειται για το πρώτο κτήριο εκτός Αττικής που κατακτά τη συγκεκριμένη διάκριση, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της Θεσσαλονίκης στη μετάβαση προς τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

Το νέο βιοκλιματικό κτήριο, συνολικής επιφάνειας 5.170 τ.μ., βρίσκεται στη δυτική είσοδο της πόλης, εντός του πρώτου μεγάλης κλίμακας πράσινου επιχειρηματικού πάρκου της Βόρειας Ελλάδας και είναι έργο της DIMAND. Πρόκειται για αυτόνομο κτήριο με ιδιωτικό αύλειο χώρο 400 τ.μ., σχεδιασμένο με στόχο τη διασφάλιση της ευεξίας των εργαζομένων.

Το έργο αποτελεί, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, ενσωματώνοντας καινοτόμες στρατηγικές για τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, την περιβαλλοντική υπευθυνότητα, καθώς και την υγεία και ευεξία των χρηστών του κτηρίου.

Το κτήριο έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται σε λειτουργία εδώ και τρεις μήνες, πληρώντας το σύνολο των αυστηρών περιβαλλοντικών κριτηρίων και των βέλτιστων πρακτικών που είχαν τεθεί ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού του.

Παράλληλα, το έργο αποτελεί πρότυπο εφαρμογής των αρχών της κυκλικής οικονομίας. Με την επαναχρησιμοποίηση του υφιστάμενου κτηρίου, της εκτεταμένης ανακύκλωσης και της υπεύθυνης προμήθειας νέων πόρων, επιτεύχθηκε ουσιαστική μείωση των αποβλήτων, εξοικονόμηση φυσικών πόρων και περιορισμός του συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Το κτήριο δεν αποτελεί απλώς έναν χώρο υψηλών επιδόσεων, αλλά ένα παράδειγμα για το πώς η αγορά ακινήτων μπορεί να κινηθεί προς ένα πιο βιώσιμο και κυκλικό μοντέλο ανάπτυξης.

Εκφράζονται τέλος θερμές ευχαριστίες στους συμβούλους βιωσιμότητας Beyond Sustainability, καθώς και σε όλους τους συντελεστές του έργου που συνέβαλαν σε αυτή τη σπουδαία επιτυχία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραμπ: Δεν αποκλείει πόλεμο με τη Βενεζουέλα - Προειδοποιεί για νέες κατασχέσεις πετρελαιοφόρων
Ειδήσεις

Τραμπ: Δεν αποκλείει πόλεμο με τη Βενεζουέλα - Προειδοποιεί για νέες κατασχέσεις πετρελαιοφόρων

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκαν κατά 1,7% οι επαγγελματίες υγείας το 2024 - Στους 69.937 οι γιατροί στη χώρα μας
Υγεία

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκαν κατά 1,7% οι επαγγελματίες υγείας το 2024 - Στους 69.937 οι γιατροί στη χώρα μας

Απεριόριστα data, δωρεάν COSMOTE και άλλα χριστουγεννιάτικα δώρα από την COSMOTE TELEKOM
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Απεριόριστα data, δωρεάν COSMOTE και άλλα χριστουγεννιάτικα δώρα από την COSMOTE TELEKOM

ΕΛΣΤΑΤ: Οριακή αύξηση του τζίρου της ελληνικής βιομηχανίας τον Οκτώβριο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Οριακή αύξηση του τζίρου της ελληνικής βιομηχανίας τον Οκτώβριο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πρόγραμμα έργων €1,7 δισ. έως το 2028: Το στοίχημα της Dimand για υψηλότερη αξία και ισχυρότερη μετοχή
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Πρόγραμμα έργων €1,7 δισ. έως το 2028: Το στοίχημα της Dimand για υψηλότερη αξία και ισχυρότερη μετοχή

Dimand: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 11 Ιουνίου
Επιχειρήσεις

Dimand: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 11 Ιουνίου

Δ. Ανδριόπουλος (Dimand): Η συνταγή για ένα σοκ προσφοράς στο στεγαστικό
Ακίνητα

Δ. Ανδριόπουλος (Dimand): Η συνταγή για ένα σοκ προσφοράς στο στεγαστικό

Dimand: Οι τέσσερις πυλώνες ανάπτυξης – Είσοδος στην προσιτή κατοικία
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Dimand: Οι τέσσερις πυλώνες ανάπτυξης – Είσοδος στην προσιτή κατοικία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
01/07/2026 - 15:04

Γραφείο Προϋπολογισμού:  Χαμηλώνει ο πήχης της ανάπτυξης – «Κλειδί» οι επενδύσεις μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Πολιτική
01/07/2026 - 15:04

Φλωρίδης: Η Δικαιοσύνη χτυπήθηκε από συνωμοσία – Επί Τσίπρα αποφυλακίστηκε όλο το βαρύ έγκλημα

