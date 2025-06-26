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Υπουργείο Πολιτισμού: Εκσυγχρονίζει το Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής με επένδυση €8 εκατ.
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18:38 - 26 Ιουν 2025

Υπουργείο Πολιτισμού: Εκσυγχρονίζει το Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής με επένδυση €8 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Στον εκσυγχρονισμό και την επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Κομοτηνής προχωρά το Υπουργείο Πολιτισμού, με προϋπολογισμό 8.000.000 ευρώ από πόρους του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, δήλωσε: «Με τον εκσυγχρονισμό και την επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Κομοτηνής, στόχος μας είναι να αναδείξουμε και να προβάλλουμε τον διαχρονικό ρόλο της Θράκης, ως σταυροδρόμι πολιτισμών. Η κτηριακή αποκατάσταση του Μουσείου γίνεται με απόλυτο σεβασμό στις αρχιτεκτονικές αξίες και αρχές του Άρη Κωνσταντινίδη, αλλά και με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις αρχές της σύγχρονης μουσειολογικής και μουσειογραφικής προσέγγισης. Στο πλήρως εκσυγχρονισμένο μουσείο, η αναβάθμιση των εκθεσιακών και βοηθητικών χώρων γίνεται με έμφαση στη βέλτιστη εξυπηρέτηση των επισκεπτών, προκειμένου να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του Ελληνικού Συστήματος Πιστοποίησης των Δημοσίων Μουσείων, την μεταρρύθμιση-πρότυπο, που εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια το Υπουργείο Πολιτισμού. Η νέα έκθεση αναδεικνύει τον αρχαιολογικό πλούτο της Ροδόπης και της ευρύτερης περιοχής της Θράκης, δίνοντας έμφαση στη βιωματική εμπειρία του επισκέπτη και προτεραιότητα στην απρόσκοπτη πρόσβαση -φυσική και εικονική- σε όλες ανεξαρτήτως τις κατηγορίες επισκεπτών.

Συγχρόνως, λαμβάνει υπόψη τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της Θράκης ως διαχρονικού σημείου επαφής διαφορετικών πληθυσμών, ενώ επιχειρεί να ανασύρει, από την μουσειακή αφάνεια, αθέατες κατηγορίες ανθρώπων, όπως γυναίκες, παιδιά, δούλους, με έμφαση στους αρχαίους Θράκες, μια ιδιαίτερη φυλετική και εθνοτική ομάδα, για την οποία απουσιάζουν αναφορές σε άλλα μουσεία του ελλαδικού χώρου. Με τις δρομολογούμενες επεμβάσεις θα καταστήσουμε το Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής καθολικά προσβάσιμο, σημείο αναφοράς για την τοπική κοινωνία και την ευρύτερη περιοχή. Ευχαριστώ θερμά τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλο Τοψίδη για την εξαιρετική και αποτελεσματική συνεργασία, την αμεσότητα και τη σύμπνοια στην ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής».

Η αρχιτεκτονική ταυτότητα του Αρχαιολογικού Μουσείου Κομοτηνής

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με το μικρό άλσος που φιλοξενεί το παλαιό ηρώο της πόλης. Το κτήριο που στεγάζει το Μουσείο έχει σχεδιαστεί βάσει της μελέτης του αρχιτέκτονα Άρη Κωνσταντινίδη, η οποία απέσπασε το πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό της Υπηρεσίας Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως. Το Μουσείο είναι πλήρως ενταγμένο στον περιβάλλοντα χώρο του, ενώ βρίσκεται σε αρμονικό αρχιτεκτονικό διάλογο με ένα άλλο δείγμα νεωτερικής αρχιτεκτονικής, το παράρτημα του 1ου Γυμνασίου, έργο του Πάτροκλου Καραντινού. Το Αρχαιολογικό Μουσείο αποτελείται από δύο ισόγειους κτηριακούς όγκους με διάταξη σε σχήμα Γ, οι οποίοι βρίσκονται σε μεταξύ τους επαφή, και των οποίων η συνολική επιφάνεια ανέρχεται στα 1.714 τ.μ. Εκτός από τους εκθεσιακούς χώρους, το Μουσείο διαθέτει χώρους διοίκησης, βιβλιοθήκη, εργαστήρια συντήρησης και αποθήκες αρχαιοτήτων. Οι κοινόχρηστοι χώροι περιλαμβάνουν χώρο υποδοχής επισκεπτών, γραφείο υποδοχής/πωλητήριο και χώρους υγιεινής προσωπικού και επισκεπτών.

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