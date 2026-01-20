ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΑΔΜΗΕ: Ξεκινά τον διαγωνισμό για τους Σταθμούς Μετατροπής της διασύνδεσης Κορίνθου-Κω
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
11:06 - 20 Ιαν 2026

ΑΔΜΗΕ: Ξεκινά τον διαγωνισμό για τους Σταθμούς Μετατροπής της διασύνδεσης Κορίνθου-Κω

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τον διαγωνισμό για τους Σταθμούς Μετατροπής που θα κατασκευαστούν στα δύο άκρα της νέας ηλεκτρικής διασύνδεσης συνεχούς ρεύματος (HVDC) Κορίνθου-Κω και τον νέο Υποσταθμό GIS 150 kV που θα κατασκευαστεί στο Μαστιχάρι της Κω, προκηρύσσει ο ΑΔΜΗΕ.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 809,1 εκατ. ευρώ και η ανάθεσή του θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά. Η διάρκεια της κατασκευαστικής φάσης έχει οριστεί σε 48 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Στην ηπειρωτική χώρα, ο σχεδιασμός του Διαχειριστή προβλέπει την εγκατάσταση του Σταθμού Μετατροπής στην περιοχή του Κόρφου Κορινθίας, κοντά στο νέο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης Κορίνθου ενώ στην Κω, στην περιοχή του Μαστιχαρίου, πλησίον του σημείου προσαιγιάλωσης των υποβρυχίων ηλεκτρικών καλωδίων.

Οι Σταθμοί Μετατροπής θα ενσωματώνουν τεχνολογία Μετατροπέα Πηγής Τάσης (Voltage Source Converter - VSC), αντίστοιχη με αυτή που χρησιμοποιήθηκε στη διασύνδεση Κρήτης-Αττικής, για τη μετατροπή του εναλλασσόμενου ρεύματος σε συνεχές και το αντίστροφο, διασφαλίζοντας αξιόπιστη και αποδοτική μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας σε όλο το μήκος της υποθαλάσσιας γραμμής.

Με την προκήρυξη των διαγωνισμών για τους Σταθμούς Μετατροπής και τον Υποσταθμό GIS καθώς και για το υποβρύχιο και χερσαίο καλωδιακό σύστημα, που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2025, ο ΑΔΜΗΕ έχει πλέον δρομολογήσει την κατασκευή του συνόλου της δεύτερης νησιωτικής διασύνδεσης υψηλής τάσης συνεχούς ρεύματος (HVDC) που θα υλοποιήσει στο ελληνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ηλεκτρική διασύνδεση Κορίνθου-Κω αποτελεί το πρώτο σκέλος του ευρύτερου έργου της διασύνδεσης των Δωδεκανήσων, καθώς μέσω αυτής ακολούθως θα διασυνδεθούν στην υψηλή τάση η Ρόδος και η Κάρπαθος μέσω καλωδίων εναλλασσόμενου ρεύματος 150 kV(HVAC).

Η ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσων θα προσφέρει σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη μειώνοντας το κόστος ηλεκτροδότησης των νησιών, όπως έχει ήδη συμβεί στα νησιά που έχουν διασυνδεθεί από τον ΑΔΜΗΕ έως σήμερα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα ηχηρή πτώση στις Ευρωαγορές – Στο επίκεντρο οι δασμολογικές πιέσεις του Τραμπ
Χρηματιστήρια

Νέα ηχηρή πτώση στις Ευρωαγορές – Στο επίκεντρο οι δασμολογικές πιέσεις του Τραμπ

Dynacom: Παραγγελία τεσσάρων VLCC στα κινεζικά ναυπηγεία Hengli
Ναυτιλία

Dynacom: Παραγγελία τεσσάρων VLCC στα κινεζικά ναυπηγεία Hengli

Καρυστιανού: Καταγγέλλει διαστρέβλωση των δηλώσεών της για τις αμβλώσεις και δολοφονία χαρακτήρα
Πολιτική

Καρυστιανού: Καταγγέλλει διαστρέβλωση των δηλώσεών της για τις αμβλώσεις και δολοφονία χαρακτήρα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΕΗ: Επεκτείνεται στην αγορά της Πολωνίας αποκτώντας χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 277,3 MW
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΗ: Επεκτείνεται στην αγορά της Πολωνίας αποκτώντας χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 277,3 MW

Δικαιώθηκε η ΟΛΘ για το λιμάνι του Βόλου – Ακυρώθηκε η ματαίωση του διαγωνισμού
Ναυτιλία

Δικαιώθηκε η ΟΛΘ για το λιμάνι του Βόλου – Ακυρώθηκε η ματαίωση του διαγωνισμού

Μητσοτάκης: Δεν μπορούμε να πορευόμαστε στην Ευρώπη με «προϋπολογισμό του χθες»
Πολιτική

Μητσοτάκης: Δεν μπορούμε να πορευόμαστε στην Ευρώπη με «προϋπολογισμό του χθες»

Ιράκ: Ενεργειακές συμφωνίες-μαμούθ με αμερικανικές εταιρείες ύψους σχεδόν $200 δισ.
Ειδήσεις

