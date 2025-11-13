Η Celestyal διευρύνει το πρόγραμμα χερσαίων εκδρομών της κρουαζιέρας «Εικόνες Αραβίας»
Ναυτιλία
14:09 - 13 Νοε 2025

Η Celestyal διευρύνει το πρόγραμμα χερσαίων εκδρομών της κρουαζιέρας «Εικόνες Αραβίας»

Reporter.gr Newsroom
Οι νέες εκδρομές περιλαμβάνουν εμπειρίες στο RasAlKhaimah – καθώς η εταιρία πραγματοποιεί την παρθενική της προσέγγιση στο λιμάνι – και επιπλέον επιλογές σε Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι.

Το CelestyalDiscovery, χωρητικότητας 1360 επιβατών, θα ξεκινήσει επίσημα τις νέες κρουαζιέρες «Εικόνες Αραβίας» διάρκειας τριών, τεσσάρων και επτά διανυκτερεύσεων από τις 12 Δεκεμβρίου 2025, μετ' επιστροφής από το Άμπου Ντάμπι, όπου πραγματοποιεί το χειμερινό του homeport.

Εκτός από τη Ντόχα του Κατάρ, περιλαμβάνονται παρθενικές προσεγγίσεις στα λιμάνια του RasAlKhaimah (ΗΑΕ), στο Khasabτου Ομάν, στο Ντουμπάι (ΗΑΕ) και στο νησί SirBaniYas. Οι τιμές για τρεις διανυκτερεύσεις ξεκινούν από €289 ανά άτομο, για τέσσερις διανυκτερεύσεις από €369 ανά άτομο και για επτά διανυκτερεύσεις από €599 ανά άτομο. Στις τιμές περιλαμβάνονται όλα τα γεύματα, αναψυκτικά, WiFi, λιμενικά τέλη και φιλοδωρήματα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σειρά επιλογών εκδρομών στη στεριά διάρκειας μισής ημέρας, αλλά και ολοήμερων και διήμερων εκδρομών. Περιλαμβάνει επίσης τις «Αυθεντικές Συναντήσεις», που εξασφαλίζουν εμπειρίες με ντόπιους και τοπικά αξιοθέατα, ενώ απευθύνονται και συμπεριλαμβάνουν ολιγάριθμα γκρουπ επιβατών.

Τα κυριότερα σημεία περιλαμβάνουν:

· «Ταξίδι στην ψυχή του Ρας Αλ Καϊμά-Ολόκληρη μέρα 4x4 Tour»: Μια ξενάγηση στα ποικιλόμορφα τοπία του RasAlKhaimah, που ξεκινά με μια γραφική οδική διαδρομή μέσα από τους αμμόλοφους της ερήμου και συνεχίζει με μια επίσκεψη στους βασιλικούς στάβλους όπου φιλοξενούνται οι καμήλες αγώνων, σε μια τοπική φάρμα χουρμάδων και σε ένα ορεινό χωριό. Μια ολοήμερη εκδρομή από €234 ανά άτομο.

· Ρας Αλ Καϊμά και η Φάρμα Μαργαριταριών Suwaidi (Αυθεντικές Συναντήσεις)»: Ξεκινώντας με μια ξενάγηση στο Σπίτι των Μαργαριταριών της SuwaidiPearls, που περιλαμβάνει μια βαρκάδα με παραδοσιακό σκάφος αλιείας μαργαριταριών, και επίσκεψη στο φρούριο Dhayahκαι στην παλιά πόλη του RasAlKhaimah. Μια ολοήμερη εκδρομή από €111 ανά άτομο.

· «Μια ματιά στο Dubai»: Ξεκινά με μια γραφική οδική διαδρομή προς το Παλάτι Zabeel, την κατοικία της βασιλικής οικογένειας του Ντουμπάι, και επίσκεψη στο Μουσείο του Μέλλοντος. Στη συνέχεια, μεταφορά στο Νησί Bluewatersγια μια βόλτα στο AinDubai, την ψηλότερη ρόδα παρατήρησης στον κόσμο, και στο KiteBeach. Μια εκδρομή μισήςημέραςαπό71ανά άτομο.

· «Λαχταριστοί χουρμάδες και νόστιμα κέικ»: Εξερευνήστε την κουζίνα και τον πολιτισμό του Άμπου Ντάμπι, περιηγηθείτε στα αξιοθέατα της πόλης, τα οποία δεν πρέπει να χάσετε, όπως η αγορά των χουρμάδων. Μια εκδρομή μισής ημέρας από €126 ανά άτομο.

· «Yas Waterworld, Νησί Yas»: Μια ολόκληρη μέρα στο διάσημο υδάτινο πάρκο του Άμπου Ντάμπι, που βρίσκεται στο νησί Yas. Μια ολοήμερη εκδρομή από €138 ανά άτομο.

Φέτος τον Απρίλιο, η Celestyalυπέγραψε τριετή συμφωνία με την Αρχή Ανάπτυξης Τουρισμού του RasAlKhaimah. Η πολυετής συνεργασία, που συμφωνήθηκε στο ArabianTravelMarketστο Ντουμπάι, προωθεί το RasAlKhaimahως βασικό προορισμό για τους επιβάτες της Celestyal, ενισχύοντας περαιτέρω τις σχέσεις της εταιρείας με την περιοχή του Αραβικού Κόλπου.

Ο LeeHaslett, Εμπορικός Διευθυντής της Celestyal, δήλωσε: «Οι νέες εκδρομές μας στη στεριά με τίτλο «Εικόνες Αραβίας» προσφέρουν αυτό που αποκαλούμε ένα αυθεντικό ταξιδιωτικό εισιτήριο στα «παρασκήνια» του Αραβικού Κόλπου, δίνοντας στους επιβάτες πρόσβαση στον πλούσιο πολιτισμό, την ιστορία και τη φυσική ομορφιά που χαρακτηρίζουν την περιοχή. Από τον φουτουριστικό ορίζοντα του Ντουμπάι έως τις γαλήνιες ακτές του νησιού SirBaniYas

