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Τσιάρας: Αποζημιώσεις για το γάλα μετά τα κρούσματα αφθώδους πυρετού στη Λέσβο
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
15:53 - 23 Μαρ 2026

Τσιάρας: Αποζημιώσεις για το γάλα μετά τα κρούσματα αφθώδους πυρετού στη Λέσβο

Reporter.gr Newsroom
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Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, ανακοίνωσε τα πρώτα μέτρα στήριξης για τους κτηνοτρόφους και τυροκόμους της Λέσβου, στο πλαίσιο της διαχείρισης της κρίσης που προκάλεσε η εμφάνιση αφθώδους πυρετού στο νησί. Οι ανακοινώσεις έγιναν μετά από σύσκεψη διάρκειας δύομιση ωρών με παραγωγούς, τον Περιφερειάρχη, τους βουλευτές και τους Δημάρχους του νησιού.

Η κυβέρνηση θα αποζημιώσει το γάλα που παραλήφθηκε από τις 15 Μαρτίου και έως την άρση των μέτρων, βάσει των τιμολογίων, ενώ παράλληλα υπογραμμίζεται η ανάγκη αυστηρής εφαρμογής των μέτρων βιοασφάλειας που προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 202/687, ώστε να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού εκτός Λέσβου. Οι διαδικασίες και τα μέτρα θα επανεξετάζονται συνεχώς με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα, ενώ δεν αποκλείονται προσαρμογές, ιδιαίτερα στη διακίνηση παλαιών τυροκομικών προϊόντων, μετά την ολοκλήρωση της ιχνηλάτησης.

Όπως αναφέρει το www.ypaithros.gr, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι παραγωγοί ανέδειξαν τα προβλήματα που έχουν προκύψει από τα περιοριστικά μέτρα, όπως η δυσκολία διάθεσης των προϊόντων, η διαχείριση του γάλακτος, η αναστολή λειτουργίας τυροκομείων και οι σημαντικές οικονομικές απώλειες.

Ο Κώστας Τσιάρας επεσήμανε ότι «αν δεν περιοριστεί η νόσος, οι συνέπειες θα είναι πολύ πιο σοβαρές για το σύνολο της ελληνικής κτηνοτροφίας» και επανέλαβε την ανάγκη αυστηρής τήρησης των μέτρων βιοασφάλειας. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα καλύψει όποια ζημιά προκύψει και ότι η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης θα γίνει σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία μόλις σταθεροποιηθεί η κατάσταση.

Μετά τη σύσκεψη, ο Κώστας Τσιάρας δήλωσε: «Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι ο περιορισμός της νόσου και η αποτροπή της περαιτέρω μετάδοσής της. Η Λέσβος αποτελεί σημαντική παραγωγική περιοχή για την ελληνική κτηνοτροφία, και η κυβέρνηση θα στηρίξει με κάθε δυνατό τρόπο τους παραγωγούς και τους τυροκόμους, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα της τοπικής οικονομίας».

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