ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
HELLENiQ ENERGY: Στηρίζει τον εθελοντισμό και την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
19:06 - 07 Ιουλ 2025

HELLENiQ ENERGY: Στηρίζει τον εθελοντισμό και την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Έναν μήνα διαδοχικών δράσεων, με γνώμονα τον σεβασμό στο Περιβάλλον και την μέριμνα για την προστασία του, υλοποίησε η HELLENiQ ENERGY με αφετηρία την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. Οι πρωτοβουλίες, που εντάσσονται στο ευρύτερο Πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας της εταιρείας, έδωσαν έμφαση στη προώθηση βιώσιμων πρακτικών οι οποίες συμβάλλουν, με τρόπο ουσιαστικό, στη διατήρηση του φυσικού πλούτου της χώρας που αποτελεί παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές,

Στο πλαίσιο αυτό, περισσότεροι από 1.000 μαθητές από Δημοτικά Σχολεία του Θριασίου Πεδίου και της Δυτικής Θεσσαλονίκης συμμετείχαν σε ειδικά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με τις οργανώσεις Άγονη Γραμμή Γόνιμη, THE BEE CAMP και ΜΙΟ – ECSDE. Οι δραστηριότητες επικεντρώθηκαν σε κρίσιμα περιβαλλοντικά θέματα, όπως η προστασία της βιοποικιλότητας, ο κύκλος του νερού, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αλλά και ο ρόλος των μελισσών ως βασικών επικονιαστών, μια διεργασία η οποία αποτελεί το πρώτο βήμα για την αναπαραγωγή των περισσότερων ειδών των φυτών. Μέσα από διαδραστικά εργαστήρια και ομαδικά παιχνίδια, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να εμβαθύνουν στη γνώση τους και να αναπτύξουν μια βιωματική σχέση με το φυσικό περιβάλλον. Επιπλέον, η δημιουργία κατασκευών με φυσικά υλικά, όπως πηλό, χώμα και σπόρους, ενίσχυσε τη σύνδεσή τους με τη φύση και καλλιέργησε την αγάπη και τον σεβασμό προς αυτήν. Η HELLENiQ ENERGY δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση των νέων, αναγνωρίζοντας τη σημασία της ενημέρωσης και της καλλιέργειας περιβαλλοντικής συνείδησης από μικρή ηλικία, που δημιουργεί στην πράξη νέους «περιβαλλοντικούς πρεσβευτές».

Παράλληλα με την εκπαιδευτική δράση, η HELLENiQ ENERGY προώθησε ενεργά και τον εθελοντισμό, οργανώνοντας καθαρισμούς παραλιών σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και υπό την καθοδήγηση του Πανελλαδικού Εθελοντικού Κινήματος “Save Your Hood”. Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν στην παραλία του Ασπροπύργου στην Δυτική Αττική και στο Καλοχώρι της Δυτικής Θεσσαλονίκης, όπου συνολικά περισσότεροι από 170 εθελοντές εργαζόμενοι με τις οικογένειές τους συμμετείχαν με ενθουσιασμό και αίσθημα ευθύνης στην ομαδική προσπάθεια. Η πρωτοβουλία είχε μετρήσιμα αποτελέσματα, καθώς μαζεύτηκαν περισσότερα από 1.500 κιλά απορριμμάτων, αλλά και 5.570 αποτσίγαρα. Οι δράσεις αυτές συνέβαλαν στη βελτίωση της ποιότητας των ακτών, ενίσχυσαν το πνεύμα συνεργασίας και κοινωνικής προσφοράς και ανέδειξαν τη σημασία της συλλογικής δράσης για τη διασφάλιση καθαρών παραθαλάσσιων περιοχών.

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί θεμέλιο λίθο της εταιρικής κουλτούρας της HELLENiQ ENERGY, η οποία έχει ενσωματώσει τη βιώσιμη ανάπτυξη ως βασική στρατηγική προτεραιότητα. Δείχνοντας τη βούλησή της να συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση πιο πράσινων και βιώσιμων πόλεων, η HELLENiQ ENERGY προχώρησε το 2024 στη δημιουργία δύο πάρκων στους Δήμους Μεγαρέων στη Δυτική Αττική και Δέλτα στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Τα συγκεκριμένα έργα είχαν άμεσο θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των κατοίκων, ενίσχυσαν ουσιαστικά το αστικό πράσινο και συνέβαλαν στη βελτίωση του μικροκλίματος και της βιοποικιλότητας των περιοχών αυτών.

