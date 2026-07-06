Nestlé Ελλάς: Το αυξημένο κόστος πρώτων υλών πίεσε την κερδοφορία το 2025

Οι οικονομικές καταστάσεις της Nestlé Ελλάς για το 2025 αποτυπώνουν αύξηση κύκλου εργασιών, αλλά και σημαντική πίεση στην κερδοφορία, ως αποτέλεσμα της ταχύτερης αύξησης του κόστους πωληθέντων και των αυξημένων διεθνών τιμών σε βασικές πρώτες ύλες.

Το 2025 με βάση αρμόδιες πηγές, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε €460,1 εκατ., αυξημένος κατά 11% σε σχέση με το 2024. Ωστόσο, το κόστος πωληθέντων αυξήθηκε κατά 20%, οδηγώντας σε μείωση του μικτού κέρδους κατά 5%, υποχώρηση του λειτουργικού κέρδους (EBIT) κατά 32% και μείωση των κερδών προ φόρων κατά 36%.

Η βασική εικόνα είναι ότι η αύξηση των πωλήσεων δεν μεταφράστηκε σε ενίσχυση της κερδοφορίας. Το μικτό περιθώριο μειώθηκε κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες, αντανακλώντας την επίδραση του αυξημένου κόστους πρώτων υλών, ενέργειας και συσκευασίας στις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας.

Όπως αναφέρεται, η πίεση στα περιθώρια συνδέεται κυρίως με τη σημαντική αύξηση διεθνών τιμών σε κατηγορίες όπως ο καφές και το κακάο, καθώς και με τη διατήρηση αυξημένου κόστους σε ενέργεια και υλικά συσκευασίας.

Συγκεκριμένα:

- Καφές: Οι διεθνείς τιμές κινήθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Τόσο ο arabica όσο και ο robusta — που χρησιμοποιείται κατεξοχήν στον στιγμιαίο καφέ — σχεδόν διπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση, επιβαρύνοντας σημαντικά το κόστος πρώτης ύλης.

- Κακάο: Οι τιμές εκτοξεύθηκαν σε ιστορικά υψηλά μέσα στο 2024, λόγω σημαντικής μείωσης της παγκόσμιας παραγωγής, και παρέμειναν σε αυξημένα επίπεδα το 2025.

- Ενέργεια και υλικά συσκευασίας: Αποτελούν σημαντικό μέρος του κόστους προϊόντων και παρέμειναν σε αυξημένα επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης.

Παράλληλα, σε απόλυτα μεγέθη, το κόστος πωληθέντων αυξήθηκε κατά περίπου €52 εκατ., υπερβαίνοντας την αύξηση των πωλήσεων, η οποία ανήλθε σε περίπου €46 εκατ.

Βασικά οικονομικά μεγέθη 2025 έναντι 2024

Παρά τις πιέσεις στο κόστος, με βάση τις ίδιες πηγές, η Nestlé Ελλάς διατήρησε την εμπορική της δυναμική και συνέχισε να εστιάζει στην εξισορρόπηση μεταξύ ανταγωνιστικών τιμών, ποιότητας προϊόντων και διατήρησης της επενδυτικής και παραγωγικής της παρουσίας στην Ελλάδα.

Για το 2026, όπως τονίζεται, το περιβάλλον παραμένει απαιτητικό, καθώς το κόστος πρώτων υλών, ενέργειας, συσκευασίας και εργασίας εξακολουθεί να βρίσκεται σε αυξημένα επίπεδα. Η εταιρεία εστιάζει στη λειτουργική αποδοτικότητα, στον έλεγχο κόστους, στην καινοτομία και στη διατήρηση της προτίμησης των καταναλωτών.

Υπενθυμίζεται ότι η Nestlé Ελλάς διατηρεί σημαντική παραγωγική και επιχειρηματική παρουσία στη χώρα, με εγκαταστάσεις παραγωγής στα Οινόφυτα Βοιωτίας και στη Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας. Παράλληλα, συνεχίζει να υλοποιεί δράσεις περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και εταιρικής υπευθυνότητας, με έμφαση στη μείωση εκπομπών, την κυκλική οικονομία, τη διαφορετικότητα και συμπερίληψη, τον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων και την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος.