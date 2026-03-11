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Ελληνική Ένωση Καφέ: Η επαναφορά του πλαφόν στο κέρδος εξαντλεί τις αντοχές των επιχειρήσεων του κλάδου
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
18:33 - 11 Μαρ 2026

Ελληνική Ένωση Καφέ: Η επαναφορά του πλαφόν στο κέρδος εξαντλεί τις αντοχές των επιχειρήσεων του κλάδου

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Ένωση Καφέ εκφράζει, μέσω σχετικής της ανακοίνωσης, τον έντονο προβληματισμό της με την επαναφορά του μέτρου του πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους. Ένα μέτρο που – όπως σημειώνει – «επιβαρύνει περαιτέρω έναν κλάδο ο οποίος τα τελευταία χρόνια λειτουργεί υπό καθεστώς ακραίας πίεσης, απορροφώντας διαδοχικές ανατιμήσεις και στηρίζοντας έμπρακτα την προσπάθεια συγκράτησης των τιμών».  

Όπως αναφέρει ο Τάσος Γιάγκογλου, πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Καφέ: «Από το 2021 και ύστερα οι επιχειρήσεις του καφέ έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με συνεχείς αυξήσεις στο κόστος λειτουργίας και στις πρώτες ύλες, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να μετακυλίσουν αυτές τις επιβαρύνσεις στην αγορά. Στην πράξη, ο κλάδος απορροφά για μεγάλο χρονικό διάστημα τις ανατιμήσεις, λειτουργώντας με ολοένα και πιο συμπιεσμένα περιθώρια. Ιδιαίτερα κατά το 2025, όταν οι διεθνείς χρηματιστηριακές τιμές του καφέ κινήθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 70 ετών, οι επιχειρήσεις του κλάδου έβαλαν πλάτη εκ νέου. Παρά τις πρωτοφανείς πιέσεις, αποδέχθηκαν να συμβάλουν στην προσπάθεια του Υπουργείου Ανάπτυξης για τον περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων, λειτουργώντας με εξαιρετικά περιορισμένα μεικτά περιθώρια κέρδους. Το έπραξαν με αίσθημα ευθύνης, τόσο απέναντι στην αγορά όσο και απέναντι στον καταναλωτή».

Ο κ. Γιάγκογλου επισημαίνει, ακόμη, ότι η επαναφορά του ίδιου μέτρου σε μια περίοδο όπου οι χρηματιστηριακές τιμές παραμένουν εξαιρετικά υψηλές, προκαλεί συνθήκες ασφυξίας για τις επιχειρήσεις καφέ. «Ως εκ τούτου ο κλάδος καφέ αδυνατεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να επωμιστεί το δυσανάλογο βάρος, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές αντοχές των επιχειρήσεων και η ανάγκη βιωσιμότητάς τους», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Η Ελληνική Ένωση Καφέ υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή του πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στερεί από τις επιχειρήσεις την απαραίτητη ευελιξία για να διαχειριστούν το αυξημένο κόστος, υπονομεύει τη λειτουργία τους και εντείνει το ενδεχόμενο διακοπής λειτουργίας κάποιων εξ αυτών, ιδιαίτερα για τις μικρότερες και πιο ευάλωτες επιχειρήσεις του κλάδου.

«Επιπλέον, εύλογη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, αν και το μέτρο ανακοινώνεται με χρονικό ορίζοντα έως και τις 30 Ιουνίου, ελλοχεύει ο κίνδυνος νέας παράτασης. Η αβεβαιότητα αυτή καθιστά ακόμη δυσκολότερο τον προγραμματισμό και τη λειτουργία των επιχειρήσεων, οι οποίες αδυνατούν να παραμένουν επ’ αόριστον εγκλωβισμένες σε ένα καθεστώς έκτακτων περιορισμών», προσθέτει ο κ. Γιάγκογλου.

Συμπληρώνει μάλιστα ότι ο κλάδος του καφέ έχει αποδείξει στην πράξη ότι στηρίζει την οικονομία, την αγορά και την κοινωνική συνοχή. «Ωστόσο, η στήριξη αυτή δεν μπορεί να θεωρείται ανεξάντλητη».

Σε αυτό το περιβάλλον, η Ελληνική Ένωση Καφέ καλεί την κυβέρνηση να επανεξετάσει άμεσα την απόφασή της και να προχωρήσει σε έναν ουσιαστικό διάλογο με τους εκπροσώπους του κλάδου. «Η αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν μπορεί να στηρίζεται μονομερώς στην εξάντληση των αντοχών της παραγωγής, της μεταποίησης και της εμπορίας. Απαιτούνται ρεαλιστικές και ισορροπημένες παρεμβάσεις, που θα προστατεύουν τον καταναλωτή χωρίς να οδηγούν σε αδιέξοδο τις επιχειρήσεις», καταλήγει ο Πρόεδρος του επίσημου θεσμικού φορέα εκπροσώπησης του κλάδου καφέ στην Ελλάδα.

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