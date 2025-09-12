NOAM: Στο fine drinking η KAFEA TERRA

Η KAFEA TERRA πιστή, όπως αναφέρει, «στις αξίες της ποιότητας και της αυθεντικότητας» κάνει το επόμενο βήμα, παρουσιάζοντας στην ελληνική αγορά τη μπύρα NOAM, ένα νέο προϊόν που ενσωματώνει τη φιλοσοφία της σε κάθε του λεπτομέρεια.

Η NOAM είναι μια premium lager, παρασκευασμένη στη Βαυαρία σύμφωνα με το αυστηρό Bavarian Purity Law. Φυσικά θολή, μη φιλτραρισμένη, μη παστεριωμένη και vegan, προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία απόλαυσης: καθαρή, σύγχρονη και εκλεπτυσμένη. Με ντελικάτη γεύση και αρωματική πολυπλοκότητα, μπορεί να καταναλωθεί μόνη της ή ως μέρος γευστικών pairings.

Το εμβληματικό μπουκάλι της, με ανάγλυφο design εμπνευσμένο από τη δομή του Μονάχου, ενισχύει την αισθητική της ταυτότητα. Η διεθνής αναγνώριση της NOAM περιλαμβάνει το European BeerStar Award για τη γευστική της υπεροχή και το Cannes Lions Award for Creativity για τον σχεδιασμό και το branding. Συνεργάζεται με το θεσμό των 50 Best Bars και έχει ήδη τοποθετηθεί σε επιλεγμένους χώρους υψηλής γαστρονομίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κυκλάδες, με στρατηγικό σχέδιο πανελλαδικής επέκτασης. Η επίσημη παρουσίαση στην Ελλάδα έγινε σε ένα ιδιαίτερο event στον χώρο του Manko – One&Only Athens, όπου η NOAM αναδείχθηκε μέσα σε ένα περιβάλλον λιτό, αυθεντικό και υψηλής αισθητικής.

Η κα Νιόβη Καλλέργη, Αντιπρόεδρος και CMO της KAFEA TERRA, δήλωσε σχετικά: «Η NOAM δεν είναι απλώς μια νέα μπύρα - είναι μια εμπειρία. Στόχος μας είναι να φέρουμε στο προσκήνιο ένα προϊόν που σέβεται τον σύγχρονο καταναλωτή και αντανακλά τις αξίες της ποιότητας, της αισθητικής και της αυθεντικότητας. Με οδηγό την KAFEA TERRA, εισέρχεται στην ελληνική αγορά για να αναδείξει έναν εκλεπτυσμένο τρόπο απόλαυσης, όπου η λεπτομέρεια μετράει, η καθαρότητα ξεχωρίζει και το design κάνει τη διαφορά».