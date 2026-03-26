Molto και Oreo ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα νέο κρουασάν

Αξιοποιώντας δύο από τα πιο δυνατά της brands, η Mondelez International προσφέρει μια φρέσκια ματιά σε ένα κλασικό και αγαπημένο προϊόν, το Molto, συνδυάζοντάς το με το πιο διάσημο μπισκότο στον κόσμο, το Oreo.

Το νέο Molto Oreo, διαθέσιμο πλέον σε σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα, φέρνει στους καταναλωτές έναν ακαταμάχητο συνδυασμό αφράτης ζύμης κρουασάν και μιας απολαυστικής γέμισης κρέμας και μπισκότου Oreo.

Το λανσάρισμα του καινούργιου προϊόντος υποστηρίζεται από μια εκτεταμένη διαφημιστική καμπάνια που μέσω πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας και του παιχνιδιάρικου σλόγκαν «Molto έξω ή Oreo μέσα; Φάε και θα δεις», προσκαλεί τους καταναλωτές να ανακαλύψουν οι ίδιοι τον μοναδικό συνδυασμό γεύσεων του Molto Oreo.

“Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους καταναλωτές καινοτομίες που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους και νέες γευστικές εμπειρίες που συνδυάζουν τα εγχώρια αγαπημένα προϊόντα με τα παγκόσμια brands της Mondelez International. Ανυπομονούμε να το δοκιμάσουν όλοι!” δήλωσε ο Αλέξανδρος Μπαλτατζής, Marketing Lead GR&CY, Mondelez International.