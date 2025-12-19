ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκαν κατά 1,7% οι επαγγελματίες υγείας το 2024 - Στους 69.937 οι γιατροί στη χώρα μας

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει στοιχεία για τον αριθμό των επαγγελματιών υγείας, έτους 2024. Στους επαγγελματίες υγείας περιλαμβάνονται ιατροί, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί και φυσικοθεραπευτές. Επιπλέον, παρουσιάζονται στοιχεία για τα φαρμακεία σε λειτουργία και τους απασχολούμενους σε αυτά φαρμακοποιούς.

Οι εγγεγραμμένοι επαγγελματίες υγείας σε σύνολο Χώρας ανήλθαν το 2024 σε 106.722 έναντι 104.801 το 2023 παρουσιάζοντας αύξηση 1,7%. Στον Πίνακα 1 εμφανίζεται η ανάλυση των επαγγελματιών υγείας κατά κατηγορία και οι αντίστοιχες μεταβολές κατά τη σύγκριση των ετών 2024 προς 2023.

Α. ΙΑΤΡΟΙ

Οι εγγεγραμμένοι ιατροί στους Ιατρικούς Συλλόγους το έτος 2024 ανήλθαν σε 69.937 στο σύνολο της Χώρας, παρουσιάζοντας αύξηση 1,5% σε σχέση με τα στοιχεία του 2023. Η μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των ιατρών παρατηρήθηκε στις Περιφέρειες Ηπείρου (2,8%) και Αττικής (2,6%). Η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στις Περιφέρειες Πελοποννήσου (3,2%), Βορείου Αιγαίου (3,0%) και Νοτίου Αιγαίου (3,0%).

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά φύλο, ο αριθμός των ανδρών ιατρών το 2024 σε σχέση με το 2023 αυξήθηκε κατά 0,5% και των γυναικών ιατρών κατά 2,8%.

Όσον αφορά τις κύριες ειδικότητες των ιατρών, με βάση τον αριθμό τους στο σύνολο της Χώρας, οι ειδικότητες της Παθολογίας, της Παιδιατρικής, της Καρδιολογίας, της Βιοπαθολογίας, της Γενικής Ιατρικής και της Μαιευτικής-Γυναικολογίας βρίσκονται στις πρώτες θέσεις. Το έτος 2024 συγκριτικά με το έτος 2023 παρατηρήθηκε αύξηση στον αριθμό των ιατρών που ανήκουν στις ανωτέρω ειδικότητες εκτός των Μικροβιολόγων που παρουσίασαν μείωση.

Ο αριθμός των ιατρών ανά 10.000 κατοίκους για τις έξι κυριότερες ομάδες ειδικοτήτων, στο σύνολο της Χώρας, δεν παρουσιάζει σημαντική μεταβολή μεταξύ των ετών 2023 και 2024.

Β. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

Οι εγγεγραμμένοι οδοντίατροι το 2024 ανήλθαν σε 13.840 στο σύνολο της Χώρας, παρουσιάζοντας μείωση 0,5% σε σχέση με το 2023. Η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κεντρικής Μακεδονίας (2,9% και 1,8%, αντίστοιχα), ενώ η μεγαλύτερη μείωση στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου και Ηπείρου (4,8% και 3,8%, αντίστοιχα).

Το 2024 συγκριτικά με το 2023, ο αριθμός των ανδρών οδοντιάτρων σημείωσε μείωση 1,1% ενώ των γυναικών δεν παρουσίασε μεταβολή.

Γ. ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ

Το 2024 λειτούργησαν 10.456 φαρμακεία στο σύνολο της Χώρας, εκ των οποίων 3.755 (35,9%) στην Περιφέρεια Αττικής. Ο αριθμός των φαρμακείων παρουσίασε μείωση κατά 0,4% σε σχέση με το 2023. Η μεγαλύτερη αύξηση (0,7%) παρατηρήθηκε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με 2 νέα φαρμακεία, ενώ η μεγαλύτερη μείωση (2,4%) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με 48 λιγότερα φαρμακεία.

Ο αριθμός των φαρμακείων το 2024 ήταν 10,1 ανά 10.000 κατοίκους. Η Περιφέρεια με τη μεγαλύτερη πυκνότητα φαρμακείων σε σχέση με τον πληθυσμό της είναι η Θεσσαλία (11,5), με δεύτερη την Κεντρική Μακεδονία (10,9), ενώ η μικρότερη πυκνότητα σε φαρμακεία εμφανίζεται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (8,6).

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, ο αριθμός των φαρμακοποιών που εργάστηκαν σε φαρμακεία το 2024 ανήλθε σε 11.498 έναντι 11.482 το 2023.

Όσον αφορά τον αριθμό των φαρμακαποθηκών, το 2024 ανήλθαν σε 113, όπως και το 2023, δηλαδή δεν παρουσίασαν μεταβολή. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία ανά Περιφέρεια.

Δ. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

Με βάση τα στοιχεία που προέρχονται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών και αφορούν στα εγγεγραμμένα σε αυτόν μέλη, οι φυσικοθεραπευτές, ανήλθαν το 2024 σε 11.447 έναντι 10.651 το 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 7,5%. Η μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των φυσικοθεραπευτών παρατηρείται στην Περιφέρεια Ηπείρου (13,1%) και στην Περιφέρεια της Νοτίου Αιγαίου (11,4%). Ο αριθμός των φυσικοθεραπευτών από το 2022 έως το 2024 παρουσιάζει αυξητική τάση, δηλαδή από 10.077 φυσικοθεραπευτές το 2022 σε 11.447 το 2024, που αντιστοιχεί σε αύξηση 13,6%.

Ο δείκτης συγκέντρωσης των φυσικοθεραπευτών το 2024 είναι 11,0 ανά 10.000 κατοίκους. Οι μεγαλύτερες τιμές του δείκτη παρουσιάζονται στις Περιφέρειες Αττικής (13,4) και Κεντρικής Μακεδονίας (11,9), ενώ η μικρότερη τιμή εμφανίζεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.