Έκρηξη στο δεξαμενόπλοιο Eco Wizard του Χάρη Βαφειά σε ρωσικό λιμάνι

Έκρηξη σημειώθηκε στο πλοίο Eco Wizard, χωρητικότητας 40.000 κυβικών μέτρων (cbm), το οποίο ανήκει στον ελληνικό ναυτιλιακό όμιλο του Χάρη Βαφειά και είχε ναυπηγηθεί μόλις το 2024. Το περιστατικό συνέβη ενώ το πλοίο βρισκόταν στο λιμάνι Ουστ-Λούγκα, στην περιφέρεια του Λένινγκραντ της Ρωσίας.

Το Eco Wizard είναι το πέμπτο πλοίο από την αρχή του έτους στο οποίο καταγράφεται έκρηξη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με κοινό χαρακτηριστικό ότι όλα τα περιστατικά αφορούν πλοία που μετέφεραν ρωσικό πετρέλαιο ή φυσικό αέριο.

Διαρροή αμμωνίας - Τι αναφέρει η ρωσική πλευρά

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, οι ρωσικές αρχές αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια φόρτωσης υγραερίου στο Eco Wizard, σημειώθηκε διαρροή αμμωνίας. Το ρωσικό Υπουργείο Μεταφορών χαρακτήρισε τη διαρροή «μικρή», ωστόσο, συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του Κέντρου Καταστάσεων και Πληροφοριών, υπό την προεδρία του υπουργού Ρόμαν Σταρόβοιτ.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης του τερματικού σταθμού ενεργοποιήθηκαν άμεσα για τον περιορισμό του περιστατικού, ενώ προγραμματίζεται καταδυτική επιθεώρηση στο πλοίο για να διαπιστωθούν οι συνθήκες της έκρηξης.

Το 23μελές πλήρωμα του πλοίου απομακρύνθηκε ασφαλώς από το σκάφος, σύμφωνα με την ανακοίνωση των ρωσικών αρχών. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για τραυματισμούς.

Ταυτόχρονα, ο περιφερειακός κυβερνήτης Αλεξάντερ Ντροζντένκο δήλωσε ότι δεν υπάρχει αρνητική επίπτωση στο περιβάλλον.

Το Eco Wizard ναυπηγήθηκε το 2024 και πλέει υπό τη σημαία των Νήσων Μάρσαλ, σύμφωνα με την ιστοσελίδα vesselfinder.com.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, με τα αίτια της έκρηξης να μην έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, ενώ ορισμένοι αναλυτές δεν αποκλείουν ενδεχόμενο δολιοφθοράς ή κυβερνοεπίθεσης, αν και δεν υπάρχουν επίσημες ενδείξεις προς το παρόν.