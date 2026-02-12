ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σημαντικό milestone για τη Γραμμή 4: Ο μετροπόντικας «Αθηνά» έφτασε στον Ευαγγελισμό (video)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
10:52 - 12 Φεβ 2026

Σημαντικό milestone για τη Γραμμή 4: Ο μετροπόντικας «Αθηνά» έφτασε στον Ευαγγελισμό (video)

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η «Αθηνά», ο ένας από τους δύο μετροπόντικες που κατασκευάζουν τη Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας, έφτασε το πρωί της Πέμπτης (12/2) στο φρέαρ Ευαγγελισμού και το διαπέρασε.

Η «Αθηνά» που ξεκίνησε από την Κατεχάκη, έχει κατασκευάσει ήδη σήραγγα 5,1 χιλιομέτρων και... εμφανίστηκε στη συμβολή των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Μιχαλακοπούλου.

Μέχρι σήμερα και δουλεύοντας σε βάρδιες όλο το 24ωρο, η «Αθηνά» και το προσωπικό της ΑΒΑΞ έχει τοποθετήσει 3.393 «δαχτυλίδια» σκυροδέματος, διαγράφοντας τη διαδρομή Γουδή, Ζωγράφου, Ιλίσια, Πανεπιστημιούπολη και Καισαριανή. Υπολογίζεται δε, ότι το χώμα που έχει απομακρυνθεί, υπερβαίνει τις 400.000 κυβικά μέτρα.

Το «ξετρύπημα» αυτό του πρώτου από τους δύο μετροπόντικες που δουλεύουν για το μεγαλύτερο δημόσιο έργο της χώρας, είναι το ορόσημο της θραύσης του τοιχίου του φρέατος, στη γλώσσα του κατασκευαστικού κλάδου ονομάζεται breakthrough (μπρέικθρου). Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι η ΑΒΑΞ επέλεξε το «break on through» των Doors για να ντύσει μουσικά τη σημαντική αυτή στιγμή.

{https://www.instagram.com/reel/DUpvfx5jEDO/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==}

Οι 300 εργαζόμενοι της κατασκευάστριας κοινοπραξίας AVAX-GHELLA-ALSTOM που ανήκουν στις ομάδες του μετροπόντικα, σε συνεχή συνεργασία με τα στελέχη της «Ελληνικό Μετρό», εργάζονται πυρετωδώς και βρίσκονται πια στην τελική ευθεία.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgcx6oukmdtd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

{https://www.youtube.com/watch?v=k4lCmGcw8h0}

Έτοιμο το 65% της σήραγγας της Γραμμής 4 του Μετρό

Ο δεύτερος, ο δίδυμος μετροπόντικας της κατασκευάστριας κοινοπραξίας, η «Νίκη» ακολουθεί αντίθετη πορεία 7,5 χιλιομέτρων. Ξεκίνησε από το άλσος Βεϊκου και αφού πέρασε από το Γαλάτσι και τον σταθμό «Ελικώνος» σήμερα βρίσκεται λίγο μετά τον σταθμό στην «πλατεία Κυψέλης», έχοντας ήδη κατασκευάσει σήραγγα 2.960 μέτρων, καλύπτοντας δηλαδή το 42% της διαδρομής της.

Ακολουθώντας τη διαδρομή της η «Νίκη» θα περάσει κάτω από τα Δικαστήρια, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, τα Εξάρχεια, την Ακαδημίας και το Κολωνάκι, τερματίζοντας κι εκείνη στο φρέαρ Ευαγγελισμού. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του έργου θα ακολουθήσει η κατασκευή των σταθμών.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/02/2026 - 13:00
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τα «στοιχήματα» του Υπερταμείου: Ενέργεια, υδάτινοι πόροι, λιμάνια, μεταφορές, logistics, τράπεζες και ακίνητα
Επιχειρήσεις

Τα «στοιχήματα» του Υπερταμείου: Ενέργεια, υδάτινοι πόροι, λιμάνια, μεταφορές, logistics, τράπεζες και ακίνητα

«Μια γραμμή κύμα»: Αναδρομική Αλέξη Ακριθάκη στο Μουσείο Μπενάκη
Magazino

«Μια γραμμή κύμα»: Αναδρομική Αλέξη Ακριθάκη στο Μουσείο Μπενάκη

Τσίκνισμα μετά μουσικής – 10 γλέντια και γιορτές για να γιορτάσεις «σωστά» την Τσικοπέμπτη στην Αθήνα
Magazino

Τσίκνισμα μετά μουσικής – 10 γλέντια και γιορτές για να γιορτάσεις «σωστά» την Τσικοπέμπτη στην Αθήνα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα
Ειδήσεις

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Μετρό – Γραμμή 2: Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα λόγω έργων
Ειδήσεις

Μετρό – Γραμμή 2: Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα λόγω έργων

Μετρό: Αλλαγές στη Γραμμή 2 – Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν νωρίτερα
Ειδήσεις

Μετρό: Αλλαγές στη Γραμμή 2 – Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν νωρίτερα

Μετρό: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 – Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν νωρίτερα
Ειδήσεις

Μετρό: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 – Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν νωρίτερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
20/05/2026 - 12:37

Κατρίνης για απομάκρυνση συστοιχιών Patriot: Η κυβέρνηση να διατηρήσει το απαραίτητο επίπεδο εθνικής σοβαρότητας

