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ΕΦΕΤ: Ανάκληση μη ασφαλούς «μουστοκούλουρου» από την ΡΕΝΤΑΣ BAKERY
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
17:21 - 23 Οκτ 2025

ΕΦΕΤ: Ανάκληση μη ασφαλούς «μουστοκούλουρου» από την ΡΕΝΤΑΣ BAKERY

Reporter.gr Newsroom
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Σε δειγματοληψία τροφίμου με τα στοιχεία «ΜΟΥΣΤΟΚΟΥΛΟΥΡΟ» με ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από τις 28/11/25, περίπου 500 γρ. προχώρησε ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος για την Παρακολούθηση των Επιπέδων Προσθέτων Τροφίμων και Αρωματικών Ουσιών σε Τρόφιμα».

Το προϊόν παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την ΡΕΝΤΑΣ BAKERY που εδρεύει στo ‘Αργος. Εξετάστηκε από το Α’ Τμήμα, της Α’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών, του Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ και χαρακτηρίστηκε μη ασφαλές καθώς διαπιστώθηκε να περιέχει την ουσία «κουμαρίνη» σε συγκέντρωση που υπερβαίνει το ανώτατο νομοθετικό επιτρεπτό όριο για τη συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμου.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν να μην το καταναλώσουν.

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