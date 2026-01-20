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H EOS Capital Partners εξαγόρασε τη Φάρμα Κουκάκη
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
11:48 - 20 Ιαν 2026

H EOS Capital Partners εξαγόρασε τη Φάρμα Κουκάκη

Reporter.gr Newsroom
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Η EOS Capital Partners και η Φάρμα Κουκάκη ανακοινώνουν την ολοκλήρωση στρατηγικής συμφωνίας, για την είσοδο του EOS Hellenic Renaissance Fund II (EHRF II) με πλειοψηφικό ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κύκλου δυναμικής ανάπτυξης.

Η επένδυση αυτή, εντάσσεται στη στρατηγική της EOS Capital για στήριξη κορυφαίων ελληνικών επιχειρήσεων με εξαγωγικές προοπτικές, και είναι μια από τις μεγαλύτερες μέχρι σήμερα επενδύσεις της.

Η Φάρμα Κουκάκη, με έδρα το Κιλκίς, αποτελεί μία από τις πλέον δυναμικές ελληνικές εταιρίες γαλακτοκομικών προϊόντων, με σταθερή προσήλωση στην ποιότητα, την καινοτομία και τις σύγχρονες παραγωγικές υποδομές. Η εταιρεία διαθέτει διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, από γάλα και στραγγιστό γιαούρτι, επιδόρπια, κεφίρ, φυσικούς χυμούς, σνακ, μέχρι τυροκομικά και βούτυρο. Ο τζίρος της εταιρίας για το 2025 αναμένεται να ξεπεράσει τα 57εκ. και τα EBITDA τα 7.5 εκ. ευρώ. Οι εξαγωγές της εταιρίας αποτελούν του 20% του τζίρου της εταιρίας σήμερα, και σε περισσότερες από 30 χώρες, με διαρκώς αυξανόμενη τάση τα τελευταία χρόνια.

Στο επίκεντρο της συνεργασίας βρίσκεται η υλοποίηση ενός πενταετούς επενδυτικού πλάνου άνω των 20 εκατομμυρίων , με στόχο:

  • την περαιτέρω ενδυνάμωση της επιτυχημένης παρουσίας της εταιρείας στην εγχώρια αγορά
  • την ενίσχυση και υποστήριξη της αυξανόμενης ζήτησης στις αγορές του εξωτερικού όπου εξάγονται τα προϊόντα της Φάρμα Κουκάκη (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Ασία)
  • την κατασκευή νέων, σύγχρονων παραγωγικών εγκαταστάσεων και την αξιοποίηση των σύγχρονων τάσεων στη διεθνή αγορά γαλακτοκομικών

Το νέο επενδυτικό πλάνο προβλέπει σημαντικές επενδύσεις σε τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας και δημιουργία νέων προϊόντων με στόχο την ισχυρή ανάπτυξη των μεγεθών σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, εδραιώνοντας τη θέση της Φάρμα Κουκάκη ως μία από τις ισχυρότερες ελληνικές εταιρίες του κλάδου.

Διασφαλίζοντας τη συνέχεια του οράματος, των αξιών και της επιχειρηματικής δυναμικής της εταιρείας, η διοικητική ομάδα με επικεφαλής τον ιδρυτή, κ. Αθανάσιο Κουκάκη, πλαισιωμένη με την ενεργή υποστήριξη της EOS Capital Partners σε στρατηγικό επίπεδο, αναλαμβάνει την υλοποίηση του νέου επενδυτικού κύκλου, ο οποίος έρχεται σε συνέχεια της σταθερής πορείας επιτυχημένου μετασχηματισμού και οικονομικής ενδυνάμωσης, με τους κρίσιμους δείκτες αποδοτικότητας και μόχλευσης να την κατατάσσουν στις κορυφαίες του κλάδου.

O κ. Γιάννης Παπαδόπουλος, Senior Partner, EOS Capital Partners, δήλωσε:

«Επενδύουμε στη Φάρμα Κουκάκη διότι πιστεύουμε στο επιχειρηματικό της μοντέλο και, πρωτίστως, στους ανθρώπους της. Πρόκειται για μια εταιρεία με εξαιρετικό προϊοντικό χαρτοφυλάκιο και διοίκηση με άριστη γνώση της αγοράς και αποδεδειγμένη πορεία επιτυχιών, βασισμένη στον συστηματικό σχεδιασμό και τη συνεπή υλοποίηση. Ο ρόλος μας είναι να παράσχουμε τους πόρους και τη στρατηγική στήριξη ώστε η ομάδα διοίκησης να συνεχίσει να αναπτύσσει δυναμικά την εταιρεία και να δημιουργεί αξία, όπως αποτυπώνεται ιστορικά στις υψηλές της επιδόσεις.

Ο κ. Αθανάσιος Κουκάκης, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος, Φάρμα Κουκάκη, σημείωσε:

«Η σημερινή συμφωνία αποτελεί αναγνώριση της προσπάθειας των εργαζομένων μας και της ποιότητας της δουλειάς μας. Επιλέξαμε την EOS Capital Partners ως στρατηγικό εταίρο διότι μοιραζόμαστε την ίδια φιλοσοφία για μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ανάπτυξη και ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να χτίσουμε μια ακόμη μεγαλύτερη και ισχυρότερη εταιρεία, διατηρώντας αναλλοίωτο τον χαρακτήρα μας. Έχοντας θωρακίσει τα θεμελιώδη μεγέθη μας, είμαστε πλέον ώριμοι να αξιοποιήσουμε την ώθηση που μας προσφέρει η επένδυση για τον επόμενο κύκλο ανάπτυξης που προβλέπει το επιχειρηματικό μας πλάνο».

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