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Σουρωτή ΑΕ: Τζίρος στα €17,15 εκατ. το 2024 – Ενισχυμένα κατά 87% τα EBITDA
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
14:52 - 06 Οκτ 2025

Σουρωτή ΑΕ: Τζίρος στα €17,15 εκατ. το 2024 – Ενισχυμένα κατά 87% τα EBITDA

Reporter.gr Newsroom
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Η Σουρωτή Α.Ε. έκλεισε το 2024 με εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα, καταγράφοντας αύξηση 87 % στα κέρδη EBITDA και σημαντική ενίσχυση του κύκλου εργασιών, ενώ παράλληλα προχωρά σε εκτεταμένες επενδύσεις για τη μετεξέλιξη του παραγωγικού της μοντέλου και τη διεθνή της επέκταση.

Το 2024, ο κύκλος εργασιών της ΣΟΥΡΩΤΗ διαμορφώθηκε στα €17.150.531,01, αυξημένος κατά 23 % έναντι των €13.899.595,94 του προηγούμενου έτους. Τα κέρδη προ φόρων έφτασαν τα €1.171.528,37, σημειώνοντας ενίσχυση 217 % έναντι των €369.866,73 το 2023. Σε επίπεδο EBITDA, η εταιρεία παρουσίασε άνοδο 87 %, με τα κέρδη να διαμορφώνονται σε €1.802.475,39 από €961.974,20 στην προηγούμενη χρήση.

Στην ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, η εταιρεία αποδίδει τα θετικά μεγέθη στην «άριστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και τη συνεπή εφαρμογή των στρατηγικών και τακτικών σχεδιασμών».

Η Φρίντα Μελετίδη, Γενική Διευθύντρια & Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΣΟΥΡΩΤΗ, υπογράμμισε πως η εταιρεία πορεύεται σαν μια ενιαία ομάδα με κοινό όραμα, έχοντας πάντοτε ως κύριο κεφάλαιο τους ανθρώπους της. Τόνισε ότι η εταιρεία διαχειρίζεται με σεβασμό έναν πολύτιμο φυσικό πόρο και σκοπεύει να συνεχίσει να το πράττει στο μέλλον, απαντώντας με αισιοδοξία στις νέες προκλήσεις και επιδιώκοντας την πρωτοπορία εντός και εκτός συνόρων.

Στρατηγικές Επενδύσεις και Εκσυγχρονισμός Παραγωγής

Η εταιρεία εισέρχεται εντός του 2025 στην τελική φάση μιας επένδυσης που αναβαθμίζει τις γραμμές εμφιάλωσης και τη διαχείριση του φυσικού πόρου, με νέο, υψηλά αυτοματοποιημένο μηχανολογικό εξοπλισμό. Η ολοκλήρωση αυτών των έργων προβλέπεται να αυξήσει την παραγωγική δυναμικότητα, να μειώσει τα λειτουργικά κόστη και να βελτιώσει την ενεργειακή αποδοτικότητα. Επίσης, μέρος της επένδυσης αφορά υποδομές βιωσιμότητας — όπως συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων — ενισχύοντας την περιβαλλοντική ευαισθησία της εταιρείας.

Με την ολοκλήρωση των έργων, η ΣΟΥΡΩΤΗ θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά.

Επιστημονική Στήριξη και Συνεργασίες

Η εταιρεία δίνει έμφαση στην ποσιθεραπεία — τη θεραπευτική χρήση του φυσικού μεταλλικού νερού — υποστηρίζοντας μελέτες με ιατρικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα. Σε σχετικό συνέδριο νευροεπιστήμης τον Ιούνιο 2025, παρουσιάστηκαν νέα ευρήματα για τη συμβολή στοιχείων όπως λίθιο και πυρίτιο (παρουσιαζόμενα στο νερό ΣΟΥΡΩΤΗ) στην πρόληψη ή αντιμετώπιση νευρολογικών διαταραχών όπως κατάθλιψη, νόσος Αλτσχάιμερ και χρόνιο άγχος.

Τα αποτελέσματα αυτών των συνεργασιών αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω την επιστημονική τεκμηρίωση της αξίας του νερού ΣΟΥΡΩΤΗ ως ένα προϊόν ευεξίας με μοναδικά χαρακτηριστικά.

Νέα Επικοινωνιακή Προσέγγιση

Το 2025 ξεκίνησε μια νέα φάση στην επικοινωνιακή στρατηγική της εταιρείας, με στόχο την προβολή της ποιότητας και των ιδιαιτεροτήτων του νερού ΣΟΥΡΩΤΗ. Η ΣΟΥΡΩΤΗ ενισχύει τις σχέσεις της με τους συνεργάτες της μέσα από στοχευμένες ενέργειες ενημέρωσης και συνεργασίας, θεωρώντας τους ακρογωνιαίο λίθο της επιτυχίας της.

Προοπτικές και Προκλήσεις

Η εταιρεία στοχεύει να ενισχύσει την παρουσία της τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, προβάλλοντας το φυσικό μεταλλικό νερό ως υγιεινό και επιστημονικά τεκμηριωμένο προϊόν. Με τις επενδύσεις, την τεκμηρίωση και την επικοινωνιακή αναβάθμιση, η ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε. φιλοδοξεί να συνεχίσει την ανάπτυξη με έμφαση στην ποιότητα, την καινοτομία και τη διαφοροποίηση.

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