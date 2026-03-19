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Η Cooke ανακοίνωσε προκαταρκτική συμφωνία για την απόκτηση του χρέους της Avramar Ελλάδας
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
18:21 - 19 Μαρ 2026

Η Cooke ανακοίνωσε προκαταρκτική συμφωνία για την απόκτηση του χρέους της Avramar Ελλάδας

Reporter.gr Newsroom
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Η Cooke Inc.ανακοίνωσε την Πέμπτη (19/3) ότι υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης, βάσει του οποίου θα αποκτήσει από τους δανειστές τις υφιστάμενες δανειακές υποχρεώσεις των εταιρειών Avramar Aquaculture S.A., Andromeda S.A., Perseus S.A. και Avramar Commercial and Logistics S.A. (συλλογικά, «Avramar Ελλάδας»), ενός κορυφαίου παραγωγού θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας λαβρακιού και τσιπούρας στην Ελλάδα. 

Σε συνδυασμό με την ήδη υφιστάμενη συμφωνία της Cooke για την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Avramar Ελλάδας, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής η Cooke θα αποκτήσει τον επιχειρησιακό έλεγχο της Avramar Ελλάδας.

Οι αρχικές εταιρείες που απαρτίζουν τον όμιλο Avramar Ελλάδας ιδρύθηκαν το 1981 και η εταιρεία έχει εξελιχθεί σε ηγετική δύναμη στη μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια. Πρόκειται για μια κάθετα ολοκληρωμένη δραστηριότητα που περιλαμβάνει ιχθυογεννητικούς σταθμούς, θαλάσσιες μονάδες εκτροφής, εγκαταστάσεις επεξεργασίας και συσκευασίας, καθώς και παραγωγή ιχθυοτροφών. Οι πιστοποιήσεις βιωσιμότητας της εταιρείας αναγνωρίζονται από τον Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI) και τον Global Food Safety Initiative (GFSI).

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της υπογραφής των οριστικών συμβάσεων και των συνήθων όρων ολοκλήρωσης και αναμένεται να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό.

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