Ανακάμπτει το πετρέλαιο εν μέσω εκτιμήσεων για σταθεροποίηση της τιμής στα $60 ανά βαρέλι
14:09 - 13 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Οι τιμές του πετρελαίου παρουσιάζουν ανοδική πορεία, παρά τις ανησυχίες στην αγορά αναφορικά με την αύξηση των αποθεμάτων που θα μπορούσαν μακροπρόθεσμα να οδηγήσουν σε τάσεις υπερπροσφοράς.   

Σε αυτό το πλαίσιο το μεσημέρι της Πέμπτης (13/11), τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent ενισχύονται κατά 0,69% στα 63,13 δολάρια το βαρέλι, αφού είχαν υποχωρήσει την προηγούμενη μέρα (12/11). Την ίδια στιγμή, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate ενισχύεται επίσης κατά 0,67% στα 58,88 δολάρια το βαρέλι.

Οι αναλυτές έχουν επισημάνει ότι τα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 1,3 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 7 Νοεμβρίου, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλούνται στοιχεία του American Petroleum Institute την Τετάρτη.
Τα στοιχεία για τα αποθέματα αναμένονται αργότερα την Πέμπτη (13/11) από τη U.S. Energy Information Administration (EIA).

«Έχουμε δει αύξηση των αποθεμάτων πετρελαίου σε βασικές χερσαίες τοποθεσίες σε Ευρώπη, Σιγκαπούρη, Fujairah και Ηνωμένες Πολιτείες, με βάση προκαταρκτικά δεδομένα της προηγούμενης εβδομάδας», δήλωσε ο αναλυτής της UBS, Giovanni Staunovo.

Υπενθυμίζεται ότι οι τιμές υποχώρησαν περισσότερο από 2 δολάρια το βαρέλι την Τετάρτη, αφότου ο Οργανισμός Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών (OPEC) ανακοίνωσε ότι οι παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου θα υπερβούν ελαφρώς τη ζήτηση το 2026, σημειώνοντας μια περαιτέρω αλλαγή σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις του οργανισμού για έλλειμμα.

«Η πρόσφατη αδυναμία των τιμών φαίνεται να οφείλεται στην αναθεώρηση της ισορροπίας προσφοράς-ζήτησης για το 2026 στην μηνιαία έκθεση του OPEC, που επιβεβαιώνει ότι πλέον ο οργανισμός αναγνωρίζει την πιθανότητα υπερπροσφοράς το 2026, σε αντίθεση με τη πιο αισιόδοξη στάση που είχε προηγουμένως», δήλωσε ο Suvro Sarkar, επικεφαλής της ενεργειακής ομάδας της DBS Bank.

Σημειώνεται ακόμη ότι ο OPEC ανέφερε ότι αναμένει πλεόνασμα προσφοράς την επόμενη χρονιά λόγω των μεγαλύτερων αυσεων παραγωγής από τον OPEC+, μια ομάδα παραγωγών που περιλαμβάνει τα μέλη του OPEC και συμμάχους όπως η Ρωσία.

Παράλληλα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) αύξησε τις προβλέψεις του για την αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου φέτος και του χρόνου στην μηνιαία έκθεση για την αγορά πετρελαίου, υποδηλώνοντας μεγαλύτερο πλεόνασμα το 2026.

Η IΕA των ΗΠΑ ανέφερε επίσης στην Έκθεση Βραχυπρόθεσμων Προβλέψεων Ενέργειας την Τετάρτη ότι η παραγωγή πετρελαίου στις ΗΠΑ αναμένεται να σπάσει μεγαλύτερο ρεκόρ φέτος από ό,τι είχε προβλεφθεί προηγουμένως.
Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου θα αυξηθούν μέχρι το 2026 καθώς η παραγωγή αυξάνεται ταχύτερα από τη ζήτηση για καύσιμα πετρελαίου, προσθέτοντας πίεση στις τιμές του πετρελαίου, πρόσθεσε η ΙΕΑ.

Κοιτάζοντας μπροστά, ορισμένοι αναλυτές αναμένουν ότι οι τιμές θα παραμείνουν κοντά στα τρέχοντα επίπεδα.
«Πρέπει να υπάρχει σημαντική στήριξη για τις τιμές του πετρελαίου γύρω από τα 60 δολάρια/βαρέλι, ειδικά δεδομένου ότι μπορεί να υπάρξει βραχυπρόθεσμη διακοπή στις εξαγωγές της Ρωσίας μόλις τεθούν σε ισχύ αυστηρότερες κυρώσεις», δήλωσε ο Sarkar της DBS.

Πτωτικές τάσεις για το φυσικό αέριο - Άνοδος για χρυσό και ασήμι

Την ίδια στιγμή, το μεσημέρι της Πέμπτης (13/11) το φυσικό αέριο υποχωρεί με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να παρουσιάζονται μειωμένα κατά 1,27% στα 30,540 δολάρια η μεγαβατώρα.

Παράλληλα, οι τιμές του χρυσού έφτασαν στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων σχεδόν τριών εβδομάδων την Τρίτη και συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία καταγράφοντας αύξηση 0,50% στα 4235, 99 δολάρια ανά ουγγιά.

Στα υπόλοιπα μέταλλα, το ασήμι καταγράφει ανοδικές τάσεις 0,65% στα 53,825 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ ο χαλκός σημειώνει επίσης άνοδο 0,29% στα 5,1205 δολάρια ανά η ουγγιά.

Όσον αφορά τα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο υποχωρεί έναντι του ευρώ κατά 0,14%, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1609 δολάρια ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο καταγράφει επίσης απώλειες 0,13% με την ισοτιμία να βρίσκεται στα 1,3148 δολάρια ανά στερλίνα. Τέλος, η στερλίνα, με τη σειρά της, παρουσιάζει ήπιες απώλειες 0,01% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,883 βρετανική λίρα ανά ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/11/2025 - 14:21