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
20/05/2026 - 12:35

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 27,4% στον τζίρο της βιομηχανίας τον Μάρτιο

Πολιτική
20/05/2026 - 12:30

ΠΑΣΟΚ για εξεταστική υποκλοπών: Τρέιλερ μιας ακόμη προαναγγελθείσας θεσμικής εκτροπής

Ναυτιλία
20/05/2026 - 12:22

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 1,6% στη δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου το Μάρτιο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
20/05/2026 - 12:17

Νέο αυστηρό πλαίσιο για τις ΑΠΕ: Ζώνες απαγόρευσης και όρια στην ενεργειακή ανάπτυξη

Ειδήσεις
20/05/2026 - 12:11

Guardian: Η Βρετανία χαλαρώνει τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω της εντεινόμενης ενεργειακής κρίσης

Ειδήσεις
20/05/2026 - 12:03

Τουρκικό σχέδιο-μαμούθ προς ΝΑΤΟ: Αγωγός καυσίμων $1,2 δισ. ως «ασπίδα» απέναντι στο Ορμούζ

Πολιτική
20/05/2026 - 12:00

Εμφύλιος στον ΣΥΡΙΖΑ με φόντο το κόμμα Τσίπρα – Το παρασκήνιο και τα ανοιχτά ερωτήματα

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
20/05/2026 - 11:52

Ποιο είναι το απόλυτο φαγητό του καλοκαιριού; Η Allwyn βρέθηκε στο Athens Street Food Festival και βρήκε την απάντηση

Πολιτική
20/05/2026 - 11:46

Μητσοτάκης σε Τασούλα: Σε ένα χρόνο οι εκλογές

Πολιτική
20/05/2026 - 11:46

Ανδρουλάκης κατά Δεμίρη και Τζαβέλλα: Δεν θα συγκαλυφθεί η υπόθεση των υποκλοπών

Πολιτική
20/05/2026 - 11:46

Παπασταύρου: Στο νέο πλαίσιο ανάπτυξης των ΑΠΕ θα υπάρχουν πλέον όρια και οριζόντιες απαγορεύσεις

Πολιτική
20/05/2026 - 11:37

Νίκος Παπανδρέου: Η Τουρκία χτίστηκε πάνω σε εκτελέσεις και διωγμούς

Ειδήσεις
20/05/2026 - 11:33

Μερτς: Χαιρέτισε τον ευρωπαϊκό συμβιβασμό για την εφαρμογή της δασμολογικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ

Ειδήσεις
20/05/2026 - 11:27

Τζαβέλλας προς Βουλή: Η κλήση μου στην Επιτροπή Θεσμών προσκρούει στη διάκριση των εξουσιών

Ειδήσεις
20/05/2026 - 11:17

NY Times: Σχέδιο ΗΠΑ και Ισραήλ για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν με «εκλεκτό» τον Αχμαντινετζάντ

Ειδήσεις
20/05/2026 - 11:16

Φον Ντερ Λάιεν: Προσωρινή συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ για τους δασμούς, με «ρήτρα ασφαλείας» απέναντι στον Τραμπ

Ειδήσεις
20/05/2026 - 10:54

ΕΣΑμεΑ: Η ισότιμη πρόσβαση στις παραλίες δεν είναι πολυτέλεια αλλά θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα

Αναλύσεις
20/05/2026 - 10:50

Πιέσεις σε ΧΑ και διεθνείς αγορές από ομόλογα, ενέργεια και γεωπολιτικό ρίσκο

Επιχειρήσεις
20/05/2026 - 10:47

Ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ συμμετείχε δυναμικά στο Rebrain Greece στο Λονδίνο

Χρηματιστήρια
20/05/2026 - 10:39

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι ευρωαγορές με τον πληθωρισμό και τα ομόλογα στο επίκεντρο

Ναυτιλία
20/05/2026 - 10:38

Diana Shipping – Genco: Η μάχη για τον έλεγχο περνά στις μετοχές

Ειδήσεις
20/05/2026 - 10:32

Ανάσα για τον πληθωρισμό στη Βρετανία, αλλά ο κίνδυνος νέας έκρηξης τιμών παραμένει

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
20/05/2026 - 10:23

Energean: Ολική επαναφορά της παραγωγής πάνω από τις 150 χιλιάδες βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως

Ειδήσεις
20/05/2026 - 10:15

«Μυστήριο» παραμένει η οσμή στην Αττική: Δεν οφειλόταν σε αέριο ή μεθάνιο - Τα επικρατέστερα σενάρια

Ειδήσεις
20/05/2026 - 10:11

Ρωσία και Κίνα ανασχεδιάζουν τον ενεργειακό χάρτη εν μέσω πολέμου με το Ιράν

Σχόλια Αγοράς
20/05/2026 - 10:06

Συμμετοχή ισχυρότατων διεθνών fund (CVC, Blackrock, Blackstone, QIA) στην ΑΜΚ της ΔΕΗ

Χρηματιστήριο
20/05/2026 - 10:02

XA: Ρευστοποιήσεις και αναζήτηση στήριξης στις 2201 μονάδες - Ανοικτό το ενδεχόμενο άμεσης ανοδικής αντίδρασης

Ειδήσεις
20/05/2026 - 09:51

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον CEO της Euroleague ενόψει του Final 4 της Αθήνας

Ανεμοδείκτης
20/05/2026 - 09:50

Ο Τσίπρας... πίσω από τη διαγραφή Πολάκη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