Με όραμα και υπευθυνότητα, η HELLENiQ ENERGY συνεχίζει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που απαιτούν ενεργή συμμετοχή και συνεργασία, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση πιο πράσινων, υγιών και προσιτών πόλεων για όλους. Παράλληλα, υιοθετεί κριτήρια ESG στην επιχειρηματική της στρατηγική και, με στοχευμένες δράσεις και καινοτόμες λύσεις, προωθεί την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας της, δείχνοντας τον δρόμο για ένα πιο πράσινο και βιώσιμο μέλλον.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έκρηξη στο δεξαμενόπλοιο Eco Wizard του Χάρη Βαφειά σε ρωσικό λιμάνι
Ναυτιλία

Έκρηξη στο δεξαμενόπλοιο Eco Wizard του Χάρη Βαφειά σε ρωσικό λιμάνι

Γεωργιάδης: Διαψεύδει την εμπλοκή του με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και ανακοινώνει προσφυγή στην Δικαιοσύνη
Πολιτική

Γεωργιάδης: Διαψεύδει την εμπλοκή του με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και ανακοινώνει προσφυγή στην Δικαιοσύνη

BRICS: Οι ανεπτυγμένες χώρες πρέπει να αναλάβουν την παγκόσμια χρηματοδότηση για την κλιματική μετάβαση
Ειδήσεις

BRICS: Οι ανεπτυγμένες χώρες πρέπει να αναλάβουν την παγκόσμια χρηματοδότηση για την κλιματική μετάβαση

Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο ελληνόκτητο πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα
Ναυτιλία

Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο ελληνόκτητο πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα

ΗΠΑ: Αφαιρούν τη Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ από τη λίστα τρομοκρατικών οργανώσεων
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Αφαιρούν τη Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ από τη λίστα τρομοκρατικών οργανώσεων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

HELLENiQ ENERGY: Το «Πάρκο των Αισθήσεων» δίνει νέα πνοή στη Δυτική Θεσσαλονίκη
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

HELLENiQ ENERGY: Το «Πάρκο των Αισθήσεων» δίνει νέα πνοή στη Δυτική Θεσσαλονίκη

Optima για HELLENiQ ENERGY: Ισχυρό τρίμηνο, με οδηγό το διυλιστήριο
Αναλύσεις

Optima για HELLENiQ ENERGY: Ισχυρό τρίμηνο, με οδηγό το διυλιστήριο

ΕΚΟ Charge&amp;Go: Συνεργασία-πρότυπο για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στους δημόσιους χώρους με τον Δήμο Παπάγου-Χολαργού
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΚΟ Charge&Go: Συνεργασία-πρότυπο για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στους δημόσιους χώρους με τον Δήμο Παπάγου-Χολαργού

Χατζηδάκης: €40 εκατ. από Motor Oil και HelleniQ Energy για χαμηλότερες τιμές στην αντλία
Οικονομία

Χατζηδάκης: €40 εκατ. από Motor Oil και HelleniQ Energy για χαμηλότερες τιμές στην αντλία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
30/07/2026 - 21:48

Γεωργιάδης: Ναι, φοράω τα Meta Ray, αλλά δεν κατέγραψα κανέναν - ΠΑΣΟΚ: Κινούμενος κοριός!

Ακίνητα
30/07/2026 - 21:45

Ξεμπλοκάρουν οι μεταβιβάσεις κατασχεμένων ακινήτων – Δεν απαιτείται πλέον πλήρης εξόφληση της οφειλής

Ανακοινώσεις
30/07/2026 - 21:34

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Για πρώτη φορά τζίρος άνω των €100 εκατ. σε πρώτο εξάμηνο

Magazino
30/07/2026 - 21:00

Ιστορική επιστροφή στην καλλιτεχνική κολύμβηση: Οι αδελφές Αλεξανδρή θα αγωνίζονται ξανά με την Ελλάδα

Πολιτική
30/07/2026 - 20:48

Παπαθανάσης: Μηδενιστικές και έωλες οι αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης

Πολιτική
30/07/2026 - 20:36

Ο Κακλαμάνης παρέλαβε την Ετήσια Έκθεση του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου

ΕΜΠΟΡΙΟ
30/07/2026 - 20:28

Polyplast LTD: Καλοκαίρι και εφοδιαστική αλυσίδα – γιατί η συσκευασία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία

