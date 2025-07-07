HELLENiQ ENERGY: Στηρίζει τον εθελοντισμό και την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης

Έναν μήνα διαδοχικών δράσεων, με γνώμονα τον σεβασμό στο Περιβάλλον και την μέριμνα για την προστασία του, υλοποίησε η HELLENiQ ENERGY με αφετηρία την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. Οι πρωτοβουλίες, που εντάσσονται στο ευρύτερο Πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας της εταιρείας, έδωσαν έμφαση στη προώθηση βιώσιμων πρακτικών οι οποίες συμβάλλουν, με τρόπο ουσιαστικό, στη διατήρηση του φυσικού πλούτου της χώρας που αποτελεί παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές,

Στο πλαίσιο αυτό, περισσότεροι από 1.000 μαθητές από Δημοτικά Σχολεία του Θριασίου Πεδίου και της Δυτικής Θεσσαλονίκης συμμετείχαν σε ειδικά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με τις οργανώσεις Άγονη Γραμμή Γόνιμη, THE BEE CAMP και ΜΙΟ – ECSDE. Οι δραστηριότητες επικεντρώθηκαν σε κρίσιμα περιβαλλοντικά θέματα, όπως η προστασία της βιοποικιλότητας, ο κύκλος του νερού, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αλλά και ο ρόλος των μελισσών ως βασικών επικονιαστών, μια διεργασία η οποία αποτελεί το πρώτο βήμα για την αναπαραγωγή των περισσότερων ειδών των φυτών. Μέσα από διαδραστικά εργαστήρια και ομαδικά παιχνίδια, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να εμβαθύνουν στη γνώση τους και να αναπτύξουν μια βιωματική σχέση με το φυσικό περιβάλλον. Επιπλέον, η δημιουργία κατασκευών με φυσικά υλικά, όπως πηλό, χώμα και σπόρους, ενίσχυσε τη σύνδεσή τους με τη φύση και καλλιέργησε την αγάπη και τον σεβασμό προς αυτήν. Η HELLENiQ ENERGY δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση των νέων, αναγνωρίζοντας τη σημασία της ενημέρωσης και της καλλιέργειας περιβαλλοντικής συνείδησης από μικρή ηλικία, που δημιουργεί στην πράξη νέους «περιβαλλοντικούς πρεσβευτές».

Παράλληλα με την εκπαιδευτική δράση, η HELLENiQ ENERGY προώθησε ενεργά και τον εθελοντισμό, οργανώνοντας καθαρισμούς παραλιών σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και υπό την καθοδήγηση του Πανελλαδικού Εθελοντικού Κινήματος “Save Your Hood”. Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν στην παραλία του Ασπροπύργου στην Δυτική Αττική και στο Καλοχώρι της Δυτικής Θεσσαλονίκης, όπου συνολικά περισσότεροι από 170 εθελοντές εργαζόμενοι με τις οικογένειές τους συμμετείχαν με ενθουσιασμό και αίσθημα ευθύνης στην ομαδική προσπάθεια. Η πρωτοβουλία είχε μετρήσιμα αποτελέσματα, καθώς μαζεύτηκαν περισσότερα από 1.500 κιλά απορριμμάτων, αλλά και 5.570 αποτσίγαρα. Οι δράσεις αυτές συνέβαλαν στη βελτίωση της ποιότητας των ακτών, ενίσχυσαν το πνεύμα συνεργασίας και κοινωνικής προσφοράς και ανέδειξαν τη σημασία της συλλογικής δράσης για τη διασφάλιση καθαρών παραθαλάσσιων περιοχών.

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί θεμέλιο λίθο της εταιρικής κουλτούρας της HELLENiQ ENERGY, η οποία έχει ενσωματώσει τη βιώσιμη ανάπτυξη ως βασική στρατηγική προτεραιότητα. Δείχνοντας τη βούλησή της να συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση πιο πράσινων και βιώσιμων πόλεων, η HELLENiQ ENERGY προχώρησε το 2024 στη δημιουργία δύο πάρκων στους Δήμους Μεγαρέων στη Δυτική Αττική και Δέλτα στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Τα συγκεκριμένα έργα είχαν άμεσο θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των κατοίκων, ενίσχυσαν ουσιαστικά το αστικό πράσινο και συνέβαλαν στη βελτίωση του μικροκλίματος και της βιοποικιλότητας των περιοχών αυτών.

Με όραμα και υπευθυνότητα, η HELLENiQ ENERGY συνεχίζει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που απαιτούν ενεργή συμμετοχή και συνεργασία, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση πιο πράσινων, υγιών και προσιτών πόλεων για όλους. Παράλληλα, υιοθετεί κριτήρια ESG στην επιχειρηματική της στρατηγική και, με στοχευμένες δράσεις και καινοτόμες λύσεις, προωθεί την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας της, δείχνοντας τον δρόμο για ένα πιο πράσινο και βιώσιμο μέλλον.