Νομίσματα
01/07/2026 - 15:04

«Μαύρη» Τετάρτη για την αγορά crypto – Κάτω από τα $60.000 το Bitcoin

Πολιτική
01/07/2026 - 14:58

Ανδρουλάκης προς Μητσοτάκη: Θα πάρετε επιτέλους αποτελεσματικά μέτρα κατά της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας;  

Εμπορεύματα
01/07/2026 - 14:51

Υποχωρεί το πετρέλαιο: Οι αγορές «ζυγίζουν» τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν και τα αποθέματα των ΗΠΑ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
01/07/2026 - 14:48

Άδικος φόρος

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/07/2026 - 14:35

ΔΕΗ: Σταθερές τιμές και τον Ιούλιο

Σχόλια Αγοράς
01/07/2026 - 14:26

Deutsche Bank: Το Χρηματιστήριο Αθηνών στις κορυφαίες αγορές παγκοσμίως το β΄ τρίμηνο του 2026

Πολιτική
01/07/2026 - 14:25

Μεταβαίνει Θεσσαλονίκη ο Μητσοτάκης – «Μηδενική ανοχή σε οποιασδήποτε μορφής νέα τρομοκρατία»

Ειδήσεις
01/07/2026 - 14:08

Κρήτη: Σύλληψη 50χρονου μετά από καταγγελία 18χρονης τουρίστριας για βιασμό

Πολιτική
01/07/2026 - 14:05

Απεβίωσε ο Βασίλης Λεβέντης: Το συγκινητικό «αντίο» του γιου του και η πολιτική του διαδρομή

Πολιτική
01/07/2026 - 13:58

Χατζηδάκης: Ένα από τα πέντε θύματα των δολοφονικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη είναι σοβαρά

Οικονομία
01/07/2026 - 13:48

ΙΕΛΚΑ: Στο 0,39% ο πληθωρισμός στα σουπερμάρκετ τον Ιούνιο 2026

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 13:45

ΣΟΥΡΩΤΗ: Ο Ιβάν Σαββίδης ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας παραγωγικής μονάδας

Ειδήσεις
01/07/2026 - 13:38

Βέλγιο: Φωτιά σε πολυκατοικία στην Αμβέρσα – Αναφορές για πολλούς νεκρούς

Ειδήσεις
01/07/2026 - 13:36

ΟΠΕΚΕΠΕ – Καταπέλτης ο εισαγγελέας για Μελά-Ρέππα: Ενοχή και αναβάθμιση κατηγορητηρίου

Επιχειρήσεις
01/07/2026 - 13:27

Η γερμανική χημική βιομηχανία παίρνει «ανάσα»

Ναυτιλία
01/07/2026 - 13:24

Συναγερμός στην Ερυθρά Θάλασσα: Ένοπλοι προσέγγισαν εμπορικό πλοίο ανοιχτά της Υεμένης

Εμπορεύματα
01/07/2026 - 13:22

Goldman Sachs: Επιστρέφει στην υπερπροσφορά η αγορά πετρελαίου – Πλεόνασμα άνω των 2 εκατ. βαρελιών ημερησίως

Ειδήσεις
01/07/2026 - 13:07

Επανεκκίνηση στις ευρωτουρκικές σχέσεις: Οδικός χάρτης για οικονομία, άμυνα και μετανάστευση

ΕΜΠΟΡΙΟ
01/07/2026 - 13:05

Καφούνης: Τέλος εποχής στο προνομιακό καθεστώς των μικροδεμάτων από τρίτες χώρες

Εργασιακά
01/07/2026 - 12:54

ΕΛΣΤΑΤ: Υποχώρησε στο 8,1% η ανεργία τον Μάιο – Αύξηση 0,5% στους απασχολούμενους

Οικονομία
01/07/2026 - 12:43

Έπεσε στο 3,9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα: Παραμένει στις πρωταθλήτριες της ακρίβειας στην Ευρωζώνη

Ειδήσεις
01/07/2026 - 12:31

ΗΠΑ – Ιράν: Ξεκίνησαν οι τεχνικές διαπραγματεύσεις στη Ντόχα – Στο τραπέζι πυρηνικά και παγωμένα κεφάλαια

Ανεμοδείκτης
01/07/2026 - 12:30

Σενάρια ακυβερνησίας φτιάχνουν όλα τα κόμματα

Ανεμοδείκτης
01/07/2026 - 12:29

Το γερμανικό αδιέξοδο και το tweet που γύρισε μπούμερανγκ στον Μερτς

Πολιτική
01/07/2026 - 12:22

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Αούν: Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στον Λίβανο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
01/07/2026 - 12:19

Τράπεζα Πειραιώς: Ενισχύει τον ρόλο της στην πράσινη μετάβαση με την υψηλότερη βαθμολογία από τη Sustainable Fitch

Ανεμοδείκτης
01/07/2026 - 12:15

Γερουλάνος και ΠΑΣΟΚ για την κακοδιαχείριση των δισ. της ανάπτυξης

Ανακοινώσεις
01/07/2026 - 12:12

Unibios: Υπογραφή διασυνοριακής συγχώνευσης μεταξύ της Watera S.A. και της Watera International

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