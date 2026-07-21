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Η EOS Capital Partners και το Latsco Family Office επενδύουν στη Nova ICT
Επιχειρήσεις
11:40 - 21 Ιουλ 2026

Η EOS Capital Partners και το Latsco Family Office επενδύουν στη Nova ICT

Reporter.gr Newsroom
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Η EOS Capital Partners και το Latsco Family Office επενδύουν στη  Nova ICT.

Η Nova ICT όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «αποτελεί μία από τις κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στην χώρα.

Η EOS Capital Partners, μέσω του επενδυτικού τηςταμείου EOSHellenic Renaissance Fund II, και το Latsco Family Officeανακοινώνουν την από κοινού απόκτηση ποσοστού 30% στο μετοχικό κεφάλαιο της Nova ICT, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ελληνικές εταιρείες ψηφιακών εφαρμογών και ολοκληρωμένων λύσεων τεχνολογίας και επικοινωνιών. Στο νέο μετοχικό σχήμα συμμετέχει και η Ireon Technologies Limited, θυγατρική της MotorOil, διαμορφώνοντας, μαζί με τον υφιστάμενο βασικό μέτοχο, μια πολύ ισχυρή επιχειρηματική σύμπραξη που θα υποστηρίξει την νέα φάση ανάπτυξης της εταιρείας στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Η Nova ICT όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «αποτελεί μία από τις κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στην χώρα με έμπειρη και αποτελεσματική διοικητική ομάδα, με διαρκή αναπτυξιακή πορεία και αποδεδειγμένη ικανότητα υλοποίησης σύνθετων έργων ψηφιακού μετασχηματισμού του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και ένα διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο που της επιτρέπει να ανταγωνίζεται αποτελεσματικά σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέχρι σήμερα η εταιρεία είναι ιδιαίτερα ενεργή στους τομείς της Υγείας, της Άμυνας, της Πολιτικής Προστασίας, της Ψηφιοποίησης Αρχείων, των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, των Έξυπνων Πόλεων, του Πολιτισμού και του Τουρισμού. Κεντρικό συστατικό της στρατηγικής της αποτελεί η διαμόρφωση και ανάπτυξη ενός ευρύτατου οικοσυστήματος με κορυφαίους τεχνολογικούς παρόχους και εξειδικευμένους συνεργάτες που, σχεδιάζουν λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε έργου.

Παράλληλα με την ισχυρή της θέση στην ελληνική αγορά, η NovaICT ακολουθεί μια σταθερά εξωστρεφή στρατηγική, διευρύνοντας τη συμμετοχή της σε ευρωπαϊκά προγράμματα και διασυνοριακά έργα ψηφιακού μετασχηματισμού. Η διεθνής αυτή προοπτική, σε συνδυασμό με τη συνεχή επένδυση σε τεχνογνωσία και ανθρώπινο δυναμικό, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για το επόμενο στάδιο ανάπτυξης της εταιρείας, με τη στήριξη της Motor Oil, της EOSCapital Partners και του Latsco Family

Οι δηλώσεις

Στο φόντο αυτό o Νικόλας Χρυσανθόπουλος, Senior Partner της EOSCapital Partners, δήλωσε:

«Η Nova ICT ξεχωρίζει για την ποιότητα της διοικητικήςτης ομάδας, την εξωστρέφειά της και το ιδιαίτερο επιχειρηματικό μοντέλο που έχει αναπτύξει. Η ικανότητά της να σχεδιάζει και να υλοποιεί σύνθετες τεχνολογικές λύσεις, αξιοποιώντας ένα ισχυρό δίκτυο διεθνών συνεργατών, της έχει επιτρέψει να δημιουργήσει μια ξεχωριστή θέση στην αγορά. Η εταιρεία έχει το σωστό DNA για να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της τόσο στην Ελλάδα όσο και στις ευρωπαϊκές αγορές και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που θα συνεργαστούμε με τη διοίκηση, τον Όμιλο Motor Oil και το LatscoFamily Office για να την οδηγήσουμε στην επόμενη φάση της ανάπτυξής της.»

Ο Νικόλαος Βουτυχτής, Chief Investment Officer τουLatsco Family Office, δήλωσε:

«H συμμετοχή του Latsco Family Office στην νέα εποχή της Nova ICT υπογραμμίζει την στρατηγική μας για επενδύσεις σε τομείς της οικονομίας που μπορούν να συμβάλλουν καταλυτικά στον μετασχηματισμό και την πρόοδο της χώρας μας. Η σημερινή εξέλιξη είναι το φυσικό αποτέλεσμα μιας ήδη επιτυχημένης μετοχικής συνεργασίας την τελευταία διετία μεταξύ της NOVA ICT και του Latsco Family Office στον τομέα της ανάπτυξης λογισμικού αιχμής, για κρίσιμες υποδομές, βασισμένου στην τεχνητή νοημοσύνη. Η περαιτέρω ενδυνάμωση αυτής της στρατηγικής συνεργασίας με την συμμετοχή του Latsco Family Office στο μετοχικό κεφάλαιο της NOVA ICT είναι μια μεγάλη πρόκληση που μαζί με την ομάδα της EOS Capital Partners και την άξια διοικητική ομάδα της NOVA ICT θα επιχειρήσουμε να αξιοποιήσουμε στον υπέρτατο βαθμό».

Από την πλευρά του ο Αλέξανδρος Μπρέγιαννης, ο οποίος παραμένει ως Chief Executive Officer της NOVA ICT, δήλωσε:

«Με ιδιαίτερη χαρά, καλωσορίζουμε την EOS Capital Partners, το Latsco Family Office και την IREON TECHNOLOGIES LIMITED στη μετοχική μας βάση. Η νέα αυτή συνεργασία μάς δίνει τα εφόδια να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ πολύπλοκων αναγκών, τεχνολογικής εξέλιξης και καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων, προσφέροντας στους πελάτες μας μια πλατφόρμα βιώσιμης ανάπτυξης και ψηφιακής υπεροχής. Η συμμετοχή τόσο ισχυρών συμμάχων στη Nova ICTεπισφραγίζει την εμπιστοσύνη τους στις προοπτικές του εγχειρήματος και ενισχύει τη θεσμική μας θωράκιση, παρέχοντάς μας το απαραίτητο κεφαλαιακό και στρατηγικό βάθος για να συνεχίσουμε να ηγούμαστε στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Με αυτούς τους ισχυρούς εταίρους στο πλευρό μας, συνεχίζουμε με ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση την ανοδική μας πορεία, θέτοντας τον πήχη ακόμη ψηλότερα»

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