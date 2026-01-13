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Επενδύσεις με ιταλικό χρώμα στην Ελλάδα - Ποια μεγάλα έργα «τρέχει» η Engineering
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
12:52 - 13 Ιαν 2026

Επενδύσεις με ιταλικό χρώμα στην Ελλάδα - Ποια μεγάλα έργα «τρέχει» η Engineering

Reporter.gr Newsroom
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Η Engineering, μια εταιρεία με ισχυρή θέση  στον κλάδο του ψηφιακού μετασχηματισμού στην Ιταλία και ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τεχνολογικούς ομίλους στην Ευρώπη, ανακοίνωσε τη στρατηγική επέκταση των δραστηριοτήτων της με την ίδρυση της θυγατρικής EngineeringHellasA.E. και την επίσημη έναρξη λειτουργίας των νέων της γραφείων στην Αθήνα, από τη 13η Ιανουαρίου 2026.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, η κίνηση αυτή αποτελεί επιστέγασμα της παρουσίας του Ομίλου στην ελληνική αγορά και σηματοδοτεί τη δέσμευσή του για ουσιαστική συμμετοχή στην ψηφιακή μετάβαση της χώρας. Η EngineeringHellasA.E. θα λειτουργεί ως Κέντρο Αριστείας (CompetenceCentre) και Κόμβος Υλοποίησης Έργων (DeliveryHub), αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής όπως το Cloud, η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) & DataAnalytics, η Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity) και ο Εκσυγχρονισμός Εφαρμογών (ApplicationModernization).

Στόχος της νέας θυγατρικής είναι η παροχή ολιστικών λύσεων σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας, όπως η Ενέργεια και οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (Utilities), η Βιομηχανία, ο Χρηματοπιστωτικός τομέας, η Υγεία και η Δημόσια Διοίκηση. Αξιοποιώντας το παγκόσμιο δίκτυο συνεργασιών του Ομίλου και τις ιδιόκτητες (proprietary) τεχνολογικές λύσεις του, η εταιρεία φιλοδοξεί να επιταχύνει τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των πελατών της, προσφέροντας ταχύτητα, ευελιξία και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Όπως αναφέρεται, η επιλογή της Ελλάδας ως στρατηγικού πυλώνα ανάπτυξης δεν είναι τυχαία. Η Engineering αναγνωρίζει το υψηλό επίπεδο του εγχώριου ανθρώπινου δυναμικού, τη δυναμική τροχιά της ελληνικής ψηφιακής οικονομίας και το ευνοϊκό επενδυτικό κλίμα. Η εταιρεία διαθέτει ήδη ισχυρό αποτύπωμα στη χώρα, υποστηρίζοντας κρίσιμες υποδομές στους τομείς της ενέργειας και του φυσικού αερίου —συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με τον ΔΕΣΦΑ, τον Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και βασικό Διαχειριστή ΥΦΑ— καθώς και έργων στις τηλεπικοινωνίες, μεταφορές και υποδομές, βιομηχανίες, βιοτεχνίες και το λιανεμπόριο.

O κ. AlessandroLisi, Εκτελεστικός Διευθυντής της EngineeringHellas, δήλωσε σχετικά:

«Η φυσική μας παρουσία στην Αθήνα μέσω της EngineeringHellas δεν είναι απλώς μια γεωγραφική επέκταση, αλλά μια ψήφος εμπιστοσύνης στο ελληνικό ταλέντο και τις προοπτικές της χώρας. Φιλοδοξούμε να λειτουργήσουμε ως γέφυρα μεταφοράς τεχνογνωσίας, ενδυναμώνοντας το τοπικό οικοσύστημα και προσφέροντας στις ελληνικές επιχειρήσεις και τους οργανισμούς πρόσβαση σε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και καινοτόμες λύσεις που οδηγούν την ανάπτυξη».

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