Ιράκ: Ενεργειακές συμφωνίες-μαμούθ με αμερικανικές εταιρείες ύψους σχεδόν $200 δισ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
02/08/2026 - 12:38

Οι περισσότεροι μετανάστες αποχώρησαν από τη Θέουτα: Οι μαρτυρίες, η κριτική της Ευρώπης και η απάντηση του Σάντσεθ

Πολιτική
02/08/2026 - 11:55

ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε στην Πολιτική Προστασία, το αποτέλεσμα δεν τον δικαιώνει

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:48

Κυκλώνει τα Μέγαρα πυρκαγιά – Διαδοχικά 112 και στην Κεφαλονιά

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:18

Κρίση απασχόλησης της Gen Z στην Ινδία - Οργισμένη νεολαία στους δρόμους

Πολιτική
02/08/2026 - 10:54

Γεραπετρίτης, Διαμαντοπούλου και Χριστοδουλάκης διαψεύδουν δημοσίευμα για δήθεν δείπνο «συγκυβέρνησης»

Πολιτική
02/08/2026 - 10:25

Μητσοτάκης για φωτιές: H ένταση των φαινομένων ξεπερνά κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό

Ειδήσεις
02/08/2026 - 10:20

Ο Τραμπ ανακάλεσε τη σχεδιαζόμενη επίθεση κατά του Ιράν, επικαλούμενος διπλωματική πρόοδο

Ανεμοδείκτης
02/08/2026 - 09:36

Βουτιά στο... χάος

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02/08/2026 - 09:21

Τα ηλεκτρικά αλλάζουν τις συνήθειες των αγοραστών - Τη διαφορά κάνει η γρήγορη φόρτιση

Πολιτική
01/08/2026 - 22:00

Τσουκαλάς: Ποιο είναι το περιεχόμενο και τα ανταλλάγματα της αδιαφανούς «συμφωνίας κυρίων» με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις;

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:30

WSJ: Πώς η OpenAI έχασε τα «πρωτεία» στην τεχνητή νοημοσύνη από την Anthropic

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:00

NY Times: Fact-checking των ισχυρισμών Τραμπ – Το πραγματικό κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ

Πολιτική
01/08/2026 - 20:30

Τσουκαλάς: Η ΕΛΑΣ κάνει «light αντιπολίτευση» στη ΝΔ και μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:40

Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα σε Πόρτο Γερμενό και Δωρίδα - Απανωτά μηνύματα από 112 και συνεχείς εκκενώσεις

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:15

Red Code την Κυριακή (2/8) σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια - Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Αυτοδιοίκηση
01/08/2026 - 18:36

Δήμος Αθηναίων: Αίρεται η απαγόρευση πρόσβασης στο Λυκαβηττό - Κλειστός θα παραμείνει ο Λόφος Φινόπουλου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 18:00

Γάζα: Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί - Καταστράφηκαν αποθήκες φαρμακευτικού υλικού

Πολιτική
01/08/2026 - 17:15

ΠΑΣΟΚ: Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών δεν αποτελεί μεταρρύθμιση - Το δημόσιο σχολείο χρειάζεται στήριξη, όχι αποδόμηση

Ειδήσεις
01/08/2026 - 16:25

Times: Η Ισπανία επικρίνει τις χώρες της ΕΕ για την αντίδρασή τους στη μεταναστευτική κρίση

Magazino
01/08/2026 - 15:45

Φεστιβάλ Χαϊμαλίνα: «Δεν πειράζει να φοβόμαστε - Το θέμα είναι να μη δειλιάζουμε»

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:40

CNBC: Το πολύπλοκο πλέγμα εξουσίας στο Ιράν δυσχεραίνει τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:00

ΕΛ.ΑΣ.: Συλλήψεις για υπόθεση εμπορίας 57 ανθρώπων

Ειδήσεις
01/08/2026 - 14:30

Επίθεση ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα - Βυθίστηκε πλοίο της Rosatom

Magazino
01/08/2026 - 14:00

Η UEFA δηλώνει ότι «έχει χάσει την εμπιστοσύνη της» στην ηγεσία του Ινφαντίνο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/08/2026 - 13:25

ΔΕΗ: Αμετάβλητο το πράσινο τιμολόγιο - Οι τιμές για τον Αύγουστο

Πολιτική
01/08/2026 - 12:58

Μητσοτάκης από Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας: Πλήρης στήριξη και εμπιστοσύνη στην Πυροσβεστική

Ειδήσεις
01/08/2026 - 12:30

Καιρός: Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων από το βράδυ (1/8) - Οι περιοχές με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς

Εργασιακά
01/08/2026 - 12:15

Ο «χάρτης» πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για το διάστημα 3 με 7 Αυγούστου

Πολιτική
01/08/2026 - 12:12

Αναταράξεις στο κόμμα Καρυστιανού: Πώς απαντούν στις νέες αιχμές – Ο ρόλος του Πολιτικού Συμβουλίου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:50

Τραγωδία στην Αθηνών - Λαμίας: Νεκρός οδηγός σε σύγκρουση δύο φορτηγών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