Στην «Κυρ-Γιάννη» το Κτήμα Σιγάλα στη Σαντορίνη

ΗΚυρ-Γιάννη ανακοίνωσε την εξαγορά του Κτήματος Σιγάλα, ολοκληρώνοντας τη μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών από εταιρία συμφερόντων Θανάση Μαρτίνου.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει ότι η συμφωνία σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το εμβληματικό οινοποιείο της Σαντορίνης που περνά πλέον εξ ολοκλήρου στην οικογένεια της Κυρ-Γιάννη. Με την εξαγορά, η Κυρ-Γιάννη ενδυναμώνει το αποτύπωμά της στον ελληνικό και διεθνή οινικό χάρτη και καθιερώνεται ως κορυφαίος πρεσβευτής του ελληνικού κρασιού διεθνώς, καθώς δημιουργείται ένα νέο, εξόχως ανταγωνιστικό σχήμα που ενώνει τρεις κορυφαίες αμπελοοινικές ζώνες της χώρας: Νάουσα και Αμύνταιο με το Κτήμα Κυρ-Γιάννη, Σαντορίνη με το Κτήμα Σιγάλα. Κοινός τόπος και στόχος, η βιώσιμη ανάπτυξη, η ανάδειξη των μοναδικών terroirs και η παραγωγή κρασιών υψηλής ποιότητας.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η επιχειρηματική δυναμική και εξωστρέφεια της οικογένειας Κυρ-Γιάννη αναμένεται να ξεπεράσει συνολικά τα 20 εκατομύρια ευρώ σε κύκλο εργασιών, με παρουσία σε 55 χώρες και τις εξαγωγές να αγγίζουν τα 7 εκατομύρια ευρώ. Η επένδυση στον ποιοτικό, βιώσιμο οινοτουρισμό αποτελεί επίσης αιχμή του δόρατος του νέου σχήματος. Ενδεικτικά, περισσότεροι από 35.000 επισκέπτες επισκέφθηκαν φέτος τους τρεις προορισμούς (Νάουσα, Αμύνταιο και Σαντορίνη) των Κτημάτων Κυρ-Γιάννη και Σιγάλα αντίστοιχα.