Αναλύσεις
30/07/2026 - 20:13

Μυλωνάς (Εθνική): Προανήγγειλε εξαγορές και συγχωνεύσεις, ανοικτό το ενδεχόμενο προμερίσματος

Ναυτιλία
30/07/2026 - 20:05

Κρουαζιέρα: Στο στόχαστρο το ειδικό φορολογικό καθεστώς - Αντιδρούν οι χερσαίες τουριστικές επιχειρήσεις

Ανακοινώσεις
30/07/2026 - 19:58

Euronext Athens: Εγκρίθηκε η διάσπαση του κλάδου «Διαχειριστής Αγοράς» – Αλλάζει η εταιρική δομή

Αναλύσεις
30/07/2026 - 19:37

Eurobank: Αναβαθμίζει όλους τους στόχους για το 2026 – Καραβίας: Στα €4,5 δισ. ο πήχης για νέες χορηγήσεις

Πολιτική
30/07/2026 - 19:33

Απάντηση-κόλαφος της Κάγια Κάλλας για την αλιευτική πολιτική της Τουρκίας σε ερώτηση Φαραντούρη

Ειδήσεις
30/07/2026 - 19:22

Η UEFA αντιδρά στο «ξεπούλημα» των Μουντιάλ - Ψήφισε ομόφωνα υπέρ του μποϊκοτάζ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/07/2026 - 19:07

Alpha Bank: Ο Ιωσήφ Κιουρούκογλου αναλαμβάνει Chief of Wholesale Banking

Ανακοινώσεις
30/07/2026 - 18:58

Euronext Athens: Αύξηση εσόδων και διπλασιασμός της καθαρής κερδοφορίας το α' εξάμηνο του 2026

Ναυτιλία
30/07/2026 - 18:54

United Maritime: Επιστροφή στην κερδοφορία με «στοίχημα» στα Capesize και 15ο συνεχόμενο μέρισμα

Πολιτική
30/07/2026 - 18:47

Στη Θεσσαλία η Καρυστιανού: Συναντήσεις με θεσμικούς φορείς και μέλη του Κινήματος

Αναλύσεις
30/07/2026 - 18:44

Στα top picks της Optima για το β' εξάμηνο η Metlen

Πολιτική
30/07/2026 - 18:35

Ανδρουλάκης από Ρέθυμνο: Στεκόμαστε στο πλευρό των πυροσβεστών με απόλυτο σεβασμό

ΥΔΡΕΥΣΗ
30/07/2026 - 18:32

ΣΔΙΤ για μεγάλο αρδευτικό έργο Λασιθίου ύψους 87,9 εκατ. ευρώ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/07/2026 - 18:12

Εθνική: Καθαρά κέρδη €661 εκατ. στο εξάμηνο - €1,45 Κέρδη ανά μετοχή

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 18:11

Lamda Development: Πώληση οικοπέδων για οικιστικές αναπτύξεις με συνολικό τίμημα €41,5 εκ

Πολιτική
30/07/2026 - 17:58

Ο απολογισμός των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης στον τομέα της Οδικής Ασφάλειας

Τεχνολογία
30/07/2026 - 17:53

Έρευνα Kaspersky: Οι χρήστες Mac είναι περισσότερο εκτεθειμένοι σε κυβερνοαπειλές

Επιχειρήσεις
30/07/2026 - 17:45

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ενέκρινε την εξαγορά μετοχών της Alpha Trust από την Alpha Bank

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/07/2026 - 17:42

Eurobank: Προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη €776 εκατ. στο εξάμηνο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/07/2026 - 17:38

Εθνική Τράπεζα: Προκαταρκτική συμφωνία με την Dromeus για συνεργασία στον τομέα των εμπορικών ακινήτων

Σχόλια Αγοράς
30/07/2026 - 17:34

Χρηματιστήριο: Ράλι 5Χ5 για τον ΓΔ σε υψηλό 18 ετών - Ρεκόρ 10ετίας για τις τράπεζες

Ειδήσεις
30/07/2026 - 17:32

Ραφήνα: Απαγορευτικό απόπλου προς τις Κυκλάδες - Τα δρομολόγια που επηρεάζονται

Πολιτική
30/07/2026 - 17:15

Νέο επεισόδιο στη Βουλή με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να καλεί το «100»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